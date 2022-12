Besser grün schlafen mit preisgekrönten Produktinnovationen von dormiente

Der deutsche Naturmatratzenproduzent dormiente darf nicht nur das GREEN BRAND-Label für seine komplette Naturlatexmatratzen-Kollektion führen, sondern hat in den letzten Jahren auch zahlreiche renommierte Einzelauszeichnungen erhalten für Produktinnovationen, die hohen Kundennutzen mit vorbildlicher Nachhaltigkeit paaren.

NATUR PUR Matratzen mit Hanf oder Seegras

Die Natur Pur Wendematratzen mit weicherer und festerer Seite kombinieren punktelastischen QUL-Naturlatex, der durch Hightech-Schnittverfahren für die perfekte Körperanpassung sorgt, mit einem Kern aus den besonders nachhaltigen und klimatisierenden Materialien Hanf oder Seegras. Die Fähigkeit von Hanf und Seegras, überdurchschnittlich viel Feuchtigkeit binden zu können ohne sich nass anzufühlen, beschert ein angenehm trockenes Schlafklima und schützt die Matratze zugleich vor Schimmelbildung, was bei den von Klimaforschern prognostizierten dauerheißen Sommern und feuchten Wintern immer wichtiger werden wird. Hanf und Seegras stammen aus Europa und ersetzen bei der NATUR PUR schon einen Teil des Naturlatex, ohne Verlust bei der ergonomischen Qualität. Green Product Award Selection, 2019.

Maßgeschneiderte Naturlatexmatratze PERSONAL FITS

Der Maßanzug unter den dormiente Naturlatexmatratzen. Hier können nicht nur Länge, Breite und Härtegrad an den eigenen Bedarf angepasst werden. Dank eines technisch ausgeklügelten Systems kann jede PERSONAL FITS Naturlatexmatratze schon beim Probeliegen ganz auf die Körperkontur des Kunden abgestimmt werden. Die dann nach Kundenmaß- und Komfortanspruch geschneiderte PERSONAL FITS bietet maximale Entspannung im Nackenbereich, optimales Einsinken von Schulter und Beckenbereich auch bei sehr stark oder sehr unterschiedlich ausgeprägten Körperpartien bei gleichzeitig perfekter Unterstützung dort, wo die Wirbelsäule Halt benötigt. Entwickelt wurde die PERSONAL FITS für Hochleistungssportler mit sehr athletischem Körperbau. Eine Alternative ist sie jedoch für jeden, der auf standardisierten Zonen-Matratzen nicht bequem genug liegt. Innovationspreis Ergonomie, 2022.

dormiente TRAVEL – nachhaltiger Naturkomfort für unterwegs

Als Spezialist für ökologische Schlafplatzlösungen hat dormiente auch eine eigene Camper-Matratzenlinie entwickelt. Ein Sandwichaufbau aus 100% natürlichem Latex, latexiertem Kokos und Schurwolle sorgt nicht nur für optimale, punktelastische Körperanpassung, sondern auch für perfekte Klimatisierung, unterstützt durch einen wärmeausgleichenden Natur-Bezug. So ist man gewappnet gegen schwitzige Nächte und Stockflecken auf der Matratze, denn gerade auf beengtem Raum ist ein gutes Feuchtigkeitsmanagement wichtig. Jede TRAVEL-Matratze wird maßgeschneidert. Mit 3 unterschiedlichen Höhen zur Auswahl können fast jede Schlafkoje und jeder Komfortanspruch bedient werden, vom festeren Single-Hubbett über das Queensbett bis zur weichen, runden Spezialanfertigung. Alle dormiente TRAVEL Matratzen werden regelmäßig schadstoffkontrolliert, Baumwolle und Schurwolle sind Bio-Qualität, zudem wurde die ganze Serie mit dem ‚Green Brands‘-Label für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Lifestyle Innovation Award, 2021/2022.



Lattenrost Physioform® Pro

Multioptionale Unterfederung, die durch Verstellmöglichkeiten an jedem der 15 Tandemfederelemente an jedes Körpergewicht und jede Körperform angepasst werden kann und so optimale Entspannung für Nacken, Wirbelsäule, Beine und Füße und bietet. Patentierte Drehleisten erlauben dabei eine Feinjustierung beim Probeliegen ohne Aufstehen des Kunden, so dass alle Anpassungen unmittelbar sind und die individuelle Wohlfühlposition leichter ermittelt werden kann. Den Physioform® Pro gibt es in allen Standardmaßen bis 1,40 m und als Heberahmen mit Motor. IGR Ergonomisches Produkt, 2021.

Polsterbetten/Natural Boxspring CLIA-Serie

Die CLIA-Polsterbetten in den drei Varianten ‚klassisches Polsterbett‘, Massivholzbett mit Polsterhaupt‘ und ‚Natural Boxspring‘ bieten softe Polsteroptik in rein natürlicher Ausführung. Gepolstert wird mit Naturlatex, latexiertem Kokos und Schafschurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung auf einem Rahmen aus massivem europäischem Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. CLIA_2 ist dormientes grüne Antwort auf den Boxspring-Hype: opulente Boxspring-Optik und wahrhaft königliches Liegegefühl zeichnen das Clia_2 Polsterbett aus. Statt auf die boxspringtypischen Metallfedern setzt man hier auf ein Schlafsystem aus reinem Naturlatex, Schafschurwolle aus kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) und Biobaumwolle. So wird das Bett nicht nur elektrobiologisch neutral, sondern auch individuell an Körperform und Gewicht des Schläfers anpassbar. Das komfortabel abgepolsterte hohe Kopfhaupt weist eine dekorative Chesterfield-Abheftung auf, viele exquisite Naturstoffe stehen für den Dekobezug zur Wahl. Alle Polstermaterialien werden regelmäßig von externen Laboren nach hohen Standards auf Schadstoffe kontrolliert. Alle CLIA-Polsterbetten sind ‚made in Germany‘. Schöner Wohnen Best of Design, 2022. German Design Award Special, 2023.

Natur-Schlafsofa Zedulo_5

Zeitloses Design, beliebig viele Erweiterungsmöglichkeiten bis hin zur großen Loungegruppe und im Innenleben dieselben hochwertigen Naturmaterialien, die dormiente auch für seine Matratzen verwendet: 100% Naturlatex, latexierter Kokos, Kapok und kbT Schafschurwolle, alle streng schadstoffgetestet. Nachhaltigkeit, schadstoffarme Raumluft und perfekte Klimatisierung sind die klaren Vorteile. Aus Gründen der elektrobiologischen Neutralität verzichtet dormiente bei der Unterfederung auf Metall. Für den Bezug steht eine umfangreiche Kollektion aus strapazierfähigen Baumwoll- oder Baumwoll-Leinen-Stoffen u.a. von Jab Anstoetz zur Verfügung, mit viel Auswahl auch jenseits gedeckter Naturtöne. Zusätzliche Dekobezüge lassen sich abnehmen und austauschen. German Design Award Special, 2023.

Bett LARIA

Zarte Silhouette, leichte, ausgestellte Füße – LARIA steht für skandinavisch angehauchte elegante Wohnlichkeit. In Designbuche® kommt die minimalistische Formensprache besonders gut zur Geltung. Auch in anderen Massivhölzern. Schöner Wohnen Best of Design, 2022. German Design Award Special, 2023.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dormiente.com

Quelle: dormiente