BLANCO: 100 Jahre Kompetenz am Wasserplatz.

Vom Herdwasserschiff zum Wassersystem: BLANCO ist seit 100 Jahren am Wasserplatz zu Hause

VOM HERDWASSERSCHIFF ZUR BLANCO UNIT

In diesem Jahr feiert BLANCO sein 100-jähriges Bestehen. Gegründet als „Blanc & Co. Metallwarenfabrik Oberderdingen“ hat sich das Unternehmen zu einer globalen Marke und einem Systemanbieter entwickelt. Ein Blick in die Firmengeschichte zeigt, dass BLANCO von Beginn an in der Küche und am Küchenwasserplatz zu Hause ist. Schon der Gründer Heinrich Blanc trug mit der Herstellung hochwertiger Herdwasserschiffe zur kontinuierlichen Bereitstellung von warmem Wasser zu mehr Komfort im Haushalt bei. Darüber hinaus lebte er mit Pioniergeist, Tatkraft und Weitsicht Tugenden vor, die bis heute die Unternehmenskultur prägen. Ebenso war und ist die Firmengeschichte von BLANCO immer auch mit einer hohen Innovationskraft verbunden. Zu wichtigen Etappen der Weiterentwicklung gehören zum Beispiel die Produktion von Edelstahl-Spültischen, die Einführung neuer, bahnbrechender Werkstoffe wie SILGRANIT oder der Ausbau des Armaturenprogramms.

Alles an einem Platz: eine BLANCO UNIT mit Spülenmodell BLANCO ADIRA

Mit der vor einigen Jahren gestarteten UNIT-Strategie setzt BLANCO erneut einen Meilenstein. Der integrierte Küchenwasserplatz, also die Kombination von Armatur, Spüle sowie Abfall- und Organisationslösungen, perfekt aufeinander abgestimmt in Design, Farbe, Material und Funktionalität, hebt den wichtigsten Ort in der Küche auf ein neues Level. Die Ausstattung einer BLANCO UNIT mit hochfunktionalen Wassersystemen ist der nächste Schritt zeitgemäßer Küchengestaltung. Hier hat das Unternehmen den nachhaltigen Umgang mit Wasser ebenso im Blick wie die sich wandelnden Gewohnheiten von Konsumentinnen und Konsumenten.

„Gerade mit unseren Top-Modellen aus der Reihe der „drink.systems“, CHOICE und EVOL-S Pro, ergänzt durch die herausragenden Funktionalitäten der BLANCO UNIT App, schließt sich gewissermaßen der Kreis der BLANCO-Kernkompetenz. Einst hielten die Herdwasserschiffe heißes Wasser vor – heute liefert es CHOICE all-in-one auf Knopfdruck. Das finde ich ebenso spannend wie konsequent.“ führt Manuel Hopf, Vertriebsleiter Deutschland aus.

JUBILÄUMSKAMPAGNE LÄDT ZUM MITFEIERN EIN

Selbstverständlich wird das „runde“ Jubiläum mit der BLANCO-Belegschaft gefeiert. Vor allem aber können der Fachhandel sowie Konsumentinnen und Konsumenten von vielfältigen Jubiläumsaktionen profitieren. So wird im Frühjahr eine mehrstufige, groß angelegte Kampagne starten, die die interessierte Kundschaft gezielt, vor allem auf den digitalen Kanälen, anspricht und direkt dem Küchenhandel zuführt. Auch hier stehen die UNITs im Mittelpunkt, mit den Wassersystemen CHOICE und EVOL-S Pro oder der Spülenserie ADIRA. Ein passendes Aktions- und Maßnahmenbündel unterstützt den Handel in Beratung und Verkauf, zu dem auch verschiedene POS-Materialien für die Verkaufsräume gehören. Käuferinnen und Käufer einer Jubiläums-UNIT können sich über ein gratis Jubiläums-Paket mit Informationen, nützlichen Reinigungsprodukten und einer hochwertigen Trinkflasche freuen. Das alles präsentiert sich im neu gestalteten Markenauftritt, aufmerksamkeitsstark und modern. Die Kampagne läuft in Deutschland und Österreich.

Eine starke Kampagne zum BLANCO-Firmenjubiläum

Vertriebsleiter Manuel Hopf: „Wir freuen uns sehr, dieses besondere Jubiläumsjahr mit unseren Kunden zu begehen und viele Verbraucherinnen und Verbraucher für die Marke BLANCO zu begeistern. Und natürlich arbeiten wir weiter intensiv daran, auch in der Zukunft gemeinsam erfolgreich zu sein. “

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.at

Quelle: Blanco