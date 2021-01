BLANCO – Daniela Römgens verantwortet globale Markenführung und Unternehmenskommunikation

Blanco hat die Führung der Kommunikation neu organisiert. Daniela Römgens verantwortet seit Anfang Dezember als Managing Director / Head of Global Brand & Market Communications und Global Group Communications die Marken- und Unternehmenskommunikation der Blanco-Gruppe. Römgens kommt von Brita, Marktführer für Wasserfiltration und -optimierung im privaten und gewerblichen Bereich. Die 46-jährige gebürtige Rheinländerin war dort neun Jahre in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Vice President Brand Marketing.

„Ich freue mich darauf, die Erfolgsstory von Blanco auf dem Weg zu einer international gefragten Premium-Marke zu prägen. Es geht darum, Blanco in allen relevanten Märkten zur Nummer Eins am Wasserplatz der Küche zu machen, und dies in einer immer digitaler werdenden Welt, in der es auf wertorientierte und nachhaltige Marketingkommunikation ankommt. Hierfür wollen wir sowohl die Konsumenten gewinnen als auch den Handel als loyalen Markenbotschafter und Partner weiterhin intensiv mit Vermarktungsaktivitäten unterstützen“, fasst Römgens zusammen.

Daniela Römgens berichtet direkt an Frank Gfrörer. Der CEO, der mit ambitionierten Zielen die neue Strategie des Unternehmens vorantreibt, setzt auf die langjährige internationale B2B- und B2C-Expertise der neuen Kommunikationschefin: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir mit Daniela Römgens eine Expertin gewinnen konnten, mit der wir die globale Präsenz der Marke weiter ausbauen und festigen wollen. Ihre weitreichenden Erfahrungen und ihr Gespür für die Belange der internationalen Märkte und Zielgruppen sind hervorragende Voraussetzungen, um die Blanco Unit als nahtlos integrierte Lösung für den perfekten Wasserplatz unter dem Motto „drink.prep.clean“ in den Küchen der Welt zu verankern“.

Stefan Kohl, der bislang in Personalunion die Leitung der Global Brand & Market Communications innehatte, fokussiert sich künftig auf die globale Unternehmenskommunikation und die interne Kommunikation für die gesamte Gruppe, deren Bedeutung und Aufgaben im Zuge der Internationalisierung und Reorganisation deutlich zugenommen haben.

Quelle: Blanco