BLANCO gewinnt drei Red Dot Awards 2025 mit modularen Lösungen für den Küchenwasserplatz

In jeder Etage des Wasserplatzes spürbarer Mehrwert: Das Red Dot Winner Trio 2025 ist prädestiniert für eine BLANCO UNIT, in der sich Form und Funktion vollendet ergänzen und die ihre Nutzerinnen und Nutzer täglich mit cleveren Eigenschaften überzeugt.

Mit drei durchdachten Lösungen für den Küchenwasserplatz hat BLANCO in diesem Jahr die Jury des Red Dot Product Design Awards überzeugt. Ausgezeichnet als Winner 2025 wurden die Küchenarmatur BLANCOCULINA II, das Spülbecken INTEOS* sowie die Unterschrank-Organisationselemente Universal Bag, Storage Caddy, Flat Drawer und Orga Shelf. Sie alle verkörpern die ausgewogene Verbindung aus hoher Designqualität und Alltagstauglichkeit, die tief im Selbstverständnis der BLANCO Design Philosophie verwurzelt ist. Und diese zeigt sich nicht nur in jedem einzelnen Produkt, sondern findet vor allem als UNIT-Kombination ihre vollendete Ausdrucksform. Denn die ausgezeichneten Produkte der BLANCO UNIT decken alle zentralen Funktionsbereiche des Küchenwasserplatzes ab und lassen sich zu einer bis ins Detail präzise aufeinander abgestimmten Einheit kombinieren. Dadurch eröffnen sie vielfältige Variationen für die Planung eines hochwertigen Küchenwasserplatzes – mit einem zusätzlichen Plus an Gestaltungsfreiheit durch die verschiedenen Material- und Designausführungen der Armatur BLANCOCULINA II und des INTEOS Beckens.

“Diese Auszeichnungen unterstreichen einmal mehr, dass sich die BLANCO Design-DNA inzwischen durchgängig in unseren Produkten manifestiert “, sagt Marcel Moritz, Head of Design & Innovation bei BLANCO. „Wir wollen die perfekte Balance aus Ästhetik und Funktion schaffen und damit den Küchenalltag am Wasserplatz nicht nur komfortabler machen, sondern auch sichtbaren Mehrwert schaffen. Die prämierten Produkte zeigen, wie stringent sich eine ganzheitlich ausgerichtete Designsprache für den gesamten Küchenwasserplatz umsetzen lässt und ihn formal und funktional aufwertet.”

Red dot 2025 – Winner: BLANCOCULINA II

Die BLANCOCULINA-S II-Serie präsentiert sich als gelungener Relaunch eines erfolgreichen, mehrfach prämierten Designklassikers und kombiniert präzise Weiterentwicklung mit funktionaler und ästhetischer Perfektion. Durchdachte Details wie dunkle Inlays am Armaturenkörper und Bedienhebel sowie die minimalistische Brausenhalterung verleihen der zweiten Generation eine markante, moderne Optik. Funktional überzeugt besonders die BLANCOCULINA-S II Sensor: Dank integrierter Sensor-Technologie ermöglicht sie eine berührungslose Bedienung, etwa für das freihändige Befüllen von Töpfen. Das sah auch die Red Dot Jury so: “Mit ihrer intuitiven Sensorsteuerung erleichtert BLANCOCULINA-S II den Alltag. Edel und präzise gestaltet, bereichert die Armatur jede Küche”.

Mit vier erhältlichen hochwertigen Oberflächen – darunter das neue Satin Dark Steel – fügt sich die Armatur perfekt in designorientierte Küchen ein und setzt mit ihrer ausbalancierten Form ein elegantes Statement. Ergänzend ermöglicht das kompakte Modell BLANCOCULINA-S II Mini Sensor mit niedriger Gesamthöhe clevere Lösungen in Küchen mit begrenztem Platzangebot. Weitere Modelle* wie etwa die zierlichere Filter-Armatur (CULINA II Beverage), die als Zweitarmatur am Becken Platz findet, oder der ausziehbare Pot-Filler für die Wand-Montage, der schwere Töpfe direkt am Herd mit Wasser befüllt, runden die CULINA II Familie ab.

Die BLANCOCULINA-S II-Serie präsentiert sich als gelungener Relaunch eines mehrfach ausgezeichneten Designklassikers. Die Abbildung zeigt BLANCOCULINA II Mini, Farbe Black matt. Mit ihrer geringeren Gesamthöhe ist sie prädestiniert unter Oberschränken

Red dot 2025 – Winner: Workstation BLANCO INTEOS

Der Name ist Programm: Die Workstation-Spüle kombiniert durchdachtes Design mit maximaler Funktionalität und verwandelt den Küchenwasserplatz in einen effizienten und ergonomischen Arbeitsbereich. Allein die vier erhältlichen Größen sprechen für sich: Von 76 Zentimetern bis beeindruckenden 114 Zentimetern Breite bietet INTEOS ausreichend Volumen, um selbst große Töpfe und Backbleche spielend zu reinigen oder Vorbereitungen für Kulinarisches zu zweit am XXL-Becken zu bewältigen. Praktische Accessoires wie Schneidbrett, Sieb und ofenfeste, in das Becken einhängbare Zubehöre lassen sich platzsparend über dem Becken stapeln oder in der INTEOS Organizer Bag im Unterschrank bequem verstauen – für eine perfekt organisierte, aufgeräumte Arbeitsfläche. Als Herzstück in der Küche vereinfacht INTEOS alltägliche Abläufe und bietet ihren Nutzerinnen und Nutzern maximalen Mehrwert im extragroßen Format. Dank einheitlicher Ausschnitte für die beiden Materialausführungen in Edelstahl und Silgranit fügt sich jedes Modell harmonisch in den Küchenwasserplatz ein – ein Plus auch bei der Küchenplanung. Dabei lässt sich INTEOS selbstverständlich mit weiteren Elementen wie z.B. einem Wassersystem mit Filterfunktion kombinieren.

Ein starkes Konzept, das auch die rund 40-köpfige internationale Experten-Jury des Red Dot überzeugte: „Das Spülbecken INTEOS verbessert die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit im Spülenbereich und überzeugt dabei mit klarer, intuitiver Gestaltung.“

BLANCOCULINA-S II Sensor mit intuitiver Sensorsteuerung, dank zwei integrierter Sensoren an der Armaturenseite und dem Armaturenarm. Per Wink mit der Hand startet der Seitensensor den Wasserfluss in einem konstanten, leicht gedrosselten Modus, der speziell für das Händewaschen und Zubereiten von Speisen ausgelegt ist. Der Wasserfluss stoppt durch einen weiteren Wink oder automatisch nach 90 Sekunden

Red dot 2025 – Winner für Unterschrankorganisation Bag, Caddy, Drawer und Shelf

Küchenabläufe spürbar optimieren – das lässt sich mit dem umfangreichen Programm an BLANCO Modulen für den Spülen-Unterschrank effizient umsetzen. Die Vorteile sind vielfältig: Die Arbeitsplatte bleibt aufgeräumt, da Reinigungsutensilien und multifunktionales Zubehör rund ums Becken im Unterschrank schnell und übersichtlich verstaut werden können – und mit einem Handgriff auch wieder parat sind. Dabei setzt BLANCO auf eine ergonomische Handhabung in durchdachtem Design. Zu den mit dem Red Dot Winner ausgezeichneten Modulen gehört das Orga Shelf: eine schmale, im Unterschrank integrierbare Ablage, in der z.B. Putz-Utensilien wie Bürste oder Spülmaschinen-Tabs immer fix verstaut und griffbereit sind. Ein weiteres prämiertes Modul ist die ausziehbare Organisationsschublade Flat Drawer, die prädestiniert für die Bevorratung von CO2- und Filterpatronen ist. Ebenso platzsparend und darüber hinaus noch multifunktional in der Nutzung sind der Storage Caddy für Reinigungsmittel und die Universal Bag beispielsweise für Wertstoffe. Sie lassen sich ebenso ausziehen und darüber hinaus mobil als Tragetasche bzw. -behälter verwenden. Die Gestaltung in Dunkelgrau und Aluminium sorgt für eine hochwertige Anmutung.

All diese Aspekte fanden auch bei der Red Dot Jury besondere Anerkennung: “Mit durchdachter Funktionalität, klarer Struktur und einer harmonischen Gestaltung schafft dieses Organisationssystem Ordnung im Spülen-Unterschrank.”

*Anmerkung: Das Becken INTEOS sowie die beiden Ausführungen innerhalb der BLANCOCULINA-S II Familie – CULINA II Beverage und CULINA II Pot-Filler – sind ausschließlich in Nordamerika erhältlich.

Mit der Workstation INTEOS wird der Arbeitsplatz in der Küche neu gedacht. Die XXL-Becken, in Edelstahl und Silgranit erhältlich, sowie das praktische Zubehör wie Schneidbrett, Sieb und ofenfeste, in das Becken einhängbare Schalen sind in Form und Funktion präzise aufeinander abgestimmt. Sie lassen sich platzsparend über dem Becken stapeln, parallel nutzen bei der Zubereitung oder in der INTEOS Organizer Bag im Unterschrank bequem verstauen – und sorgen so für eine immer perfekt organisierte, aufgeräumte Arbeitsfläche.

Mit kompromissloser Funktionalität, klarer Struktur und einer harmonischen Gestaltung bringen die Organisationssysteme von BLANCO nicht nur Ordnung in den Spülen-Unterschrank, sondern perfektionieren den gesamten Küchenwasserplatz. Praktische Auszüge, die den Platz im Unterschrank optimal ausschöpfen: ganz oben die Mulde Orga Shelf, darunter der ausziehbare Flat Drawer, kombiniert mit multifunktionalen Modulen wie Universal Bag (links) und Storage Caddy (rechts).

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.com

