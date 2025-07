AMK: Küchen vom Experten – ganzheitlich geplant und aus einer Hand

Modern, zeitlos, beeindruckend. Bei dieser ganzheitlichen Planung ist alles aufeinander abgestimmt: Das helle Holzdekor harmoniert perfekt mit der hellen Sandstein-Nachbildung. Der direkt an die Küche angrenzende Hochschrank verwandelt sich in ein Büro mit ausklappbarem Schreibtisch

Dort findet man innovative, individuelle und ganzheitliche Lifestyle-Wohnkonzepte aus einer kompetenten Hand: vom Flur inklusive Garderobe über die Bereiche Wohnen, Kochen, Essen, einen angrenzenden Hauswirtschaftsraum und ein Homeoffice bis zum Bad und Schlafzimmer mit einem begehbaren Kleiderschrank. Weiterer Pluspunkt: Viele Kunden möchten Materialien nicht nur sehen, sondern auch fühlen – unterschiedliche Oberflächen spüren, Strukturen vergleichen und die Qualität unmittelbar erleben. Dieses haptische Erlebnis lässt sich online nicht erleben und macht den Besuch vor Ort zu einem wichtigen Bestandteil der Kaufentscheidung.

„Die Ansprüche an das eigene Wohnumfeld haben sich im Vergleich zu früher stark gewandelt“, stellt Volker Irle, Geschäftsführer der AMK – Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. fest. „Heute sind Individualität und Holistic gefragt. Ein ganzheitliches Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele, das für Wohlbefinden sorgt. „Auch ein zur Persönlichkeit passendes, von Küchenspezialisten-Teams raumübergreifend geplantes Wohnumfeld trägt maßgeblich hierzu bei“, so Volker Irle.

Im Trend liegen neue Pastellfarben, die (Wohn-)Küchen einen frischen, natürlichen Look verleihen und vielfältige Kombinationen ermöglichen. Wie beispielsweise sanftes Grün kombiniert mit warm anmutendem Holz. Der harmonische Gesamteindruck bringt Ruhe und Gelassenheit in den Alltag

Maßgeschneiderte Wohnkonzepte für individuelle Lifestyles

Angesichts der sehr unterschiedlichen Lifestyles, persönlichen Wunschvorstellungen und eines enormen Produktangebots kommt es neben deren hoher Beratungs- und Planungskompetenz außerdem auf viel Einfühlungsvermögen an, damit die Einrichtungsexperten in einem Beratungs- und Planungsgespräch gemeinsam mit ihren Kunden herausfinden, was am besten zu deren Persönlichkeiten passt und womit sie sich rundum wohlfühlen.

Fein aufeinander abgestimmte Farb- und Lichtharmonien

Für die einen ist dies ein Wohnumfeld, das in erster Linie Offenheit und Geselligkeit ausstrahlt. Andere wünschen sich vor allem Geborgenheit und sehnen sich nach einer wohlig-entspannenden Atmosphäre, in die sie sich nach einem dynamischen Alltag zurückziehen können. Vielleicht besteht auch der Wunsch nach einem besonders repräsentativen oder extravaganten zuhause. Beispielsweise monochrom Ton-in-Ton geplant, mit beeindruckenden Kontrasten, in frischen Pastellfarben oder in kräftigen, belebenden Farbstellungen. „Da Farben einen so starken Einfluss auf unser Befinden haben, empfiehlt sich eine professionelle Beratung bei der Farbauswahl. Zum Beispiel anhand von Farbkreisen mit ihren raffiniert aufeinander abgestimmten Farbreihen in warmen oder kühlen Tönen“, erläutert AMK-Chef Volker Irle.

Auch die Lichtgestaltung in den verschiedenen Räumen spielt eine entscheidende Rolle für das Wohlbefinden der Bewohner. Die Lichtquellen sollten sich stilvoll und harmonisch in das Gesamtkonzept einfügen, gekonnt zum Beispiel offene Küchenbereiche in Szene zu setzen, dabei gleichzeitig ausreichend hell und funktional sein, um optimale Bedingungen auch beim Kochen zu schaffen.

Ein transparentes, flexibles Raumgestaltungskonzept, viele Möglichkeiten: Verschiebbare und feste Elemente sowie ein großes Sortiment an Zubehör liefern Inspiration, z. B. in der Küche als Nischenausstattung, im Homeoffice als Raumteiler sowie im Ankleidezimmer und Bad als perfekter Sichtschutz

Den persönlichen Wohn- & Einrichtungsstil finden und realisieren

Das Gleiche gilt für den persönlich favorisierten Einrichtungsstil. Heute ist nahezu alles realisierbar, was es oft nicht einfach macht Entscheidungen zu treffen: Modern, grifflos, minimalistisch. Im klassischen Landhaus- oder neu interpretierten Country-Stil. Im beliebten Retro-Design der 1950er- bis 1970er Jahre. Eher rau und markant im Industrial Design. Im hellen, geradlinigen Scandi- oder im angesagten Japandi-Style – eine Fusion aus japanischer Ästhetik und skandinavischer Klarheit und Natürlichkeit. Oder vielleicht ein individueller Mix verschiedener Styles, um nur ein paar Stilrichtungen zu erwähnen.

Kompetente Beratung in Sachen Nachhaltigkeit

Auch ist zu klären, wie viel Wert auf Nachhaltigkeit, Qualität und Langlebigkeit aller Komponenten – Möbel, Geräte und Küchenzubehör – gelegt wird. Oder ob der Fokus z. B. mehr auf einer hohen Funktionalität, Effizienz und Zeiteinsparung liegt. Hinzu kommt der persönliche Anspruch an Ästhetik und Komfort im neuen Wohn- und Lebensumfeld. All diesen Wünschen entsprechen beispielsweise die neuen nachhaltigen und zugleich pflegeleichten, softmatten Oberflächen mit Antifingerprint-Eigenschaften.

Luxuriöser Minimalismus in seiner schönsten Form. Diese Wohnküche vereint ein außergewöhnliches Design mit einer einzigartigen Materialauswahl: Hochwertiger Mattlack kombiniert mit einem durchgehenden Verlauf des Palisanderfurniers, was ihr eine unverwechselbare Eleganz verleiht

Alles aus einer Hand – ganzheitlich und kompetent

Eine ganzheitliche Planung und Gestaltung beginnt beim Eingangsbereich inklusive Garderobe. Gefolgt von einer offen geplanten Wohnküche mit einem gemütlichen Essplatz und entsprechenden Livingelementen im Ess- und Wohnbereich oder einer klassischen Küche – das Ganze ergänzt von einem integrierten Homeoffice-Bereich hinter Pocketdoors (Einschiebetüren). Von der (Wohn-)Küche gelangt man dann z. B. per Durchgangs- oder Schiebetür direkt in den angrenzenden Hauswirtschaftsbereich. Die holistische Planung setzt sich fort beim Schlafzimmer mit einem begehbaren Kleiderschrank – was ebenfalls Trend ist – bis hin zu einem attraktiven Badezimmer, in dem man angenehm in den Tag startet.

AMK-Geschäftsführer Volker Irle bringt es auf den Punkt: „Die beste Adresse für innovative, individuelle und raumübergreifende Wohnkonzepte ist ein Küchenfachgeschäft, Küchenstudio und Möbelhaus mit Küchenfachabteilung. Dort wird man nicht nur kompetent beraten, sondern hat darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, die gesamte handwerkliche oder bautechnische Abwicklung in gute und erfahrene Hände abzugeben.“

Von der preissensiblen Lösung bis zur Luxusausführung

Übrigens: Dass die Höhe des persönlich zur Verfügung stehenden Einrichtungsbudgets kein Hinderungsgrund für ein ganzheitliches und individuelles Lifestyle-Wohnkonzept aus einer Hand ist, zeigt das Angebot an (Küchen-)Möbelprogrammen, Livingelementen, Elektro-Groß- & -Kleingeräten und Küchenzubehör bereits im Einstiegs- und mittleren Preissegment. „Nach oben gibt es allerdings keinerlei Limits“, meint Volker Irle augenzwinkernd.

Viel Freude und Komfort bringt ein an die Küche angrenzender, optimal ausgestatteter Hauswirtschafts- & zusätzlicher Vorratsbereich seinen Nutzern. Individuell anpassbare, modulare Systeme sorgen dafür, dass sich alles ergonomisch griffbereit und genau dort befindet, wo es gebraucht wird

Weitere Informationen im Internet unter www.amk.de und www.tag-der-kueche.de

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK)