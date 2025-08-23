BLANCO gewinnt Red Dot Brands & Communications Design Award 2025

Die konsequente Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, ein klarer Fokus auf den Küchenwasserplatz und ein strategischer Weitblick: Diese Faktoren zahlen sich in diesem Jahr für BLANCO in besonderer Weise aus

Nachdem das Unternehmen vor wenigen Monaten bereits mit dem „German Brand Award 2025“ ausgezeichnet wurde, krönt nun der renommierte „Red Dot Brands & Communication Design Award 2025“ die erfolgreiche Marken-Neuausrichtung des Pioniers für den Küchenwasserplatz.

Die internationale Jury des Red Dot-Awards, die für ihr Votum kompromisslose Maßstäbe in puncto Design- und Kommunikationsqualität ansetzt, vergibt diese Auszeichnung ausschließlich an Marken, die durch visionäre Konzepte und herausragende Designlösungen überzeugen. Damit unterstreicht die erneute Würdigung die gelungene Transformation, die BLANCO in den vergangenen Jahren durchlaufen und mit dem neuen Markenauftritt gekrönt hat.

„Dass wir im Jahr unseres 100-jährigen Bestehens erneut eine solch bedeutende Auszeichnung erhalten, ist für uns ein ganz besonderer Moment“, sagt Daniela Römgens, Vice President Global Brand Marketing bei BLANCO. „Das zeigt, dass unsere Entscheidung, das Markenbild zu schärfen und klarer zu positionieren, auf ganzer Linie trägt. Diese zweite Ehrung innerhalb kurzer Zeit ist eine wunderbare Bestätigung für das Engagement unseres gesamten Teams – und gleichzeitig ein Ansporn, unsere Zukunft weiterhin genauso mutig und vorausschauend zu gestalten.“

Warum die neue Markenidentität den Unterschied macht

Mit dem Ziel, den Wandel vom klassischen Spülenhersteller hin zum Systemanbieter für den Küchenwasserplatz auch optisch zu festigen, wurde eine Markenidentität geschaffen, die Modernität, Klarheit und Innovationskraft vereint. Durch die hochwertigen Lösungen, die Design, Funktionalität und Langlebigkeit verbinden und in der BLANCO UNIT als nahtlos integrierbares System gipfeln, hebt sich das Unternehmen optisch prägnant und unverwechselbar von der Branche ab.

Zentrale Elemente der neuen Markenidentität von BLANCO sind wiedererkennbare, charakteristische Farbschemata, ausdrucksstarke Schriften sowie moderne und puristische Bildwelten.

In Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Strichpunkt hat BLANCO charakteristische visuelle Elemente entwickelt, die die neue Markenidentität greifbar machen: prägnante Farbschemata, eine moderne Typografie und puristische Bildwelten sorgen für eine klare Wiedererkennbarkeit und bringen gleichzeitig den selbstbewussten Anspruch der Marke auf den Punkt. Gleichzeitig bleibt das prägnante BLANCO-Logo, das seit den 1980er Jahren das Markenbild prägt, ein fester Bestandteil der neuen Identität und verbindet Modernität mit Tradition. „Wir wollten unsere Marke schärfen, sie echter und unverwechselbarer machen – und dabei den Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden in den Fokus stellen. Die Auszeichnungen sind für uns eine Bestätigung, dass dieser Ansatz aufgegangen ist“, so Römgens weiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.at

Quelle:: BLANCO