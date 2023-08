BLANCO UNIT Innovation Center eingeweiht

BLANCO, Spezialist für den Wasserplatz in der privaten Haushaltsküche, bündelt die Bereiche Global Products und Global Research & Development räumlich im neuen BLANCO UNIT Innovation Center

Nach intensiver Umbauphase, anschließendem Umzug der Teams und einer Einrichtungsphase in der neuen Arbeitsumgebung wurde das neue BLANCO UNIT Innovation Center offiziell eingeweiht. Mehr als 80 Beschäftigte aus den Bereichen Global Products und Global Research & Development, die aus Platzgründen bislang über das weitläufige Gelände hinweg verteilt untergebracht waren, werden künftig unter einem Dach am Unternehmensstammsitz zusammenarbeiten, um weltweit Impulse für den Küchenwasserplatz der Zukunft zu setzen.

Frank Gfrörer, CEO der BLANCO Gruppe, sieht darin ein starkes Signal in Richtung Zukunftsfähigkeit: „Die Entscheidung, mehrere Millionen Euro in das BLANCO UNIT Innovation Center zu investieren, fiel zwar vor der Krise. Doch gerade jetzt ist es umso wichtiger, den Teams die optimalen Voraussetzungen zu bieten, um den Küchenwasserplatz als System konsequent für die relevanten Märkte weltweit auszubauen. Dabei sind die Teams im BLANCO UNIT Innovation Center eng mit den Experten aller Standorte weltweit vernetzt. Dies potenziert, ist eine hervorragende Basis, um die BLANCO UNIT lösungsorientiert weiterzuentwickeln und den Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten als auch für die Handelspartner und Planer immer weiter zu verbessern.“

Schon jetzt setzt der Pionier für den Küchenwasserplatz mit einem sorgfältig kuratierten Sortiment – von der Armatur oder drink.system für veredeltes Wasser, Becken mit Zubehör bis zur Unterschrankorganisation für Abfall und Küchenutensilien – Maßstäbe und schafft es, Kundenwünsche optimal umzusetzen. Dank des modularen Aufbaus der so genannten BLANCO UNITs und ihrer durchgängigen Design-DNA vereinfacht BLANCO darüber hinaus für seine Handelskunden die Planung und Ausgestaltung des individuellen Wasserplatzes.

Die Arbeits- und Besprechungsbereiche im BLANCO UNIT Innovation Center sind nach dem Open-Office-Konzept gestaltet. In jedem der drei Stockwerke gibt es ruhige Zonen zum konzentrierten Arbeiten, Besprechungsräume für verschiedene Anforderungen sowie praxisorientierte Projekträume mit technischem Equipment, um Neues zu testen, zu demonstrieren und Prototypen zu begutachten.

Moderne Wohnküchen mit Sitzgelegenheiten und eingebauten BLANCO UNITs mit drink.systems für Trinkwasser ganz nach Gusto stehen den Beschäftigten auf allen drei Etagen zur Verfügung.

Nicht nur in arbeitstechnischer, auch in baulicher Hinsicht ist das BLANCO UNIT Innovation Center zukunftsweisend. Ziel war, das Gebäude zukünftig CO 2-neutral betreiben zu können: Neben energiesparender LED-Beleuchtung und einer intelligenten Gebäudeleittechnik sorgt eine besonders leistungsfähige Wärmepumpe für die richtige Raumtemperatur.

Engagiert im Einsatz für den perfekten Küchenwasserplatz der Zukunft: die Beschäftigten im neuen BLANCO UNIT Innovation Center

