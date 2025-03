Blaupunkt gewinnt Plus X Award 2025

Mehr Freiheit durch moderne Funktionalität

Mit dem iF Design Award würdigte die Jury die herausragende Gestaltung und Designqualität des Induktionskochfelds mit integriertem Dunstabzug 5IX99300 in der Produktkategorie Küchengeräte (Kitchen Appliances). Das Einbaugerät überzeugte die internationale Expertenjury, die aus 131 unabhängigen Designprofis bestand, mit seiner wegweisenden Ästhetik und herausragenden Funktionalität. In ihrer Begründung hob die Jury die große Freiheit hervor, welche der moderne Dunstabzug den Nutzer:innen sowohl beim Kochen als auch bei der Küchengestaltung biete. In puncto Design lobte die Jury den ästhetischen Kontrast zwischen Aluminium im Dark-Steel-Look und elegantem Glas sowie das dezente, im Off-Zustand nicht sichtbare Bedienelement, das durch eine moderne LED-Anzeige in Weiß besticht.

Ein Award mit hoher Wettbewerbsintensität

Der iF Design Award wird seit über 70 Jahren von der iF International Forum Design GmbH, einer der ältesten unabhängigen Designinstitutionen der Welt, verliehen. Damit zählt Blaupunkt zu den Besten unter fast 11.000 eingereichten Produkten aus 66 Ländern – eine beeindruckende Leistung, welche die hohe Wettbewerbsintensität dieses Awards unterstreicht. Zuvor hatte das Induktionskochfeld 5IX99300 bereits zwei Plus X Awards gewonnen.

Weitere Informationen über das Blaupunkt Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug 5IX99300 sind auf der offiziellen ifdesign.com Website unter „Winners & iF Ranking“ nachzulesen.

Weitere Informationen zu Häcker finden Sie auf unserer Webseite unter haecker-kuechen.com

Quelle: Häcker Küchen