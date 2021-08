Blick in die Zukunft: das Zuhause, Megatrends und mehr

Beim Gespräch mit Markus Schüller ging es etwa um das Thema „Megatrends“ und ihre Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft.

Markus Schüller: Herr Gatterer, als Geschäftsführer des Zukunftsinstituts beschäftigen Sie sich täglich mit der Trend- und Zukunftsforschung. Vor allem der Begriff der „Megatrends“ dominiert Ihre Arbeit – was genau kann man sich darunter vorstellen?

Harry Gatterer: Um von einem Megatrend zu sprechen, müssen vier zentrale Merkmale erfüllt sein: Die Dauer beläuft sich auf mindestens 50 Jahre und der Trend betrifft alle Lebensbereiche bzw. wirkt sich darauf aus. Zudem handelt es sich bei Megatrends um globale Phänomene, die eine hohe Komplexität aufweisen. Auch „entstehen“ sie nicht, sie sind das konzentrierte Ergebnis systematischer Beobachtung, Beschreibung und Bewertung neuer Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Durch dieses Verfahren konnten 12 Megatrends identifiziert werden: Gender Shift, Gesundheit, Globalisierung, Konnektivität, Individualisierung, Mobilität, New Work, Neo-Ökologie, Sicherheit, Urbanisierung, Silver Society und Wissenskultur. Unsere heutige Welt ist unheimlich komplex und passt nicht komprimiert in eine Tageszeitung. Daher geht es uns darum, in Kontexten zu lesen und einen Abstand zu den Themen einzunehmen. Dies hilft uns zu sehen, was das ein oder andere bedeutet, wo sich gerade eine neue Zukunft entwickelt oder Veränderungen entstehen.

Markus Schüller: Sehen Sie den Trend des Cocoonings, des Zuhauses als Rückzugsort, als kurzfristig an oder wird er uns länger erhalten bleiben?

Harry Gatterer: Durch die Isolationssituation konnte die Einrichtungsbranche klar profitieren. Das wird natürlich etwas zurückgehen, wenn Menschen wieder unterwegs sein können. Strukturell ist das Zuhause jedoch als einer der Orte, den die Menschen als ihre Basis nutzen, auch in Zukunft extrem relevant. Es wird auch durch die veränderte Arbeitsweise ein Ort sein, an dem viele der Lebenssphären miteinander konvertieren und zusammenkommen. Dementsprechend wird die Abgrenzung von Zonen eine ganz essenzielle raumplanerische Idee werden. Es gibt nicht mehr nur die Küche oder das Wohnzimmer, sondern es werden Zonen geschaffen, die den entsprechenden Bedürfnissen dienen.

Markus Schüller: Fließende Übergänge zwischen den verschiedenen Zonen zu schaffen war uns auch bei der Entwicklung unserer neuen schüller.C Collection ein zentrales An-liegen. Nicht umsonst haben wir die Neuheiten, die wir im September in Löhne sowie digital präsentieren werden, unter das Motto „Live. Love. Cook. Schüller“ gestellt. Was mich abschließend noch interessieren würde: Die Planung einer Küche ist ein komplexer Vorgang, der viel persönliche Beratung durch unsere Handelspartner erfordert – sehen Sie, dass sich dies verändern könnte?

Harry Gatterer: Eine Änderung sehe ich eher in der Art der Nutzerkonzepte und dass es nicht mehr den einen klassischen Kunden geben wird. Aber man wird nach wie vor den Ort benötigen, an dem die Dinge manifestiert und gezeigt werden. Sie werden also die Studio- und Möbelhauskultur weiterhin brauchen, weil Dinge wie Küchen eine Komplexität aufweisen, die weit über die Konfiguration eines Autos geht. Diese Komplexität liegt ja nicht nur im Verkauf, sondern auch in der Montage. Vielleicht wird es andere Kauf- oder Mietkonzepte geben, andere Ideen wie die Küche genutzt wird – ich bin überzeugt, dass diesbezüglich in den kommenden Jahren experimentiert wird. Diese Experimente werden aber nicht alles Bestehende auf einmal wegradieren, sondern vermutlich das aktuelle Vorgehen bis zu einem gewissen Grad hin festigen.

Markus Schüller: Herzlichen Dank Herr Gatterer für das Gespräch und die spannenden Einblicke in das Thema Megatrends!

Küchenpionier aus Leidenschaft: Flexibles, kontinuierliches Reagieren auf aktuelle Trends gehört für Markus Schüller, Geschäftsführer der Schüller Möbelwerk KG, zum täglichen Geschäft. Die Frage, mit der sich Harry Gatterer täglich auseinandersetzt, ist einfach gestellt: Welche Veränderungen – welche Trends und Megatrends – prägen unsere Gegen-wart und welche Rückschlüsse lassen sich daraus für die Zukunft von Gesellschaft, Unternehmen und Kultur schließen?

Zuhause bei Schüller ‒ der neue Trend-teaser macht Appetit auf das Zuhause als neuen Lieblingsort: ein Schwerpunkt der Neuheiten auf der diesjährigen Küchen-meile.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schueller.de oder unter www.next125.com

Quelle: SCHÜLLER KÜCHEN