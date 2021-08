Time for Exchange: imm cologne 2022 ist gut aufgestellt

Im Januar 2022 geht die imm cologne wieder an den Start! „It`s „Time for Exchange“ und deshalb werden wir zusammen mit der Einrichtungsbranche unsere gemeinsame Business- und Lifestyelplattform – die imm cologne – wieder erlebbar machen und das ab jetzt 365 Tage im Jahr“, so Claire Steinbrück, Director der imm cologne. “Mit Blick auf den Januar freuen wir uns schon jetzt darauf, aufregende Innovationen vor Ort zu entdecken, Face-to-Face Business zu gestalten und endlich wieder Neues mit allen Sinnen zu erleben“ so Steinbrück weiter.

Der Wunsch nach einem internationalen Branchentreffpunkt spiegelt sich auch in den bereits vorliegenden Registrierungen zur Messe wider. Mit einem Buchungsstand von rund 70 Prozent, haben bereits namhafte Marken und Hersteller ein klares Bekenntnis für den Re-Start der imm cologne abgegeben. Mit einem hohen Auslandsanteil bleibt die imm cologne der Marktplatz für internationale Aussteller mit einer starken Beteiligung aus Europa. “Der aktuelle Anmeldestand lässt mich optimistisch in die Zukunft blicken, ist aber noch kein Anlass zur Euphorie,“ so Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement. „Ich würde uns und der gesamten Branche wünschen, dass noch mehr Unternehmen mit ihrer Teilnahme ein klares Signal für eine starke Einrichtungsplattform im lukrativsten Markt Europas setzten. Die neuen Corona Bestimmungen und damit der Wegfall der Inzidenz als Gradmesser, die steigenden Impfquoten in Deutschland, Europa und der Welt, sowie ausgeklügelte Hygiene- und Sicherheitskonzepte machen Mut. Wir spüren einen starken Willen der Menschen nach physischen Treffen und Begegnungen. Dies ist unsere Motivation und gibt uns Rückenwind für die anstehenden Veranstaltungen“ so Pollmann weiter.

Mit der Teilnahme an der imm cologne 2022 setzen folgende Unternehmen bereits ein klares Signal

COR, Schramm, Bielefelder Werkstätten, Kettnaker, Flexform, Minotti, Edra, Prostoria, Brühl, Leolux, Classicon, Lema, Girsberger, TEAM 7, Janua, FreiFrau, Papadatos, Artisan, Tribu, Thonet, Antonio Lupi, MDF, LaPalma, Schönbuch, Fermob, EMU, Jan Kath, Gloster, Eva Solo, JAB ANSTOETZ, Montis, Zieta, Calligaris, Decker, Voglauer, Paidi, Schöner Wohnen, Kare Design, Rudolf & Sohn, Anrei, Polipol, Koinor, Ponsel, Hartmann, Hjort Knudsen, Ekornes/Stressless, Gwinner, Venjakob, Theca, Mobliberica, Aresenale, Albrecht Jung, Geberit, Hera, Project Floors, Dallmer, Biffar, Basalte, Kesseböhmer, Auping, Dormiente, Emma, Metzeler Schaum, Schlaraffia, Actona, Gautier, Hasena, Maja Werke, Wiemann Möbel, Aquinos, Furninova, uvm.

(Auszug aus der Ausstellerliste, exemplarisch für Hallen oder Themenwelten, Stand 23. August 2021)

imm cologne 365 gestaltet den Weg in die Zukunft



In Zeiten des Umbruchs verspüren Messen beides zugleich: die Sehnsucht nach Bewährtem und den Drang nach Veränderung und Verbesserung. Für die imm cologne ist dieses Spannungsfeld eine große Chance. Die Chance, klassische Gestaltung einer Messe mit visionären Ideen zu verbinden, das Beste aus beiden Welten innovativ zu verschmelzen und so etwas noch nie Dagewesenes entstehen zu lassen, das sich trotzdem vertraut anfühlt. „Eine Messe muss sich mit dem Markt weiterentwickeln. Mit der imm cologne 365 haben wir ein Konzept entwickelt, das die internationale Leitmesse auf ein neues Level hebt und der Industrie die beste Plattform für Business, Netzwerken und Inspiration bietet. Die Marke imm cologne entfacht so ihre volle Kraft – und das 365 Tage im Jahr,“ so Matthias Pollmann. Die imm cologne 365 besteht aus drei Bausteinen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind: Die Live-Messe als der internationale Branchentreffpunkt zum Jahresauftakt. Das neue Online-Magazin „the magazine by imm cologne“ auf Schwerpunkte, die die Welt der Einrichtungsbranche bewegt und bewegen wird – eingeteilt in spannende Themenbereiche. Und bei der digitalen Branchenplattform „ambista“ stehen Produkte, Produktneuheiten und Business-Matching im Fokus.

Damit bietet „ambista“ beste Voraussetzungen für ein branchenübergreifendes Networking und eine qualifizierte Leadgenerierung an 365 Tagen im Jahr.

Es sind die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit und die erlebten Herausforderungen die neue Wege fordern. Unsere Antwort mit Blick in die Zukunft ist die imm cologne 365. It´s “Time for Exchange”.

