Bodenbelags- und Parkettkleber in Deutschland 2025: Abschwung hält an – Konsolidierung in Sicht

Der Markt für Bodenbelags- und Parkettkleber befindet sich im freien Fall. Laut aktuellem BRANCHENRADAR Bodenbelags- und Parkettkleber in Deutschland verringerte sich der Herstellerumsatz im Jahr 2024 um weitere 7,7 Prozent gegenüber Vorjahr auf nunmehr 167,8 Millionen Euro. Damit gingen seit 2022 rund 30 Millionen Euro an Umsatzerlösen verloren. Der Rückgang war im vergangenen Jahr nahezu zur Gänze am Renovierungsmarkt zu verorten.

„Erfreulicherweise zeichnet sich eine Konsolidierung des Marktes jedoch bereits ab“ , sagt Sabine Hengster, Mediensprecherin von BRANCHENRADAR Marktanalyse. „Im laufenden Jahr rechnen unsere Marktanalysten nur noch mit einem geringen Umsatzminus von etwa ein Prozent gegenüber Vorjahr. Im kommenden Jahr sollten die Herstellererlöse auf Vorjahresniveau stagnieren“.

Tabelle: Marktentwicklung Bodenbelags- und Parkettkleber in Deutschland | Herstellerumsatz in Mio. Euro

Quelle: Branchenradar