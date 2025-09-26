DOMOTEX 2026: Mit Innovationen Zukunft gestalten und neue Impulse für Flooring & Interior Finishing setzen

Mit ihrem erweiterten Konzept, starken Ausstellern und speziellen Sonderformaten bietet die DOMOTEX 2026 eine zentrale Plattform für Neugeschäfte, Networking und neuesten Trends der Branche.

Nur noch rund vier Monate bis zur DOMOTEX 2026 (19.–22. Januar) – und die internationale Fachmesse für Bodenbeläge und Innenausbau startet mit einer erfreulich positiven Resonanz in die heiße Vorbereitungsphase: Zahlreiche namhafte Top-Unternehmen – darunter Kronospan, Egger, Amorim, Unilin, Classen, Gerflor, ter Hürne, Swiss Krono, Project Floors, Bostik, Saint-Gobain, Akzo Nobel und Meffert Farbwerke – haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Auch in den neu eingeführten Produktbereichen im Bereich Interior Finishing ist ein beachtliches Interesse erkennbar. Damit unterstreicht die Messe erneut ihre hohe Relevanz für die Branche.

„Creating Rooms. Transforming Spaces.“ – mehr als ein Motto

Unter dem Motto „Creating Rooms. Transforming Spaces.“ richtet die DOMOTEX den Blick nach vorn: Es geht nicht nur um aktuelle Produkttrends, sondern auch um die Transformation der Räume der Zukunft. Damit unterstreicht die Messe, dass sie der zentrale Treffpunkt ist, an dem zahlreiche Innovationen präsentiert werden – von neuen Materialien über digitale Lösungen bis hin zu innovativen Anwendungen im Interior Finishing. Dabei wird deutlich, dass Innenausbau längst ganzheitlich gedacht werden muss – von Bodenbelägen über Wand- und Deckensysteme bis hin zu Akustik, Farben und digitalen Tools. Die DOMOTEX schafft so eine Plattform, die innovative Ansätze und praxisnahe Anwendungen zusammenführt.

Innovationsparcours: Praxis trifft digitale Zukunft

Mit dem Innovationsparcours setzt die DOMOTEX ein starkes Signal für das Handwerk. Hier können Besucher innovative Produkte, Materialien und Verarbeitungsmethoden unmittelbar kennenlernen und erproben. Neben praktischen Anwendungen rücken auch digitale Innovationen in den Fokus – von neuen Softwarelösungen über smarte Werkzeuge bis hin zu digitalen Planungshilfen. Der Innovationsparcours schlägt damit die Brücke zwischen klassischem Handwerk und der digitalen Zukunft des Innenausbaus.

Digital Shop: Digitalen Alltag im Handwerk erleichtern

Mit dem neuen Format Digital Shop erweitert die DOMOTEX ihr Angebot gezielt für das Handwerk – etwa Maler, Lackierer, Boden- und Parkettleger sowie Raumausstatter. Hier präsentieren Unternehmen praxisnahe, erprobte digitale Lösungen, die den Arbeitsalltag erleichtern: von Prozessoptimierung und digitaler Akten- und Datenverwaltung über Projekt- und Personalsteuerung bis hin zu Marketing & Social Media. Ergänzend finden im Rahmen des The Work Shop an drei Messetagen Fachvorträge und Diskussionsrunden zur Digitalisierung statt, die das Angebot des Digital Shops sinnvoll ergänzen.

Dass Messen wie die DOMOTEX für den Fachgroßhandel nicht nur als Treffpunkt, sondern vor allem auch als Motor für Innovationen unverzichtbar sind, betont Bert Bergfeld, Geschäftsführer beim Bundesverband Großhandel Heim & Farbe e.V.:

„Für den Fachgroßhandel sind Messen wie die DOMOTEX ein wichtiger Bestandteil des Netzwerks, da sie nicht nur die Bühne für Produktpräsentationen sind, sondern auch Innovationen der Hersteller fördern. Hier können Großhändler lange Partnerschaften vertiefen und neue Anbieter finden. Mit ihrem sehr hohen Fachbesucheranteil schafft die DOMOTEX ideale Voraussetzungen für hochwertige Fachgespräche und ist der Place to be für Einkäufer und Verkäufer.“

Mit ihrem erweiterten Konzept, starken Ausstellern und innovativen Sonderformaten – insbesondere dem Innovationsparcours sowie dem praxisorientierten Digital Shop – zeigt die DOMOTEX 2026: Sie ist die zentrale Plattform, auf der Handwerk, Handel und Industrie nicht nur Geschäft anbahnen, sondern auch die neuesten Innovationen in Flooring und Interior Finishing entdecken und gemeinsam die Zukunft der Branche gestalten.

Über DOMOTEX weltweit

Als Home of Flooring & Interior Finishing präsentiert die DOMOTEX (19. – 22. Januar 2026) in Hannover im Zwei-Jahres-Turnus internationale Trends und Produkte für den Innenausbau. Veranstalter ist die Deutsche Messe AG in Hannover.

Die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR (27. – 29. Mai 2026 in Shanghai) ist die größte internationale Messe für Bodenbeläge im asiatisch-pazifischen Raum. Globus Events, Build Your Dream und Hannover Milano Fairs Shanghai, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Messe, organisieren die Messe gemeinsam.

Weitere Informationen und aktuelle Updates finden Sie unter: www.domotex.de

Quelle: Deutsche Messe AG