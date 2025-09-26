Heimtextil 2026: Carpets & Rugs Angebot wird erweitert

Veröffentlicht am ﻿ von
image_print

Erstmals komplementieren Bodenbeläge ohne textile Struktur das Angebot. „Beide Sortimente ergänzen sich ideal – das spiegeln auch unsere Aussteller: Einige Teppichfirmen zeigen Mischkollektionen mit non-textilen Bodenbelägen. Nun geht die Messe einen Schritt weiter und bietet auch Flooring & Equipment eine Plattform“, so Bettina Bär, Director Heimtextil.

In der Halle 3.0 präsentieren Teppichaussteller im Rahmen des DecoTeams und der angrenzenden Design Lounge powered by DecoTeam ihre Sortimente.

Carpets & Rugs und Flooring & Equipment schaffen auf der Heimtextil 2026 ein einzigartiges Angebot für die globale Bodenbelagsbranche

Die Heimtextil findet vom 13. bis 16. Januar 2026 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com
Quelle: Messe Frankfurt/Foto: Pietro Sutera.

 

Ähnliche Beiträge:

Mehr als Textilien: Heimtextil 2026 erweitert ihr Produktportfolio um non-textile Bodenbeläge Marktbedürfnisse fest im Blick: Heimtextil 2026 nutzt Wachstumspotenziale mit gezielter Produktgruppenkombination Vielfältiges Angebot mit Top-Ausstellern: ganzheitliche Innenraumgestaltung auf der Heimtextil 2026 Pop up my Bathroom: Das Bad als Lebensraum auf der ISH 2025
Verschlagwortet mit , , .

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert