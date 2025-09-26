Heimtextil 2026: Carpets & Rugs Angebot wird erweitert

Erstmals komplementieren Bodenbeläge ohne textile Struktur das Angebot. „Beide Sortimente ergänzen sich ideal – das spiegeln auch unsere Aussteller: Einige Teppichfirmen zeigen Mischkollektionen mit non-textilen Bodenbelägen. Nun geht die Messe einen Schritt weiter und bietet auch Flooring & Equipment eine Plattform“, so Bettina Bär, Director Heimtextil.

In der Halle 3.0 präsentieren Teppichaussteller im Rahmen des DecoTeams und der angrenzenden Design Lounge powered by DecoTeam ihre Sortimente.

Die Heimtextil findet vom 13. bis 16. Januar 2026 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt/Foto: Pietro Sutera.