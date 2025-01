Pop up my Bathroom: Das Bad als Lebensraum auf der ISH 2025

Trend-Wegweiser Pop up my Bathroom

Wie sieht das Badezimmer der Zukunft aus? Antworten auf diese Frage liefert die ISH 2025. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Wohnlichkeit und Designtrends. Diese Entwicklungen werden in der Sonderausstellung Pop up my Bathroom anschaulich präsentiert. Vor 16 Jahren von der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) und der Messe ISH ins Leben gerufen, hat sich die Plattform als wichtiger Wegweiser für moderne Badgestaltung etabliert.

Living space of the future: Das Bad als ganzheitlicher Raum

In Halle 3.1, Stand D71, zentral platziert im Lösungsfeld Sanitärräume, macht die Pop up my Bathroom Trendausstellung das Badezimmer als ganzheitlichen Raum erlebbar. Die unterschiedlichen Badkonzepte zeigen die Innenraumgestaltung von Wänden, Böden, Farben und Licht im Einklang mit Sanitärobjekten. Architekten und Badplaner erhalten in der von Trendforscher Frank A. Reinhardt kuratierten Ausstellung wichtige Informationen über den aktuellen Stand ganzheitlicher Badplanung. Neben innovativen Herstellern aus dem Bereich Wall & Floor werden zahlreiche ISH-Aussteller wie etwa Axor, burgbad, Bette, Duravit, Hansgrohe, Hewi, Ideal Standard, Kaldewei, VitraBad oder Villeroy & Boch vertreten sein. Wichtige Produktneuheiten werden im Kontext branchenrelevanter Interior Design Trends vorgestellt – Inszenierungen eines Lebensraums, der für die Badnutzerinnen und -nutzer ganz unterschiedliche Funktionen erfüllt, angefangen von Körperpflege und Styling über Fitness und Regeneration bis zu Mental Health.

Trendausstellung Pop up my Bathroom auf der ISH 2025: Im Mittelpunkt einer ganzheitlichen Badplanung steht der Mensch. Foto: Björn Steinmetzler; Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) #KIgeneriert

Human Scale: Im Badezimmer ist der Mensch der Maßstab

Bei Pop up my Bathroom steht dieses Mal ganz der Mensch im Mittelpunkt. Die Inszenierungen sollen den Messebesuchern bewusst machen, wie sehr die Bedürfnisse der Nutzer integraler Bestandteil der Badplanung sind. Sanitärprodukte, Wände und Böden, Technik, verschiedenste Materialien und Farben, Licht, Nachhaltigkeit und Wassererlebnis sind die Elemente moderner Badplanung. Doch wenn dabei die Nutzerbedürfnisse nicht im Vordergrund stehen, bleibt das Bad ein reiner Funktionsraum ohne Seele. Es sind die alltäglichen Verrichtungen und die besonderen Momente, die Auszeiten, das Körpererleben und die täglichen Rituale, die das Badezimmer zu einem echten Wohnraum machen. Bei Pop up my Bathroom 2025 wird das Bad daher zur Bühne. Human Scale: Der Mensch ist der Maßstab im Badezimmer. Es sind die alltäglichen Verrichtungen und die besonderen Momente, die Auszeiten, das Körpererleben und die Tagesrituale, die das Badezimmer zu einem echten Wohnraum machen. Foto: Björn Steinmetzler; Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) #KIgeneriert

Pop up my Bathroom mit starkem Vortragsprogramm auf der Design Plaza

Auf dem angeschlossenen Vortragsforum Design Plaza werden die Inhalte der Trendausstellung kommuniziert und diskutiert. Daran anschließende Guided Tours führen durch die Trendausstellung mit den Neuheiten im Lösungsfeld Sanitärräume.

Die Design Plaza in Halle 3.1 ist der zentrale Ort auf der ISH 2025 für Interior Design, aktuelle Trends und Zukunftsperspektiven der Sanitärwirtschaft. Kuratiert wird das Programm dieses Mal von verschiedenen Partnern wie VDS, Industrieverbund VDMA Sanitärtechnik und -design, World Architects, Stylepark und Architonic. Die VDS widmet sich hier mit ihrem Trendforum Pop up my Bathroom wieder den aktuellen Trends und Strömungen in der Sanitärwirtschaft – in Formaten wie Impulsvorträgen, Gesprächsrunden sowie den auf der letzten ISH eingeführten und beliebten CEO-Talks und Speed-Briefings.

Trend- und Informationsplattform 24/7/365

Pop up my Bathroom zeigt neue Perspektiven auf und benennt die aktuellen Herausforderungen der Branche. Dazu sucht das Trendforum den Dialog mit Architekten, Handwerkern und Badplanern. Zusammen stellen Vortragsprogramm und Trendausstellung Pop up my Bathroom das Bad als Lebensraum vor, der in Zukunft für Wohnkultur und Genuss, für Infrastruktur und Ressourcenmanagement, aber auch für die Gesundheit und Selbstständigkeit der Badnutzerinnen und -nutzer immer wichtiger wird.

Die Informationsplattform für kreative Badgestaltung, Architektur und Design ist auch als Online-Magazin präsent – auf www.pop-up-my-bathroom.de erreichen die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS) und die Messe Frankfurt jährlich rund 650.000 Kreative.

Alle Informationen auf einen Blick

Einen umfassenden Überblick über das gesamte Angebot der ISH 2025 finden Interessierte auf der Webseite der Messe unter www.ish.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt