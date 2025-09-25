ROTPUNKT KÜCHEN präsentiert die Kollektion 2026

Entscheidend ist dabei nicht allein die für Rotpunkt Küchen charakteristische Vielfalt im Sortiment, sondern vor allem deren programmübergreifende Systematik. „Unsere Partner im Fachhandel haben uns signalisiert, dass Differenzierung für sie das zentrale Thema ist“, sagt Sven Herden, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing. „Dem geben wir mit unseren aktuellen Neuheiten mehr Raum: durch noch mehr Flexibilität, Durchgängigkeit und budgetvariable Planungsansätze.“

KORPUSVIELFALT AUF NEUEM NIVEAU

Beispielhaft zeigt sich, dass an der deutlich erweiterten Palette der Korpusfarben: 42 Varianten, darunter 27 Standardfarben und 15 Kombi-Optionen mit variabler Rückwandgestaltung, stehen zur Wahl. Viele Oberflächen sind mit Synchronpore ausgestattet. Diese Vielfalt schafft gestalterische Freiheit ohne Aufpreis.

Rotpunkt MK 5

MATERIALGLEICHHEIT FÜR DURCHGÄNGIGE PLANUNGEN

Mit „Scandinavian Brown Oak“ und „Scandinavian Fjell Oak“ führt Rotpunkt zwei Oberflächen ein, die als Repro mit Synchronpore für den Korpus, sowie für die Front und als Echtholzfurnier für Fronten farbgleich verfügbar sind.

NEUE FRONTEN FÜR EIN INDIVIDUELLES KÜCHENDESIGN

Bei den Frontneuheiten der Kollektion 2026 sticht die Rahmenfront „Valley LX“ hervor mit reduziert-puristischen 12-mm-Rahmen des bestehenden Programms „Smala“, geht aber gestalterisch darüber hinaus. Damit lassen sich die beiden Programme individuell kombinieren. Mit der neuen Echtmetallfront „Zerox ME“ auf Aluminiumträger in „Inox“, „Brass“ und „Copper“ greift.

Rotpunkt Bad Linea 150

Die Geschäftsführung von Rotpunkt Küchen (Foto von links):die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Andreas Wagner, Heinz-Jürgen Meyer (Foto Mitte) und Sven Herden (Geschäftsführer Vertrieb & Marketing

Quelle: Rotpunkt Küchen