„Mieten statt Kaufen“: Samsung steigt als neuer Industriepartner ein

Mit Samsung erweitert Wertgarantie zusammen mit dem Club.Weiss sein Angebot von A-Brands deutlich. Künftig werden die Großgeräte aus dem Küchen- und Wäscheangebot des koreanischen Herstellers im Mietmodell verfügbar sein.

Thilo Dröge, Geschäftsführer Vertrieb bei Wertgarantie, freut sich über den industriellen Zuwachs: „Wir wollten von Beginn an ‚Mieten statt Kaufen‘ weiterentwickeln und ausbauen. Mit Samsung kommt ein weiterer Top-Hersteller mit seinen bei den Kunden sehr beliebten Hausgeräten hinzu. Damit treiben wir ‚Mieten statt Kaufen‘ weiter voran und werden es noch bekannter machen.“

Dietmar Rapp, Head of Digital Appliance bei Samsung Österreich. Foto: Samsung

„Unsere Geräte sind ein fester Bestandteil im Alltag vieler Menschen. Mit dem Mietmodell bieten wir Konsumentinnen und Konsumenten eine innovative flexible und unkomplizierte Möglichkeit, auf Samsung-Technologie zuzugreifen“, sagt Dietmar Rapp, Head of Digital Appliance bei Samsung Österreich. „So machen wir Innovation für noch mehr Kundinnen und Kunden zugänglich.“

„Mieten statt Kaufen“ wird derzeit bei mehr als 160 Fachhandelspartnern in Österreich angeboten. Das Vermietmodell von Elektrogeräten über einen Zeitraum von 66 Monaten bietet den Fachhändlern sowie den Kunden einen besonderen Mehrwert.

Quelle: WERTGARANTIE Group