Spektakulärer Show-Abend bei der baumann group

Über 200 Gäste versammelten sich auf dem Außengelände des Haus Beck, um sich von den spektakulären Stunts von Mountainbike-Star Tobey Miley und seiner Crew begeistern zu lassen.

Mountainbike-Star Tobey Miley (4.v.l.) zusammen mit Inhaber Delf Baumann (4.v.r.) und Hélène Bangert (Geschäftsleitung Strategisches Marketing, 3.v.r.). Mit von der Partie waren außerdem einige von Mileys Mountainbike-Kollegen von der Bikeschule Fun-Ride aus Dortmund sowie DJ Rafael Silesia, der für die musikalische Untermalung des Acts sorgte.

Inhaber Delf Baumann begrüßte die Gäste persönlich und gab spannende Einblicke in die Geschichte dieser besonderen Kooperation, die bereits im zweiten Jahr für Aufsehen in der Küchenbranche sorgt. Während die Abendsonne das Gelände in stimmungsvolles Licht tauchte, lieferten die Mountainbiker zu den Beats von DJ Rafael Silesia mit Backflip, Tailwhip & Co. eine Show, die für Herzklopfen und atemlose Spannung sorgte.

Live-Action, Sportsgeist und pure Lebensfreude – der Show-Abend bildete den perfekten Abschluss des Messe-Wochenendes und unterstrich einmal mehr die „not only KITCHEN“-Philosophie der baumann group.

Wer noch mehr Mountainbike-meets-Kitchen-Feeling erleben möchte, sollte sich den Besuch der neuen, exklusiven Ausstellung nicht entgehen lassen: Noch bis Freitag, 26.09.2025, sind die Türen von Haus Beck für Messebesucher:innen geöffnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.baumann-family-group.de

Quelle: baumann group