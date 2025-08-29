Workshop, Wümme und Werwolf – Fahrt nach Bremen motiviert Azubis der Wertgarantie Group

Dieses Jahr ging es für die Nachwuchstalente für drei Tage nach Bremen – ein abwechslungsreicher Auftakt ins neue Ausbildungsjahr für die neuen sowie erfahrenen Auszubildenden und dual Studierenden. Die Mischung aus vielseitigen Aktivitäten, Workshops und Teambuilding ging auch dieses Jahr wieder auf. In besonderer Erinnerung wird allen die gemeinsame Kanutour auf der Wümme bleiben.

Gestartet sind die Young Talents mit einem Workshop, in dem sie gemeinsam Aufgaben gelöst und die Werte der Wertgarantie Group wie z. B. Wertschätzung, Vertrauen und Nachhaltigkeit erarbeitet haben. Höhepunkt der diesjährigen Ausbildungsfahrt war die gemeinsame Kanutour auf der Wümme – ein Erlebnis, das nicht nur sportlich forderte, sondern vor allem den Teamgeist stärkte. „Man hat am Ende gemerkt, dass je mehr man zusammenhält, desto besser und schneller kommt man voran“, sagt Glen Tippe, Auszubildender Fachinformatik für Anwendungsentwicklung.

In den ersten Tagen haben die neuen Nachwuchstalente ein abwechslungsreiches und interaktives Programm absolviert

Auch der Ausflug ins Klimahaus Bremerhaven hinterließ einen bleibenden Eindruck. In der interaktiven Ausstellung reisten die Young Talents durch verschiedene Klimazonen, erlebten Wetterextreme hautnah und lernten mehr über die Entwicklung des Klimawandels – eine spannende Mischung aus Erlebniswelt und Denkanstoß. Die Wahl dieses Ausflugsziels war kein Zufall: Für die Wertgarantie Group ist es wichtig, nachhaltiges Handeln und ökologisches Bewusstsein auch im beruflichen Kontext zu fördern. Abgerundet wurde die Fahrt durch einen unterhaltsamen Spieleabend mit dem interaktiven Kartenspiel Werwolf-Abend mit viel Taktik und einer Menge Spaß.

Die Ausbildungsfahrt ist Teil eines umfassenden Onboardings, mit dem die Wertgarantie Group Berufsstartern den Einstieg ins Unternehmen und das Berufsleben erleichtert. Schon in den ersten Tagen erwartete die drei neuen Nachwuchstalente ein abwechslungsreiches und interaktives Programm – darunter Kennenlernspiele, umfangreiche Informationen über die Unternehmensgruppe und Produkte sowie die gemeinsame kreative Erarbeitung der Werte und Unternehmenskultur. Mit dabei waren auch die Azubi-Paten, die den Neuankömmlingen im Arbeitsalltag zur Seite stehen. Mit viel Engagement gestalteten die Azubis aus dem 2. und 3. Lehrjahr das Programm aktiv mit – und sorgten so für einen authentischen, persönlichen Einstieg in die neue Lebensphase.

„Es ist immer wieder schön zu sehen, wie unsere Young Talents im Unternehmen ankommen und mit wie viel Offenheit und Engagement sie von den Auszubildenden der höheren Jahrgänge aufgenommen werden. Der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung in der Gruppe zeigen, wie stark unser Teamgeist schon zu Beginn der Ausbildung ist“, betont die Wertgarantie-Ausbildungsbeauftragte Gina Staeglich.

Höhepunkt der diesjährigen Ausbildungsfahrt ist die gemeinsame Kanutour auf der Wümme gewesen

Insgesamt bildet die Wertgarantie Group derzeit 20 Nachwuchskräfte in unterschiedlichen Bereichen aus. Der jüngste Zuwachs besteht aus drei Auszubildenden für Fachinformatik. Ziel ist es, junge Talente fachlich und persönlich zu fördern und ihnen eine Ausbildung mit Perspektive zu ermöglichen.

