Beko wird offizieller Confidence Partner von Ajax

Als offizieller Confidence Partner wird Beko Ajax dabei unterstützen, die nächste Generation von Fußballtalenten sowohl auf als auch neben dem Platz zu fördern. Gleichzeitig wird Beko den Beko-Gedanken stärken und zuverlässige, hochwertige Haushaltsgeräte mit fortschrittlichen Lösungen anbieten, die den Verbraucher:innen die Gewissheit geben, die richtige Wahl getroffen zu haben. Die Partnerschaft von Beko mit Ajax spiegelt auch das wachsende Engagement des Unternehmens für Amsterdam und die Niederlande sowie für Gemeinden wider, die die Überzeugung einer nachhaltigen Lebensweise teilen.

„Wir bei Beko glauben, dass Vertrauen durch langlebige Qualität, ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und ein zweckmäßiges Design entsteht, das sich über Jahre hinweg bewährt“, so Akın Garzanlı, CMO bei Beko. „Diese Werte leiten sowohl unsere Technologie als auch unsere Partnerschaften. Ajax teilt denselben Geist: elegant im Spiel, loyal in seiner Identität und mutig in seiner Vision. Ajax ist mehr als nur ein Verein: Der Verein fördert junge Talente und formt die nächste Generation mit Überzeugung und Fantasie. Gemeinsam feiern wir Eleganz mit Zielstrebigkeit, Ambitionen, die in der Tradition verwurzelt sind, und Innovationen, die die Zukunft gestalten. Diese Partnerschaft lässt unsere gemeinsamen Werte lebendig werden – sie verbindet Millionen von Menschen durch Geschichten, die inspirieren, Verantwortung vermitteln und Bestand haben.“

Cas Biesta, CCO von Ajax, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass ein internationaler Akteur wie Beko sich für mehrere Jahre an Ajax gebunden hat. Beko ist eine starke Marke mit einer klaren Vision für Innovation. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Beko, um sowohl in den Niederlanden als auch darüber hinaus positive Impulse zu setzen.“

Beko ist in ganz Europa und weltweit anerkannt und steht für Innovation, Zuverlässigkeit und Komfort im Alltag. Durch durchdachte Produkte, bei denen Effizienz und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen, ermöglicht Beko Haushalten ein sichereres Leben und verbessert gleichzeitig die Lebensqualität der Menschen spürbar.

Die dreijährige Partnerschaft, die am 26. August 2025 mit einer feierlichen Unterzeichnungszeremonie in der Johan Cruijff Arena offiziell gestartet wurde, sieht vor, dass Beko und Ajax gemeinsam inspirierende Inhalte, Aktivierungen und Community-Initiativen entwickeln, die darauf abzielen, Vertrauen aufzubauen – vom eigenen Zuhause bis zum Fußballplatz. Sie wird auch über die digitalen Kanäle beider Marken, in Stadien und im Rahmen von Basisprogrammen aktiviert werden.

Link zum Film: https://youtu.be/y59hyLr9m-8

Weitere Informationen finden Sie unter www.beko.com

Quelle: Beko