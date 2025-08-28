Starkes Marken-Portfolio zum Start

Zum Start verantwortet die Agentur den Vertrieb für vier renommierte Unternehmen:

Dormiente – Naturmatratzen und Massivholzmöbel – Gebiet Bayern

– Naturmatratzen und Massivholzmöbel – Gebiet Bayern Metallbude – Designmöbel und Interior-Accessoires – Gebiet Österreich

– Designmöbel und Interior-Accessoires – Gebiet Österreich Sixay – hochwertige Massivholzmöbel mit nachhaltigem Anspruch – Gebiet Österreich

– hochwertige Massivholzmöbel mit nachhaltigem Anspruch – Gebiet Österreich Moizi – ergonomische Sitzmöbel – Gebiet Bayern & Österreich

Darüber hinaus übernimmt Gerhard Außerhuber die exklusive Distribution für Deutschland und Österreich des IT-Unternehmens Ar-Range, das auf 3D-Konfiguratoren, 3D-Rendering, Augmented Reality- und ECommerce Lösungen für die Möbelindustrie spezialisiert ist. https://www.ar-range.app/

„Mit meiner Agentur möchte ich zwei Dinge verbinden: Einerseits die konsequente Marktbearbeitung und Betreuung von Handelspartnern für unsere Hersteller. Andererseits die Beratung von Unternehmen, die ihren Vertrieb neu aufstellen oder ihre Sichtbarkeit steigern wollen “, erklärt Gerhard Außerhuber.

Die Agentur versteht sich damit nicht nur als klassische Vertretung, sondern auch als Partner für strategischen Vertrieb, Marketing und Digitalisierung, mit Blick auf die Chancen für Möbelhändler und Handwerksbetriebe in Deutschland und Österreich.

Kontakt:

Mst. Gerhard Ausserhuber

Schachermairdorf 19

4621 Sipbachzell

+43 664 1039736

gerhard@ausserhuber.at

Quelle: Gerhrd Außerhuber