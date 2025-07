Mehr Sichtbarkeit für das Handwerk!

Dass Tischler mit Leidenschaft gestalten, Werte schaffen und echte Kundenbeziehungen leben, ist unbestritten. Doch viele Betriebe kämpfen im Alltag mit ähnlichen Herausforderungen: zu wenig Zeit, zu viel Bürokratie und oft fehlt die Sichtbarkeit nach außen. Das geht nicht nur auf Kosten der Erträge, sondern auch auf die Motivation im Team.

Genau hier setzt Gerhard Ausserhuber an. Der Tischlermeister und Vertriebsexperte war am 17. Juli 2025 Finalist beim 8. Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden, einem der größten Redewettbewerbe weltweit mit über 200 Teilnehmern aus 23 Nationen. In nur 240 Sekunden brachte er auf den Punkt, was viele Handwerksbetriebe beschäftigt: Wie sichtbar ist unser Betrieb eigentlich? Und wie sehr bestimmt der tägliche Stress unsere Strategie oder eben die fehlende?

„Viele Tischler machen großartige Arbeit aber verkaufen sich unter Wert, weil sie sich selbst nicht als Verkäufer sehen“, so Ausserhuber in seiner Kurzrede, die Standing Ovations auslöste. Das Publikum zeigte sich begeistert von seiner klaren Sprache und seiner Erfahrung aus über 25 Jahren Vertrieb und Unternehmensführung.

Mit seinem Auftritt hat Ausserhuber ein starkes Zeichen gesetzt: Das Handwerk braucht mehr Bühne, nach außen für neue Kunden, nach innen für klare Prozesse und neue Motivation. Genau das ist auch der Ansatz seiner neu gegründeten Beratungs- und Handelsagentur, die unter dem Motto „Vertrieb, der wirkt. Beratung, die bewegt.“ ab 1. August an den Start geht.

Das Besondere: Neben Beratungsleistungen speziell für Tischlereien und Möbelhändler, etwa zu Vertriebsstrategie, Organisation oder Positionierung, wird die Agentur auch als Handelsvertretung tätig. Drei exklusive Vertretungen für den bayrischen und österreichischen Markt sind bereits fixiert, weitere Details dazu folgen in Kürze.

Ein weiterer Meilenstein: Gerhard Ausserhuber ist offizieller Österreich-Partner des renommierten Branchenberaters Roland Schraut. Gemeinsam haben die beiden Experten das praxisnahe Seminarprogramm ProManufaktur entwickelt, speziell für inhabergeführte Handwerksbetriebe, die ihre Organisation, Führung und Vertrieb nachhaltig stärken wollen.

Das neue Erfolgsprogramm findet aktuell in Salzburg, Graz, Nürnberg und Essen statt.

Alle Infos dazu unter: https://lp.rolandschraut.com/manufaktur/

Mit seinem Hintergrund als Tischlermeister und seiner Erfahrung als Vertriebsleiter in der Möbelbranche spricht Ausserhuber die Sprache der Betriebe, praxisnah, direkt und lösungsorientiert. Ziel ist es, Handwerksunternehmen fit für die Zukunft zu machen, mit Struktur und einem klaren Außenauftritt.

Kontakt:

Mst. Gerhard Ausserhuber

Schachermairdorf 19

4621 Sipbachzell

+43 664 1039736

gerhard@ausserhuber.at

Weitere Informationen finden Sie unter www.ausserhuber.at

Quelle: Gerhard Ausserhuber/Foto: Justin Bockey