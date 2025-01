Weiter geht’s 2025! RÖWA und Selecta in Österreich

„Wir entwickeln, produzieren und verkaufen sehr gerne weiterhin Produkte und Bettsysteme für den guten Schlaf!“ „Bei der Marktentwicklung und Kundenbetreuung wollen wir aber nichts verschlafen!“, so Manfred Greiner, RÖWA-Chef. Und so freut es uns, dass wir mit Herrn Gerhard Außerhuber Ihren und unseren „Mann vor Ort in Österreich“ gefunden haben.

Herrn Paulo Paincal, der von Bayern aus überbrückungsweise die Kundenbetreuung übernommen hatte, danken wir sehr.

Wir sehen als inhabergeführtes und mittelständisches in Deutschland produzierendes Unternehmen bei österreichischen Kunden und Fachhändlern großes Potential. Wir durften in den letzten Jahren erfahren, dass unsere Unternehmenswerte und unsere Produktprogramme in Österreich sehr geschätzt werden. Hierfür sind wir dankbar und freuen uns, wenn wir neue partnerschaftliche Geschäfts- und Kundenbeziehungen entwickeln können.

Gerhard Ausserhuber – RÖWA und Selecta in Österreich

Quelle: RÖWA