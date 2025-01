Die Heimtextil 2025 erwartet Sie

Nur noch wenige Tage, dann geht es endlich los! Die neusten Kollektionen, Materialien, Designs, Trends und Innovationen aus der textilen Welt – live und in Farbe für Sie auf der Heimtextil 2025. Neben dem überwältigenden Angebot von über 3.000 internationalen Ausstellern aus 65 Ländern wartet die globale Leitmesse mit jeder Menge Business-förderndem Know-how und Networking auf Sie.

Der Bereich Carpet und Rugs wurde um mehrere Hallenebenen vergrößert und mausert sich zum internationalen Hub der Teppichindustrie, die weltbekannte Designerin Patricia Urquiola präsentiert die Sonderschau „among us“ und die Heimtextil Trendschau nimmt sie mit auf eine Reise in die textile Zukunft. Dies sind nur einige der Top-Themen 2025!

Textile Power! – Ihre Heimtextil-Highlights im Überblick

• Alle drin: Heimtextil Ausstellersuche

Alle teilnehmenden Firmen finden Sie mit wenigen Klicks in unserer online Ausstellersuche. Nutzen Sie einfach die Filter nach Produktgruppen, Hallen, Ländern und Special Interest Programmen!

• Alles drin: Heimtextil Eventkalender

Erleben Sie Branchengrößen live auf der Bühne: Ob Trendvorträge mit Alcova, Live-Talks mit Stardesignerin Patricia Urquiola oder den Experten Steven Van Belleghem zum Thema Customer Experience in Zeiten von KI-Plattformen – hier finden alle Events, Best Practices und geführte Touren.

• Heimtextil Trends 25/26 by Alcova

Starten Sie in der Halle 3.0 bei den Heimtextil Trends 25/26 – dem Herzstück der Messe. Die Trend Arena ist erstmals von Alcova Milano kuratiert und gibt die aktuellen Farben und Materialien für die neue Saison an. Noch mehr Inspiration liefern die täglichen Trendvorträge mit Alcova.

• „among-us” by Patricia Urquiola

Lassen Sie sich in der Halle 12.0 von textilen Konzepten und außergewöhnlichen Raumelementen inspirieren – mit der immersiven Installation „among-us“ von Stardesignerin Patricia Urquiola. Nicht verpassen: In mehreren Live-Talks spricht sie über ihren visionären Designansatz.

• Boom-Segment Teppich

Carpets & Rugs ist der Hotspot für die globale Teppichindustrie. In den Hallen 5.0, 5.1. und 3.0 finden Sie die Big Player der Branche! On top warten ein frisch konzipiertes Content-Programm, neue Inspiration in der Carpet Lounge und das neue Areal „Belgian Textiles – powered by Fedustria“.

• Spot auf Interior.Architecture.Hospitality

Weiter geht’s in Halle 4 – mit spezialisierten Ausstellern und maßgeschneidertem Content für das Objektgeschäft. Entdecken Sie funktionale Materialien in der Interior.Architecture.Hospitality Library und business-förderndes Know-how für (Innen-)Architektur, Hospitality und Raumausstattung.

• Megatrend Sleep

Gesunder Schlaf ist hoch im Kurs. Bei Smart Bedding (Halle 11) und Bed, Bath & Living (Halle 12) warten führende Anbieter mit innovativen Lösungen. Freuen Sie sich auf Keynotes auf der Retail Stage (Halle 12.1) mit Schlafexperte Markus Kamps, Frederik Lauwaert (EBIA) und Martin Auerbach (Verband dt. Heimtextilien-Industrie).

• DecoTeam & Design Lounge

In der Halle 3.1 bietet das DecoTeam kreative Inszenierungen und Ideen für die Raumausstattung. Diesmal neu: Die angrenzende Design Lounge powered by DecoTeam hält ergänzende Angebote von Topmarken bereit.

• Meet & Greet: Papis Loveday x Marburger Tapete

Nicht verpassen: Treffen Sie Model und Designer Papis Loveday am ersten Messetag am Stand von Marburger Tapete (3.0 C95) und entdecken Sie die neue Tapetenkollektion. Mehr Details zum Meet & Greet.

• Top Thema Econogy

Nachhaltigkeit betrifft alle textilen Anwendungsbereiche. Bringen Sie sich auf den neusten Stand und treffen Sie im Econogy Hub (Halle 12.1) innovative Anbieter und Zertifizierer. Tauschen Sie sich mit Expert*innen aus und treffen Sie auf grüne Vorreiter in den Econogy Talks & Tours

MEHR.WERT

Für Raumausstatter*innen, Handwerker*innen und Fachhändler*innen bietet das MEHR.WERT Programm der Heimtextil attraktive Vorteile und wertvolle Informationen. Jetzt registrieren und Vorteile genießen!

Hier geht´s zur Anmeldung!

Damit die Heimtextil zu Ihrem perfekten Start ins Textiljahr 2025 wird, hat die Messe Frankfurt Ihnen Tipps für Ihre Messevorbereitung zusammengestellt.

Alles Wichtige wie Ausstellersuche, Hallenplan, Eventprogramm und Wallet-Funktion finden Sie auch in der Heimtextil App. Sie haben noch kein Ticket? Unser Onlineshop hat 24/7 für Sie geöffnet!

Planen Sie jetzt Ihr individuelles Messeerlebnis. Das Team der Heimtextil freut sich darauf, Sie zur Heimtextil vom 14. bis 17. Januar 2025 bei uns in Frankfurt begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt