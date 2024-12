Storytelling und natürliche Schönheit: Heimtextil Trends 25/26 liefern dem Handel wertvolle Lösungsansätze

In ihren drei Themen – „Naturally Uneven”, „Radically Restructured” und „Regenerative” – rücken die Heimtextil Trends 25/26 wesentliche Werte wie Integrität, Langlebigkeit und ökologisches Bewusstsein in den Fokus. Diese Themen reflektieren, was für Kund*innen immer entscheidender wird: Produkte, die nicht nur durch Ästhetik überzeugen, sondern auch ethischen und ökologischen Ansprüchen gerecht werden. In der Trend Arena werden diese Ansätze live erlebbar – von den Materialqualitäten über Farben bis hin zu innovativen Produktionsprozessen. Händler*innen erhalten konkrete Inspirationen und Werkzeuge, um ihr Angebot gezielt auf den bewussteren Konsum auszurichten. Denn die Kaufentscheidungen der Verbraucher*innen sind klar: Langlebige, hochwertige Produkte, die gleichzeitig sozial- und umweltverträglich hergestellt wurden, stehen hoch im Kurs. Eine aktuelle Studie, durchgeführt vom IFH im Auftrag der Messe Frankfurt, bestätigt dies. Konsumenten werden zunehmend selektiver und wägen genau ab, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Wenn sie sich für ein Produkt entscheiden, muss es in allen Bereichen überzeugen: langlebig, hochwertig, qualitativ – aber auch nachhaltig. Denn Nachhaltigkeit hat bei Heimtextilien für die Mehrheit in Europa einen hohen Stellenwert. Aspekte wie langlebige Produkte, recycelbare Materialien und Transparenz zählen dabei zu den entscheidenden Kriterien.

Die Schönheit des Unvollkommenen: „Naturally Uneven“

„Naturally Uneven“ feiert die Rohheit und Authentizität von Naturmaterialien. Stoffe wie Leinen, Hanf, Jute und Wolle stehen für organische Strukturen und handgefertigte Perfektion im Unperfekten. Kleine Unebenheiten und natürliche Maserungen machen jedes Stück einzigartig und erzählen Geschichten von Handwerkskunst und Ursprünglichkeit. Die Farbpalette betont diese natürliche Ästhetik: sanftes Grau wie unbehandelter Stein, ungebleichte Fasertöne und das zarte „Rose of Permanence“, das Bodenständigkeit und Zeitlosigkeit symbolisiert.

Innovation trifft Nachhaltigkeit: „Radically Restructured“

Dieses Thema zeigt, wie fortschrittliche Technologien und umweltbewusstes Design verschmelzen. Im Mittelpunkt stehen recycelte Materialien, die den Ressourcenverbrauch minimieren und neue Maßstäbe in der Textilproduktion setzen. Schwer und leicht, transparent und opak – diese Gegensätze schaffen ein faszinierendes Spiel von Struktur und Optik. Farblich dominieren mutige Töne wie „End of Petrol“ und „New Green Deal“, die den Umbruch visualisieren. Techniken wie 3D-Weben, Digitaldruck und Laserschneiden spiegeln die Innovationskraft wider, die diesen Ansatz prägt.

Kreislaufdenken neu definiert: „Regenerative“

„Regenerative“ verkörpert die Prinzipien von Erneuerung, Wachstum und Kreislauf für Kund*innen, die eine nachhaltigere Zukunft mitgestalten wollen. Hier findet sich ein Mix aus natürlichen, recycelten und biobasierten Fasern von Leinen, Hanf und recycelter Wolle bis hin zu Textilien, die upgecycelt oder wiederverwendet wurden. Handwerkliche Elemente und Techniken unterstreichen den Fokus auf Unvollkommenheit und Individualität, während Farben wie „Regenerative Azure“ oder „Repairable Green“ das Thema in seinen vielseitigen Facetten transportieren.

