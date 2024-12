Immersives Textildesign für Hospitality und Handel: Patricia Urquiolas „among-us“ auf der Heimtextil 2025

Das offen gestaltete Areal macht in einladender Atmosphäre textile Konzepte erlebbar und stößt eine Konversation über Design, Nachhaltigkeit und Geselligkeit an. Gemeinsam mit Partnern wie Kettal, Moroso, cc-tapis, Aquafil, Cimento® und Parà Tempotest entwickelte Urquiola für among-us außergewöhnliche Raumelemente – darunter doppelseitig hängende Teppichstrukturen, Lounge-Inseln und individuell gefertigte Sitzmöbel.

In Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern von Patricia Urquiola ermöglicht among-us Besuchern ein immersives Erlebnis mit optischen und strukturellen Überraschungen – darunter Lounge-Inseln von Kettal mit Bezugsstoffen von Kvadrat, hängende textile Gebilde von cc-tapis mit einem recycelten Nylongarn von Aquafil und Sitze von Moroso. Die hängenden Zementstrukturen von Cimento® verleihen der Installation weitere architektonische Dimensionen. Zu den Sponsoren der Stoffe zählen auch Aussteller der Heimtextil wie Parà Tempotest.

„Der Name among-us vermittelt ein Gefühl von Gemeinschaft und gemeinsamen Erlebnissen – etwas, das „zwischen uns“ oder „in unserer Mitte“ geschieht. Er spielt zudem auf eine Spielzeuglinie kleiner, pilzähnlicher Kreaturen an“, so Patricia Urquiola.

Ein gitterförmiger Teppich definiert die Installation. Innerhalb des Gitters treffen Besucher*innen auf weich gepolsterte, anthropomorphe Textilformen, die zum Anfassen und Entspannen einladen und eine sensorische Auseinandersetzung mit den Materialien ermöglichen. Dieser Ansatz hebt Urquiolas innovativen Blick auf Materialität hervor und vereint konventionelle und unkonventionelle Elemente, um die Grenzen des Textildesigns neu auszuloten.

among-us by Patricia Urquiola

„Die Heimtextil passt perfekt zu uns. Sie bietet die Möglichkeit, einen wechselseitigen Dialog zu schaffen, der während der Messe beginnt und das ganze Jahr über weitergeführt wird. Wir sprechen nicht nur Spezialist*innen an, sondern alle, die sich für Textilien interessieren. Unser Ansatz ist evolutionär und zielt auf umfassende Interaktion. Wir möchten ebenso viel zuhören wie präsentieren und schätzen den persönlichen Austausch„, so Urquiola weiter.

Among-us widmet sich nachhaltigen Materialien, Geselligkeit und der Schnittstelle zwischen virtuellen und physischen Welten – ein Raum für Erkundung und Diskussion. Am Mittwoch, den 15. Januar, nimmt Patricia Urquiola am Architonic Live Talk teil und gibt außerdem in einer Mini-Lecture einen exklusiven Einblick in ihre kreative Welt und ihre einzigartige Designsprache.

Die nächste Heimtextil – Internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien findet vom 14. bis 17. Januar 2025 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt