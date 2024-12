Handels-KV: 2-Jahres-Abschluss fixiert! Gehaltsplus von 3,3% für Handel große Herausforderung

Der Handel kämpft zurzeit mit multiplen Herausforderungen (hohe Insolvenzzahlen, stagnierende Realumsätze, Wandel im Konsumverhalten, historisch hohe Sparquote). Daher hatte der Handelsverband bereits im Vorfeld der heutigen 5. KV-Verhandlungsrunde drauf hingewiesen, dass es um verträgliche Gehaltsanpassungen mit Augenmaß gehen muss. Mit +3,3% für 2025 und einem gestaffelten Abschluss für 2026 mit max. +0,5% mehr als die rollierende Inflation bewegt sich die fixierte Tarifanpassung nun an der Oberkante.

Sollte die Inflation 2025 über 3 Prozent liegen, dann würden die Sozialpartner im kommenden Jahr noch einmal nachverhandeln. Das Lehrlingsentgelt steigt im 1. Lehrjahr im kommenden Jahr von 880 auf 1.000 Euro.

Signal der Wertschätzung an Beschäftigte & Lehrlinge

„Der heutige Doppelabschluss ist angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage eine große Herausforderung, er bringt aber jedenfalls Planbarkeit für beide Seiten. Das Gehaltsplus von 3,3 Prozent für 2025 und die deutliche Erhöhung des Lehrlingsentgelts sind auch wichtige Signale der Wertschätzung an unsere Beschäftigten in schwierigen Zeiten. Jetzt muss die volle Konzentration dem Weihnachtsgeschäft gelten“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer ersten Stellungnahme. Der Doppelabschluss bildet nun auch ein Zeitfenster, um wichtige Reformen im Rahmenrecht anzugehen.

„Wir haben immer betont, dass es heuer einen Schulterschluss zur Sicherung der tausenden Arbeitsplätze im Handel braucht. Positiv ist, dass die kolportierten Streiks am zweiten Adventsamstag abgewendet werden konnten. Diese wären eine Lose-Lose-Situation für alle Beteiligten gewesen“ , ergänzt Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch.

HV dankt beiden Verhandlungsteams für ihren Einsatz

Der Handelsverband dankt beiden Verhandlungsteams für ihren Einsatz. Der abgeschlossene Kollektivvertrag im österreichischen Handel gilt für rund 415.000 Handelsangestellte und 15.000 Lehrlinge.