MAPEI spendet für das Ö3 Weihnachtswunder

Liebe Kundinnen und Kunden, dieses Jahr verzichten wir bewusst auf den Kauf von Weihnachtsgeschenken und setzen stattdessen ein Zeichen der Hoffnung. Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir

€ 5.000 für das Ö3 Weihnachtswunder spenden. Mit dieser Spende wollen wir gemeinsam mit Ihnen, unseren geschätzten Kunden und Geschäftspartnern, jenen Menschen zur Seite stehen, die in dieser festlichen Zeit besonders auf Hilfe angewiesen sind. „Mit dieser Entscheidung möchten wir vor allem jenen helfen, die in dieser besonderen Zeit dringend Unterstützung benötigen. Denn wahre Weihnachtsfreude entsteht, wenn wir gemeinsam etwas Gutes tun“, informiert Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer der MAPEI Austria GmbH. Der symbolische Scheck wird zwischen 19. und 24. Dezember durch unseren Geschäftsführer Mag. Andreas Wolf, vor dem Ö3 Weihnachtsstudio am Hauptplatz in Wr. Neustadt übergeben. Wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie mit uns diese großzügige Unterstützung möglich machen. Gemeinsam können wir im wahrsten Sinne des Wortes etwas Gutes tun und den Menschen in unserer Gemeinschaft ein Stück Hoffnung und Freude bringen. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest! Herzliche Grüße

Ihr Team von Mapei Austria Weitere Informationen finden Sie unter www.mapei.at

Quelle: MAPEI