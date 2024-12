interface – Größtmögliche Transparenz beim CO2-Fußabdruck in der Bodengestaltung

Interface, das weltweit tätige Unternehmen für Bodenbelagslösungen, legt seinen Fokus verstärkt auf die Kommunikation konkreter Aussagen zu CO 2 -Reduktionen. Ziel ist es, den Kund:innen größtmögliche Transparenz hinsichtlich der CO 2 -Emissionen der Produkte zu bieten. Damit möchte Interface Fakten liefern, welche die Kund:innen dazu inspirieren sollen, den CO 2 -Fußabdruck ihrer Projekte zu reduzieren. Durch die Entscheidung für das CO 2 -ärmere oder sogar CO 2 -negative Produkt können sie aktiv zur Umkehr der globalen Erwärmung beitragen. Aus diesem Grund versieht Interface alle vom Concept Design erstellten Verlegepläne mit projektspezifischen Angaben zu den CO 2 -Emissionen.

Verbaute Emissionen im Vergleich

Das Unternehmen nutzt eine einzigartige Kombination aus Technologie und Daten, um den CO 2 -Fußabdruck des Bodenbelags eines Projekts zu berechnen. Damit ist Interface der erste Bodenbelagshersteller, der standardmäßig in seinen Grundrissen den Wert der verbauten Emissionen (embodied carbon) für alle in einem Projekt verwendeten Interface Produkte einschließlich Teppichfliesen, LVT und nora® Kautschuk anzeigt. Der Grundriss enthält zudem Aussagen zu den durchschnittlichen CO 2 -Emissionen der Branche für den Bodenbelag des Projekts. Der direkte Vergleich hilft den Kund:innen zu verstehen, wie Interface positiv zu den Nachhaltigkeits- und CO 2 -Reduktionszielen ihres Projekts beitragen kann.

„Mehr denn je erkennen unsere Kund:innen ihrer Rolle beim Klimaschutz und suchen nach Möglichkeiten, ihre eigenen ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen“ , so Nigel Stansfield, Chief Innovation & Sustainability Officer bei Interface. „Durch die Ergänzung von projektspezifischen Embodied-Carbon-Metriken auf allen Grundrissen des Concept Designs können Raumdesigner:innen auf der ganzen Welt die Auswirkungen ihrer Projekte anhand verschiedener Kriterien leichter vergleichen und abwägen.“

Design und Nachhaltigkeit verbinden

Das Concept Design Team von Interface bietet das gestalterische Gesamtpaket von der professionellen Beratung über Präsentationen bis hin zu Sonderanfertigungen. Seine Aufgabe ist es, Lösungen zu entwickeln, die dem Projekt hinsichtlich des Designs und der Farbe, der Nachhaltigkeit und des Budgets entsprechen. In jeder Projektphase können die Expert:innen von Interface, die aus den Bereichen Architektur sowie Produkt- beziehungsweise Textildesign stammen, die Kund:innen bei der Umsetzung ihrer Vision zur Raumgestaltung unterstützen. Dabei ist es ihnen wichtig, alles zu zeigen, was der Bodenbelag im Projekt leisten kann: von Zonierungen über biophiles Design und positive Räume bis zur akustischen Wirkung und vor allem der CO 2 -Reduktion.

Die Angabe des Embodied-Carbon-Wertes auf den Verlegeplänen ist ein weiteres Zeichen dafür, wie Interface seine Kund:innen in jeder Phase des Projektlebenszyklus unterstützt. Bisher mussten Planer:innen, die wissen wollten, wie sich die Bodenbeläge in einem Projekt auf die CO 2 -Emissionen auswirken, den CO 2 -Fußabdruck der verschiedenen verwendeten Kollektionen auf der Interface Website recherchieren und anschließend den CO 2 -Wert für das Gesamtprojekt auf Grundlage der verwendeten Menge berechnen. Da diese Zahlen nun in die Grundrisserstellung des Concept Designs integriert sind, können sich die Kund:innen schnell und ohne zusätzlichen Zeit- und Arbeitsaufwand ein vollständiges Bild von den Auswirkungen ihres Projekts auf die Umwelt machen.

Verbaute Emissionen professionell berechnet

Interface bezieht die bodenbelagsspezifischen Emissionsdaten aus dem Embodied Carbon in Construction Calculator (EC3), dem Eckpfeiler der Non-Profit-Organisation Building Transparency. Das Unternehmen ist ein Gründungspartner des EC3-Tools, das die größte frei zugängliche Datenbank digitaler, von Dritten verifizierter Umweltproduktdeklarationen beinhaltet. Das Tool dient dazu, die gesamten verbauten Emissionen eines Projekts zu ermitteln und die Spezifikation und Beschaffung von CO 2 -armen Optionen zu ermöglichen. Es soll den Vergleich und die Auswahl CO 2 -armer Materialien und Produkte fördern.

Projektspezifische CO 2 -Metriken zu veröffentlichen, steht im Einklang mit der Selbstverpflichtung von Interface, bis 2040 als Unternehmen CO 2 -negativ zu sein. Dafür konzentriert sich der Hersteller auf direkte CO 2 -Reduktion, anstatt auf Kompensation. Durch mehr Transparenz will das Unternehmen das kollektive Handeln beschleunigen. Mit seinem Einsatz hilft Interface den Kund:innen, die Bedeutung ihrer Bodenbelagsauswahl bei der Verwirklichung von nachhaltigen Projekten mit niedrigem CO 2 -Fußabdruck besser zu verstehen.

Um mehr über das Concept Design und seine Services zu erfahren, besuchen Sie https://www.interface.com/EU/de-DE/design/design-studio. Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie von Interface finden Sie unter https://www.interface.com/EU/de-DE/sustainability/carbon-reduction.html.

Erfahren Sie mehr über Interface unter interface.com oder blog.interface.com und zur Nachhaltigkeitsreise. Details zur Marke nora sehen Sie unter nora.com.

Quelle: Interface