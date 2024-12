Messe Frankfurt: Geballtes Experten-Wissen to go – Conzoom Solutions Academy mit frischen Geschäftsimpulsen

Die Conzoom Solutions Academy schickt dazu renommierte Expert*innen auf die Bühne, die ihr Wissen teilen, um Neues anzustoßen. Trends und Tipps für umsatzfördernde und nachhaltige Sortimente sowie mehr Erlebnisfaktor am Point of Sale stehen ebenfalls auf der Agenda.

Frische Geschäftsimpulse vermitteln die Experten auf der Conzoom Solutions Academy im Saal Europa, Halle 4.0

Vom 7. bis 11. Februar 2025 erwartet die Facheinkäufer*innen und Designer*innen der Ambiente, Christmasworld und Creativeworld auf der Conzoom Solutions Academy ein volles Programm. Mit abwechslungsreichen Schwerpunkten und Thementagen wird die Vortragsbühne zum Dreh- und Angelpunkt für die Zukunft der Konsumgüterwelt. Alle Preisverleihungen finden am Freitag , dem Opening & Awards Day statt – dazu zählen zum Beispiel der Plagiarius, Hessische Staatspreis für das Deutsche Kunsthandwerk oder der German Design Award. Der Samstag präsentiert sich als Designer Day – speziell für die Ambiente Designer Community. Erstmals in Zusammenarbeit mit dem Rat für Formgebung startet zum Beispiel von 12:30 bis 13:00 Uhr eine spannende Talkrunde zu „Circular Design – Visionen und Herausforderungen“. Besonderes Highlight wird der Beitrag von Ambiente Designer 2025 Fabian Freytag: Von 15:30 bis 16:00 Uhr spricht er zu seiner Interpretation des Projektes „The Lounge“ und verrät, was für zukünftige Gasträume aus seiner Sicht essentiell ist und leitet in das Get-Together für die Designer Community über.

Zum täglichen Trendbriefing (ab Samstag!) zu den Ambiente und Christmasworld Trends 25+ und Must-haves in Sachen Farben, Formen und Materialien für die kommende Saison lädt Annetta Palmisano, stilbüro bora.herke.palmisano von 11:00 bis 11:30 Uhr ein.

Sonntag und Montag sind die Future Retail Days, die sich auf die Chancen für den Handel, die digitale Transformation und den Generationenwechsel konzentrieren. Am Sonntag von 14:45 bis 15:15 Uhr heißt es zum Beispiel “Die Neudefinition des Einzelhandels: Wie moderne Käufer die Trends von morgen gestalten“ mit Sharon Yourell Lawlor, Inhaberin von Think Plan Do Consulting. Die globale Einzelhandelsstrategin ist davon überzeugt, dass ein shopperzentrierter Ansatz Innovationen in Design, Nachhaltigkeit und erlebnisorientiertem Handel vorantreibt. Sie teilt ihre Erkenntnisse, um effektivere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Außerdem widmet sich Björn Ognibeni dem omnipräsenten Thema Künstliche Intelligenz. Der selbstständige Unternehmensberater beschäftigt sich mit den Chancen der digitalen Transformation für Unternehmensführung, Produktentwicklung sowie Marketing & Vertrieb. Aktuell forscht er als strategischer Leiter des XR-Labs an der Universität Münster zu den Potentialen virtueller Realitäten für Unternehmen und Marken. In seinem Vortrag am Sonntag von 12:30 bis 13:00 Uhr zu „AI, Fun & Social“ geht er darauf ein, wie wir Onlinehandel mit Ideen aus Digital China neu denken können. Am Montag, 14:00 bis 14:30 Uhr, knüpft er mit „Re-Thinking E-Commerce – Temu, Shein & TikTok, der Anfang einer neuen ECommerce-Ära?“ daran an und zeigt neue Lösungsansätze auf. Teilnehmer*innen erhalten wertvolle Einblicke, was sie von digitalen Innovationen in China lernen und welche Erfolgsfaktoren westliche Unternehmen für ihre eigene Digitalstrategie adaptieren können.

Abschließend wird der Dienstag der Sustainability Day mit besonderem Fokus auf das Metathema Nachhaltigkeit. Zum krönenden Abschluss findet von 12:30 bis 14:00 Uhr eine Guided Tour über die drei Messen mit Kees Bronk zu beispielhaften nachhaltigen Konzepten statt. Der Inhaber von GoodOpportunity (GO!), Marktforscher und Export-Coach für Entwicklungsländer sowie Mitglied der Ethical Style Jury der Messe Frankfurt stellt ausgewählte Aussteller vor, die innovative Konzepte im Bereich ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit aufweisen. Das kuratierte Ethical Style-Programm der Ambiente, Christmasworld, Creativeworld verschafft Unternehmen und Produkten mehr Sichtbarkeit, die auf Nachhaltigkeit setzen und bringt Angebot und Nachfrage zielgerichtet zusammen.

Ein Besuch der Conzoom Solutions Academy lohnt sich somit für alle, die die Zukunft der Branche gestalten möchten – mit neuen Inspirationen und fundiertem Branchenwissen. Das gesamte Veranstaltungsprogramm ist online unter ambiente.messefrankfurt.com/events, christmasworld.messefrankfurt.com/events und creativeworld.messefrankfurt.com/events abrufbar und wird fortlaufend aktualisiert.

News, Experten-Insights und Inspirationen sind auch auf dem Retailhub Conzoom Solutions verfügbar. Die Onlineplattform für den Handel ermöglicht ganzjährig Zugang zu wertvollem Branchenwissen und praktischen Tipps für den Point of Sale.

Nächste Messetermine:

Die Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden auch zukünftig zeitgleich auf dem Frankfurter Messegelände statt. Allerdings rücken sie auf Anfang Februar, um eine Entzerrung der Messetermine zu gewährleisten.

Ambiente/Christmasworld: 07. bis 11. Februar 2025 NEU: Creativeworld: 07. bis 10. Februar 2025

Quelle: Messe Frankfurt Foto: Pietro Sutera