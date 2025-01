dormiente: Stabile Umsätze dank konsequenter Natur-Ausrichtung

„Unser Erfolgsgeheimnis in Krisenzeiten: wir sind unbeirrt unseren Kurs weitergefahren, den wir vor über 30 Jahren eingeschlagen haben. Bei uns kommt nur reine Natur ins Bett. Das gilt für unser gesamtes, konkurrenzlos breites Sortiment von der Naturlatexmatratze bis zum Naturpolsterbett. Dabei sind wir so innovativ wie kaum einer. Wir entwickeln permanent neue, überzeugende Lösungen, die dem Handel wirkliche Alleinstellungsmerkmale verschaffen. Schadstoffarm, nachhaltig, wenn immer möglich Bio und regional. Mit aktivem Marketing bringen wir Endkunden ‚grünen Schlaf‘ und seine Vorzüge nahe. Wir haben eine sehr starke Bindung an unsere Kunden im Fachhandel, die wir mit ganzheitlichen Marketingkonzepten unterstützen. Kurz: wir sind durch und durch glaubwürdig und gut in dem was wir machen. Deswegen sind wir mit unserem Center-Konzept mit mittlerweile 27 Centern schon beträchtlich auf der Fläche vertreten, Tendenz wachsend. Mit unserer Travel-Linie konnten wir den Markt für Camper durchdringen, die neue Matratzen-Vermessungs-App erweist sich als beliebte Arbeitserleichterung für den Handel, wir haben kürzlich ein Strahlenschutzgewebe gegen strahlende Handymasten entwickelt, das sehr gut ankommt. Derart breit und sicher aufgestellt, erwarten wir für 2025 wieder ein Umsatzplus“ , so der Geschäftsführer Dr. Rüdiger Plänker.

dormiente – System Natur

dormiente Modell CLIA AW-negro

Der Vetrieb in Österreich erfolgt über die HANDELSAGENTUR HÖLZL

Quelle: dormiente