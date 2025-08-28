Kind + Jugend 2025 ist startklar: Bühne frei für Markenvielfalt, Innovationen und Business

Kind + Jugend als stabile Konstante der Branche

Hersteller, Händler und Vordenker aus aller Welt nutzen die Kind + Jugend, um Neuheiten erstmals live zu präsentieren, wertvolle Kontakte zu knüpfen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Die sieben Themenwelten der Messe decken dabei die gesamte Bandbreite hochwertiger Baby- und Kleinkindausstattung ab: Bekleidung, Spielwaren, Möbel, Transport, Sicherheit, Pflege und Lifestyle-Produkte. Fachbesuchende erwartet jedoch nicht nur eine beeindruckende Produktvielfalt, sondern auch ein hochwertiges und abwechslungsreiches Event- und Rahmenprogramm, exklusive Branchen-Insights und ein professionelles Umfeld für erfolgreiche Geschäftsabschlüsse.

„Ich bin sehr zufrieden, wie sich die Kind + Jugend 2025 kurz vor ihrem Beginn darstellt. Die große Vorfreude in der Branche ist deutlich spürbar“, so Jörg Schmale, Director der Kind + Jugend. „Trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen präsentiert sich die Messe als klare Konstante im Markt und beweist einmal mehr, dass sie zurecht die unangefochtene Leitmesse und wichtigste Business- und Networkingplattform der Branche ist.“

Vereint in Köln: Von Global Player bis Start-ups

Das internationale Ausstellerfeld liest sich wie ein Who’s who der Baby- und Kleinkindausstattungsbranche: ABC Design, Britax Römer, Cam il Mondo, Chicco, Cybex, Delta Children, Ergobaby, Hauck, Joie/Nuna, Jollein, Kids2, Little Dutch, Nuby, Paidi, Skip Hop, Thule, Träumeland, UPPAbaby – ergänzt durch zahlreiche kleine und mittlere Spezialanbieter. Der Mix aus führenden Marken, kreativen Newcomern und Hidden Champions macht die Kind + Jugend zu einer unvergleichlichen Inspirationsquelle für den Handel.

Mehr als 30 internationale Start-ups präsentieren ihre Ideen in den Hallen 10.1 und 11.2. Am Gemeinschaftsstand der Young Innovators in Halle 10.1 zeigen zudem ausschließlich deutsche Jungunternehmen – gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – ihre zukunftsweisenden Lösungen. Internationale Pavillons, unter anderem aus Großbritannien und Dänemark, unterstreichen die weltweite Ausrichtung der Messe.

Programm- und Eventhighlights 2025

Mit der Preisverleihung des Innovation Awards und der Zusatzauszeichnung Midwives’ Choice eröffnet die Kind + Jugend am ersten Messetag um 11 Uhr im Europasaal mit einem Highlight.

Die von einer unabhängigen Jury ausgewählten nominierten Produkte sind bereits online auf der Messewebsite einsehbar.

Neu und beachtenswert ist zudem der Trend Space – Playground for Innovation, Networking & Knowledge in Halle 11.2. Als Treffpunkt für alle, die konkrete Impulse und Fachwissen suchen, bietet er ein hochwertiges Vortragsprogramm, spannende Panels und anregende Diskussionsrunden. In dem modern gestalteten Lounge-Bereich, dem Consultation & Knowledge Hub, können sich die Fachbesuchenden zudem persönlich und individuell von Stefan Barksby (TrendBible) und Karin Wahl (Expertin für POS-Gestaltung und Warenpräsentationsowie) beraten lassen. Die ebenfalls im Trend Space angesiedelte Innovation Award Exhibition präsentiert die Gewinner- und Nominiertenprodukten des Kind + Jugend Innovation Awards sowie der Auslandsmessen und rundet den neuen Bereich als zentrale Anlaufstelle Information, Austausch und Inspiration ideal ab.

Der New Product Trail in Halle 10.2 bietet in diesem Jahr erneut einen kompakten Überblick über die spannendsten Produktneuheiten – ideal für schnelle Orientierung und frische Sortimentsideen.

Mit der AFTER SEVEN PARTY am Abend des zweiten Messetags setzt die Kind + Jugend einen weiteren Höhepunkt in der Agenda. Mit Blick auf den Rhein und den Kölner Dom bietet die Party in entspannter Stimmung Gelegenheit zum Networking und Anstoßen.

Eine Übersicht über alle Programmpunkte finden Interessierte über die Veranstaltungssuche auf der Website.

Tickets für die Kind + Jugend 2025 sind im Ticket-Shop erhältlich.

Nähere Informationen zur Kind+ Jugend finden Sie unter www.kindundjugend.de

Quelle: Koelnmesse