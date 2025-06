Kind + Jugend 2025 überzeugt mit internationalem Ausstellerfeld und neuem Trend Space

„Wir freuen uns sehr über den guten Anmeldestand und das rege Interesse hochkarätiger, internationaler Marken sowie zahlreicher kleinerer und mittlerer Spezialanbieter“, so Jörg Schmale, Director der Kind + Jugend. „Besonders erfreulich ist natürlich auch die Rückkehr mehrerer Aussteller, die zuletzt 2019 in unseren Hallen vertreten waren. Das zeigt deutlich, welch hohen Stellenwert die Kind + Jugend im internationalen Messekalender der Branche einnimmt.“

Bereits angemeldet sind unter anderem namhafte Unternehmen wie Angelcare, Artsana/Chicco, Baby Trend, Britax Römer, Cam il mondo, CTP-Magic, Cybex, Emmaljunga, Ergobaby, Foppa Pedretti, Hauck, iCandy, Ideo Group, Joie/Nuna, Kids2, Lässig, Little Dutch, Motorola, Nuby, Peg Perego, Skip Hop, Smits-Jollein, Thule, Träumeland, Tutti Bambini, Zöllner und viele mehr.

Einen Überblick über alle bislang bestätigten Aussteller bietet das vorläufige Ausstellerverzeichnis auf der Website.

Neuer Trend Space bündelt Innovation, Wissen und Beratung

Mit dem neuen „Trend Space – Playground for Innovation, Networking & Knowledge“ in Halle 11.2 etabliert die Kind + Jugend in diesem Jahr einen zentralen Treffpunkt, der Innovation, Wissenstransfer und Austausch miteinander verbindet. Damit stärkt die Messe ihre Positionierung als Impulsgeberin für zukunftsweisende Branchenthemen.

Inmitten des Messegeschehens erwartet die Besuchenden in einem modern gestalteten Lounge-Bereich zum einen der „Consultation & Knowledge Hub“. Hier finden ein hochwertiges Vortragsprogramm sowie Panels und Diskussionsformate zu zentralen Branchenthemen statt. Das Angebot wird durch individuelle Beratungsmöglichkeiten von ausgewählten Expertinnen und Experten ergänzt. Ein integrierter Gastronomiebereich bietet darüber hinaus Raum für informellen Austausch und Networking. Zum anderen wird im Trend Space die „Innovation Award Exhibition“ angesiedelt sein, die die Gewinnerprodukte und Nominees des Innovation Awards 2025 anschaulich präsentiert. Interessierte Unternehmen können sich noch bis zum 21. Juni für den Innovation Award anmelden.

Weitere Sonderflächen, wie der „New Product Trail“ in Halle 10.2, bieten gezielte Orientierung und Impulse. Das Format verschafft Fachbesuchenden einen kompakten Überblick über die vielversprechendsten Produktneuheiten des Jahres und stellt für Aussteller eine aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierung dar.

Mit der beliebten Start-up Area (Halle 10.1 und 11.2) richtet sich die Kind + Jugend gezielt an junge, internationale Unternehmen, denen hier eine kosteneffiziente Präsenz ermöglicht wird. Ergänzend schafft das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderte Programm der „Young Innovators“ Sichtbarkeit für deutsche Newcomer.

Die Kind + Jugend 2025 findet vom 9. bis 11. September an drei aufeinanderfolgenden Werktagen – Dienstag bis Donnerstag – in Köln statt. Die bewährte Tagefolge, die bereits 2024 erfolgreich eingeführt wurde, wird damit fortgeführt. Der neue Termin im September, unmittelbar im Anschluss an die Maison & Objet in Paris, stößt im Markt auf positive Resonanz und unterstützt eine effiziente Messeplanung für internationale Teilnehmende.

Tickets für die Kind + Jugend 2025 sind bereits online unter www.kindundjugend.de/die-messe/tickets

Weiter Informationen finden Sie unter www.kindundjugend.de

Quelle: Koelnmesse