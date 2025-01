Mehr als Textilien: Heimtextil 2026 erweitert ihr Produktportfolio um non-textile Bodenbeläge

Wie hängen non-textile Bodenbeläge und eine Textilfachmesse zusammen? Die Antwort: Sie schaffen ein ganzheitliches Einkaufserlebnis für Interior Design. Ab 2026 ergänzt Flooring & Equipment deswegen das umfangreiche Produktportfolio der Heimtextil. Der Fokus liegt auf Böden ohne textile Struktur. Dazu zählen elastische Bodenbeläge, Designbeläge/LVT, Korkböden, Laminatfußböden, Parkett und Holzfußböden sowie Outdoorbeläge. Flooring & Equipment bietet der Branche einen fixen Messetermin mit einem zugeschnittenen Angebot in Frankfurt. Als Weltleitmesse für Wohn- und Objekttextilien sowie textiles Design liefert die Heimtextil damit einen globalen Marktüberblick für die gesamte Raumausstattung. Hier finden Einkäufer*innen die komplette Bandbreite an hochwertigen Produkten, Trends und Interior Designs für das Zuhause und das Objektgeschäft – von Tapeten, über Vorhänge, bis hin zu Teppichen und non-textilen Bodenbelägen.

„Wir entwickeln die Heimtextil gemeinsam mit der Branche stetig weiter – zu einer globalen Bühne mit Inspiration und Lösungen für die gesamte Innenraumgestaltung. Non-textile Bodenbeläge ergänzen das bisherige Angebotsspektrum der Heimtextil ideal und sprechen neue Zielgruppen an, wie den spezialisierten Bodenfachhandel. Dank der direkten Anbindung zu Carpets & Rugs profitiert die Branche außerdem von effizienten Synergien zwischen den Produktbereichen sowie von zahlreichen Neukontakten“ , so Margit Herberth, Director Heimtextil. Zudem bedient Flooring & Equipment noch zielgerichteter die Interessen bereits bestehender Besucherzielgruppen – wie Designer*innen und Dekorateur*innen, (Innen-)Architekt*innen, Raum- und Objektausstattung, Bau- und Heimwerkermärkte, Gartencenter, Groß- und Einzelhandel.

Mit der neuen Produktgruppe Flooring & Equipment launcht die Heimtextil non-textile Bodenbeläge

Das erfolgreiche Produktsegment Carpets & Rugs hat sich als Heimat für die globale Teppichbranche etabliert. Das starke Wachstumsfeld bedient bereits die für Flooring & Equipment relevanten Zielgruppen auf der Heimtextil. Der Bereich der non-textilen Bodenbeläge knüpft direkt an das Teppichsegment an – was die Produktgruppen, aber auch die Platzierung auf dem Messegelände betrifft.

„Das neue Produktangebot fügt sich stimmig in den Hallenplan der Heimtextil 2026 auf dem Messegelände Frankfurt ein. Wir optimieren die Laufwege der Besucherzielgruppen, um diese effizient und zielgerichtet zum bestehenden Angebot zu leiten“ , ergänzt Bettina Bär, Director Heimtextil. Hinzu kommt ein hochwertiges Rahmenprogramm für die globale Teppich- und Bodenbelagsbranche.

Die Heimtextil 2026 findet vom 13. bis 16. Januar 2026 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt