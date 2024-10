Globale Bühne für Inspiration: Heimtextil erweitert Produktangebot und macht textiles Interior Design sichtbar wie nie zuvor

Die weltweit renommierte Designerin und Architektin Patricia Urquiola macht zudem Textildesign in der exklusiven Installation „among-us“ erlebbar. Attraktive Angebote und Top-Marken für die Raumausstattung bieten das DecoTeam und die angrenzende Design Lounge. Carpets & Rugs wächst als internationale Teppich-Heimat um weitere Hallenebenen. Mit dem starken Angebot und neuen Formaten beweist sich die Heimtextil erneut als feste Konstante und verlässlicher Partner für die globale Textilbranche.

Connected by textiles: Unter diesem Motto vereint die Heimtextil vom 14. bis 17. Januar die globale Textilbranche auf dem Messegelände in Frankfurt. Die weltweit größte und internationalste Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien und textiles Design liefert auf 16 Hallenebenen einen gebündelten Marktüberblick: von Fasern und Garnen, über unkonfektionierte Materialien, bis zum fertigen Endprodukt. „Trotz herausfordernder Marktlage ist die Heimtextil eine starke und verlässliche Plattform für die globale Branche und bietet Handel, Industrie sowie dem Objektgeschäft Lösungsansätze für nachhaltige Geschäftserfolge. Für 2025 erweitern wir zielgruppenspezifisch unser Angebot, schaffen wichtige Synergien und freuen uns über zahlreiche Neuaussteller und Rückkehrer. Zudem starten wir mit zwei Partnerschaften: Erstmals kuratiert die Mailänder Design-Plattform Alcova die Heimtextil Trends 25/26. Und: die Stardesignerin und Architektin Patricia Urquiola schafft eine einzigartige Installation. Die Heimtextil 2025 macht textiles Interior Design sichtbar wie nie zuvor“, so Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies.

Zurück in die Zukunft: die Heimtextil Trends 25/26

Sie sind die wichtigste Inspirationsquelle und das Must-see der Messe: Die Heimtextil Trends 25/26. Zur kommenden Veranstaltung kuratiert erstmals die Design-Plattform Alcova aus Mailand die Trend-Arena in der Halle 3.0. Unter dem Motto „Future Continuous“ setzen sie Textilien in ein anderes Licht und kombinieren vergangene Trends mit zukunftsweisenden Einflüssen – ungewöhnlich, originell, innovativ. Die Plattform für unabhängiges Design denkt die Vergangenheit neu und nutzt diese als Inspiration für die Zukunft. Die Heimtextil Trends 25/26 liefern einen Überblick über nachhaltige, visionäre und progressive Entwicklungen. Damit sind sie ein entscheidender Wegweiser für Industrie und Handel, um am Puls der Zeit zu bleiben und den Geschäftserfolg zu stärken.

Design-Hotspot mit Patricia Urquiola

Textildesign neu definiert: Patricia Urquiola, die renommierte Designerin und Architektin aus Mailand, schafft für die Heimtextil 2025 ein nachhaltiges, textiles Design-Erlebnis. Die Installation „among-us“ verbindet Interior Design mit Hospitality und rückt dabei den Menschen und das immersive Erlebnis in den Mittelpunkt. „among-us“ ist eingebettet in die hochwertigen Präsentationen von Bed, Bath & Living in der Halle 12.0. Hier sowie in der Halle 12.1 zeigen namhafte Marken und private Label Anbieter exklusive Bettwäsche und Badtextilien, Dekokissen und Tagesdecken sowie Wohnaccessoires. Mit dabei sind Unternehmen wie Beddinghouse (Niederlande), Lameirinho (Portugal), Marzotto Lab (Italien) Veritas (Türkei), Hellatex Textil (Österreich) und Klaus Herding (Deutschland) sowie Rückkehrer wie Hermann Biederlack (Deutschland) und Formesse (Deutschland). Die Halle 12 ist der Hotspot für internationale Top-Einkäufer*innen und textiles Design.

Megatrend Gesunder Schlaf

Ergänzend dazu warten im direkten Umfeld in der Halle 11.0 die aktuellsten Trends, Entwicklungen und Produkte rund um das Thema Schlaf. Der Bereich Smart Bedding ist die zentrale Plattform für innovative Schlafsysteme, Bettwaren und -decken, Kissen, Matratzen sowie Maschinen für die Textilverarbeitung. Hier präsentieren Rückkehrer wie Billerbeck (Schweiz), KBT Bettwaren (Deutschland), Setex Textil (Deutschland) und Grasim Industries – Aditya Birla (Indien) sowie Aussteller wie Hefel Textil (Österreich), John Cotton Europe (Polen), Lenzing AG (Österreich), OBB (Deutschland), Standard Fiber (USA) sowie Traumina (Deutschland) ihre breite Angebotsvielfalt.

DecoTeam mit exklusiver Design Lounge

Zentrum für internationales Textildesign: Im Design-Umfeld von Wall Decoration und Textile Design der Halle 3.0 können Besucher*innen kreative Stilbüros und Designstudios sowie eine breite Angebotsvielfalt an Wandbekleidung und Tapeten, Farben, Digitaldrucke und CAD/CAM-Systeme entdecken. Unter den teilnehmenden Firmen sind Artcottage (UK), Decoprint (Belgien), Marburger Tapetenfabrik (Deutschland), Masureel (Belgien), Verbeek Design (Niederlande), Wallfashion House (Belgien) und York Wallcovering (USA), Bei Window & Interior Decoration zeigen Unternehmen wie Aerolux (Deutschland), Forest Group (Niederlande), Hohmann (Deutschland), Lindner (Frankreich) Produkte rund um Sicht- und Sonnenschutz. Frische Impulse und überraschende Farbkombinationen für textile Inneneinrichtungen gibt das DecoTeam mit seinen Mitgliedern in der Halle 3.1. Hier setzen der Aussteller Englisch Dekor (Österreich) sowie die deutschen Unternehmen Alfred Apelt, Erfal, Höpke Möbelstoff-Handels, Indes Fuggerhaus, Infloor Girloon, Kaiser Karl F. Buchheister, MHZ Hachtel, Paulig Teppichweberei und Unland, moderne Konzepte für Raumausstatter, Innenarchitekt*innen und das Objektgeschäft in Szene. Im Fokus stehen Gardinen, Deo- und Möbelstoffe, Sicht- und Sonnenschutz. In der angrenzenden Design Lounge powered by DecoTeam versammeln sich Firmen wie Fine Textilverlag, Kadeco, Golze 1873, Haro Teppiche und Theko als inspirierende Gemeinschaftspräsentation.

Heimtextil: Hotspot für textiles Interior Design. Foto: Messe Frankfurt/Pietro Sutera

Heimat für die globale Teppichbranche: Carpets & Rugs

Place-to-be in Frankfurt: Die Heimtextil versammelt alle globalen Marktführer aus der internationalen Teppichbranche. Carpets & Rugs verzeichnet bereits über doppelt so viele Aussteller als im Vorjahr und wächst um weitere Hallenebenen. In der Halle 5.0 sind handgewebte Teppiche, Designerstücke und Unikate sowie internationale Länderpavillons zu entdecken. Die Halle 5.1 beherbergt das wachsende Angebot an maschinengewebten Teppichen, Fasern & Garnen sowie Technologien für die Teppichindustrie. Zusätzlich belegt Carpets & Rugs die Hallenebene 3.0 – und ergänzt damit die Produktgruppen Wall Decoration und Textile Design sowie die Heimtextil Trends 25/26 in der benachbarten Trend-Arena. Fußmatten, Sauberlaufsysteme, Textilien für Outdoor und die Objektausstattung runden das einmalige Angebot ab.

Neuaussteller wie ABC Italia (Italien), Bhadohi Carpets (Indien), Balta Home (Belgien) und Javi Home (Indien) sowie starke Rückkehrer wie Heritage Overseas (Indien), Kaleen Lifestyle (Indien), Lalee OHG (Deutschland), Merinos Gruppe mit Özerdem (Türkei), Oriental Weavers Group (Oriental Weavers Carpets, EFCO, MAC Carpet, Ägypten), Jaipur Rugs (Indien), Ragolle Rugs (Belgien) und The Rug Republic (Indien) sind angemeldet. Mit dabei sind zudem die Mitglieder der Verbände Fedustria (Belgien), Office National de L’Artisanat (Tunesien) und Unifam (Spanien). Zusammen mit Fedustria und dem Aussteller Ragolle Rugs entsteht ein neues Areal: Bei „Belgium Textiles“ inszenieren sich rund 15 namhafte belgische Teppichunternehmer in einer einzigartigen Gemeinschaftspräsentation. Weitere Teppichanbieter befinden sich in den Hallen 3.1 innerhalb des DecoTeams und der Design Lounge powered by DecomTeam sowie als Teil der Gesamtkollektionen der Aussteller in den Hallen 6.0 und 6.1.

Erweitertes Vorstufenangebot Fasern & Garne

Die Heimtextil bietet ein erweitertes Sortiment an Fasern, Garnen, Geweben und Gewirken, Veredelungen und Ausrüstung. Die Anbieter und Produzenten sind in den verschiedenen Produktsegmenten platziert, passend zu Ihrem jeweiligen Einsatzgebiet. Der umfangreiche Bereich Fibres & Yarns schafft damit wertvolle Synergien zwischen den Angebotsbereichen auf dem Gelände und damit einen wichtigen Mehrwert für zahlreiche Zielgruppen wie Weber, Hersteller und Produktdesigner*innen. Große Namen wie Interima (UK), Georg & Otto Friedrich (Deutschland), Korteks (Türkei), Sasa Polyester (Türkei) und Trevira (Indorama Ventures Fibers Deutschland) sind mit dabei.

Weltweit größte Plattform für Möbelbezugsstoffe

Kompakt auf drei Ebenen präsentiert Decorative & Furniture Fabrics in der Halle 4 das weltweit größte Angebot an Möbelbezugsstoffen. Die breite Produktauswahl von Herstellenden und Großhändlern reicht von Deko-, Möbel- und Objektstoffe, Kunst- und Möbelleder, bis hin zu Outdoorstoffen. Mit über 200 Anbietern ist hier die größte Dichte an hochwertigen Webern, insbesondere aus Europa, zu finden. Die Halle 4 ist der ideale Anlaufpunkt für die gesamte Textil- und Polstermöbelindustrie, Raumausstatter, (Innen-)Architekt*innen und Interieur Designer*innen. Unter den teilnehmenden Firmen sind Atenzza Outdoor (Spanien), Elastron (Portugal), Francisco Jover (Spanien), Gebrüder Munzert (Deutschland), Libeco (Belgien), Manuel Revert (Spanien), Martinelli Ginetto (Italien), Parà (Italien), Rohleder (Deutschland) und Vanelli (Türkei).

Zukunftsorientierte Konzepte: Interior.Architecture.Hospitality

Ob abriebfest, antimikrobiell oder feuerbeständig – die Heimtextil deckt das weltweite Angebot an funktionalen Objekttextilien ab und bringt Hersteller und Anbieter mit (Innen-) Architekt*innen, Planer*innen, und Interior Designer*innen zusammen. Hier findet die internationale Hospitality-Branche genau das, was sie für die Objektausstattung braucht: Inspiration, Information und wertvolle Dialoge. Das breite Angebot erstreckt sich über das gesamte Messegelände. Alle Aussteller mit Angeboten für das Objektgeschäft sind online sowie am Messestand mit einem speziellen Signet gekennzeichnet und für Besucher*innen schnell auffindbar. Eine spannende Auswahl an Funktionstextilien inszeniert die Interieur.Architecture.Hospitality LIBRARY in Halle 4.0, kuratiert von einer externen Fachjury.

Ordervolumen in jeder Größe: Global Home Excellence & Global Home Select

Die Heimtextil ist Europas größte Plattform für internationale, hochwertige Anbieter mit Auftragsmengen in jeder Größe. Die Hallen 6.0, 6.2, 8.0 sowie 9.1 sind die neue Heimat des umbenannten Produktbereichs Global Home Excellence. Einkäufer*innen erwartet eine vielfältige Auswahl an Heim- und Haustextilien sowie individuelle Präsentationen von internationalen Produzenten wie Atlas Export Enterprises (Indien), D‘Decor Export (Indien), Gohar Textile Mills (Pakistan), Kanodia Global (Indien), Mittal International (Indien) und Towellers Limited (Pakistan) sowie Union Fabrics (Pakistan). Zahlreiche Länderpavillons laden dazu ein, traditionelle Handwerkskunst und Techniken aus aller Welt zu erleben. In den Hallen 6.1 und 9.0 sind im Bereich Global Home Select zudem jurierte Hersteller mit Heim- und Haustextilprodukten von höchster Qualität zu finden, darunter sind Aussteller wie Al-Karam Textile Mills (Pakistan), Bismillah Textiles Private Company (Indien), Gul Ahmed Textile Mills (Pakistan), Indo Count Industries (Indien), Trident Limited (Indien) und Yunus Textile Mills (Pakistan).

Wissenstransfer auf zwei Bühnen

Für alle Fachbesucher*innen, die ihr Wissen über Textilien ständig erweitern möchten, ist die Heimtextil die richtige Anlaufstelle. Als Networking- und Wissensplattform hilft sie Unternehmen, sich weiterzuentwickeln und für die Zukunft zu rüsten. Dafür greift die Texpertise Stage (Halle 4.0) aktuelle Themen, Entwicklungen und Herausforderungen auf, die die globale Textilbranche bewegen – von flexiblen Hospitality-Konzepten, über Gesetzgebungen bis hin zu nachhaltigen Lösungen. Als wertvolle Quelle für geschäftsförderndes Know-how eröffnet die Retail Stage in der Halle 12.1 ein maßgeschneidertes Content-Programm gezielt für den Handel. Mit interaktiven Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Guided Tours ermöglicht die Heimtextil Raum für Wissensaustausch und persönliche Kontakte.

Econogy – für eine nachhaltigere Textilbranche

Der Titel Econogy umfasst alle Nachhaltigkeitsaktivitäten der über 50 Textilfachmessen des weltweiten Texpertise Networks der Messe Frankfurt. Der Begriff verknüpft Nachhaltigkeit unmittelbar mit wirtschaftlichem Erfolg. Aussteller können sich nach ESG/SDG-konformen Standards prüfen lassen und sich für ein spezielles Signet an ihrem Stand und online qualifizieren. Die kuratierten Unternehmen sind im Econogy FINDER gelistet: Das Tool bietet Besucher*innen Orientierung und führt sie gezielt zu relevanten Ausstellern. Zusätzlich liefern interaktive Econogy Talks und Tours Wissenstransfer und innovative Best-Practices. Der Econogy-Hub ist zudem Treffpunkt für Siegelanbieter und Zertifizierer.

Die Heimtextil 2025 findet vom 14. bis 17. Januar 2025 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt