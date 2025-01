CARAT beteiligt sich an Software-Engineering-Spezialist CMC-Kiesel GmbH

„Wir haben in den zurückliegenden Jahren schon bei verschiedenen Entwicklungen für unsere professionelle Küchenplanungssoftware mit dem Team von CMC-Kiesel sehr erfolgreich zusammengearbeitet“, erläutert CARAT-Geschäftsführer Alexander Graf die Entscheidung für die Beteiligung. „Die Bedeutung der Visualisierung virtueller Räume nimmt stetig zu. Mit unserer Lösung CARAT emotion bieten wir bereits lebensechte und emotionale Darstellungen von Oberflächen und animierten Szenen. Zudem haben wir mit CARAT labs erste Demonstrationen im Bereich Künstlicher Intelligenz realisiert. Die strategische Partnerschaft mit CMC-Kiesel wird uns ermöglichen, diese innovativen Entwicklungen noch intensiver voranzutreiben.“

Markus Kiesel, Gründer und Geschäftsführer der CMC-Kiesel GmbH, hebt die neu entstehenden Chancen hervor: „Wir entwickeln unsere Visualisierungslösungen stets entlang der spezifischen Anforderungen konkreter Anwendungsfälle. Das Produkt Küche mit seinen zahlreichen und komplexen Elementen verlangt nach einer attraktiven und erlebnisorientierten Umsetzung im Beratungs- und Planungsprozess. Hier können wir unser Know-how optimal einbringen und freuen uns darauf, dies in Zukunft noch intensiver gemeinsam mit CARAT zu gestalten.“

„Das CMC-Kiesel-Team hat uns mit seiner Software-Engineering-Kompetenz beeindruckt, und wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Expertise unser digitales Ökosystem ausbauen können“, erklärt Thorsten Hallermeier, Chief Digital Officer der MHK Group. „Wir können nach einer erfolgreichen Phase als Entwicklungspartner jetzt mit unserer signifikanten Beteiligung in eine strategische Partnerschaft starten und die Innovations-Pipeline in engem Austausch füllen. Aus MHK Perspektive ist das ein klares Commitment, in die weitere Entwicklung der CARAT-Planungs- und Visualisierungslösungen zu investieren. Damit unterstützen wir unsere Partnerinnen und Partner im Küchenfachhandel an zwei entscheidenden Punkten: Zum einen analysieren wir Zukunftstechnologien im Hinblick darauf, wie sie sich mit unseren Lösungen sinnvoll und mit Mehrwert im Beratungs- und Planungsprozess einsetzen lassen. Und zum anderen optimieren wir laufend die konkrete Beratungs- und Planungssituation im Küchenfachhandel vor Ort. Damit leisten wir einen konkreten Beitrag zur Kundenansprache und Beratungsqualität.“

v. l. Markus Kiesel, Julian Hermle, Thorsten Hallermeier, Alexander Graf, Max Hirlinger und Andreas Günther

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhk.at

Quelle: MHK Group