ISH 2025: Top-Marken präsentieren Lösungen für morgen

Unter dem Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ rückt die ISH 2025 den Klimaschutz und die Energieeffizienz in den Fokus. Als größter Einzelverursacher von CO₂-Emissionen bietet der Gebäudesektor enormes Potenzial, um die Klimaziele zu erreichen. Im Mittelpunkt des Innovationstreffpunkts stehen zukunftsweisende Technologien und Konzepte für eine umweltverträgliche und effiziente Wärmeerzeugung, ein bewusster Umgang mit Wasser sowie hygienische und saubere Luft. Darüber hinaus öffnet die ISH 2025 mit einer neuen, übersichtlichen und modernen Veranstaltungsstruktur. Sie besteht aus acht Lösungsfeldern, die passgenau auf die Interessen der Besuchenden zugeschnitten sind.

Acht Lösungsfelder für eine nachhaltige Gebäudetechnik

Das neue Konzept der ISH 2025 umfasst acht Lösungsfelder, in denen Aussteller ihre innovativen Technologien und Konzepte präsentieren. So können Besucher gezielt die Lösungen finden, die ihren spezifischen Anforderungen und Themenbereichen entsprechen.

Lösungen für Sanitärräume

Private Bäder stehen für Komfort, Funktionalität und modernes Design – ob zu Hause oder in der Hotellerie. In den Hallen 2.0, 3.0, 3.1, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1 und im Forum präsentieren führende Hersteller wie Bette, Burgbad, Duravit, Geberit, Grohe, Hansgrohe, Ideal Standard, Laufen, Kaldewei, Roca, Toto, Villeroy & Boch und Vitra ihre Lösungen für das private Bad. Sanitärlösungen für den (halb-)öffentlichen und gewerblichen Bereich wie Anwendungen für Büros, Flughäfen, Einkaufszentren und Schulen stehen bei den Ausstellern in Halle 3.0 im Mittelpunkt. Hier stellen zum Beispiel Benkiser, Delabie, KWC Professional, Les Robinets Presto, Schell und Stern aus. Ebenfalls in der Halle 3.0 vertreten ist das Thema Sanitärinstallation mit u.a. Firmen wie Alcadrain, Dallmer, Geberit und Tece sowie das Thema Pflegebäder mit Lösungen für den individuellen Bedarf im Gesundheitswesen, zum Beispiel in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. In der Halle 3.1 zeigen Unternehmen im Sonderareal SPAs, Pool & Wellness ihre innovativen Produkte und Designs von luxuriösen Hotel-SPA über private Wellness-Oase bis zu öffentlichen Schwimmbadeinrichtungen.

Lösungen für wasserführende Systeme

Das Lösungsfeld „Wasserführende Systeme“ vereint innovative Lösungen für modernes Wassermanagement und energieeffiziente Heiztechnik. Die Aussteller präsentieren Systeme zur hygienischen Trinkwasserversorgung, intelligente Wassermanagementlösungen und effiziente Wasseraufbereitung. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Entwässerungssysteme für Gebäude sowie nachhaltige Konzepte zur Dach- und Fassadenbegrünung mit durchdachten Be- und Entwässerungslösungen. Auch Systeme zur Brauch- und Regenwassernutzung, wie das Sammeln, Speichern und Verteilen von Regenwasser, gehören zu diesem Bereich. Darüber hinaus zeigen die Aussteller in diesem Lösungsfeld effiziente Flächenheizsysteme für den Heizkreislauf, die eine nachhaltige und komfortable Raumbeheizung ermöglichen. Zu diesen Themen finden Besucher Aussteller wie Aalberts integrated piping systems, BWT, GF Building Flow Solutions, Grünbeck, Judo, Rehau, Roth Werke, Valsir und Viega in den Hallen 4.0, 4.2 und 6.0. Anbieter von Lösungen für Dach- und Fassadenbegrünung präsentieren sich erstmals im Sonderareal „Green Roofs & Facades“ im Übergang zwischen den Hallen 5.1 und 6.1. Die Spezialisten für Heizkreisläufe sind auf dem Westgelände in den Hallen 9.0 und 9.1 zu finden. Dort präsentieren unter anderem Caleffi, Danfoss, Giacomini, Grundfos, KSB, Oventrop, Reflex Winkelmann, SFA und Wilo ihre Produkte.

Lösungen für die Installation

Moderne Installationssysteme und -technologien sind für die SHK-Branche unerlässlich. In Halle 6.1 erwarten Aussteller wie Adolf Würth, Bott, Fischerwerke, Novopress, Rems, Rothenberger, Wöhler und WVG die Besuchenden mit einem breiten Angebot an Werkzeugen, Befestigungslösungen sowie Konzepten für effizienten Betrieb, Lager und Transport. Zudem bietet der Treffpunkt Handwerk praxisorientierte Tipps, die den Arbeitsalltag erleichtern. Das ISH Festival sorgt mit einem Erlebnisparcours und Influencern vor Ort für gute Stimmung.

Lösungen für die Wärmeerzeugung

Die ISH bietet eine Vielzahl von Lösungen zur nachhaltigen Wärmeerzeugung. In den Hallen 12.0, 12.1 und 10.1 liegt der Fokus auf strombasierten Heizsystemen wie Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaikanlagen und Heimspeichern. Hier zählen Bosch, Buderus, Daikin, Kermi, LG, Midea, Mitsubishi, Nibe, Samsung, Stiebel Eltron, Vaillant, Viessmann, Weishaupt und Wolf zu den Ausstellern. Biomasse-Heizsysteme, die nachhaltige Holzwärme mit Solarthermie verbinden, sowie effiziente Abgassysteme, präsentieren in Halle 11.0 unter anderem Atec, BHT Windhager, Fröling, Hargassner, Herz, Jeremias, ÖkoFEN, Schräder und Wodtke. Gas- und flüssigkeitsbasierte Heizsysteme, die innovative Energieträger wie E-Fuels, Biomethan und Wasserstoff nutzen, finden Besuchende in den Hallen 11.0, 12.0 und 12.1. Das Thema Nah- und Fernwärme hat in Halle 9.1 einen Platz. Hier präsentieren Aussteller Lösungen für die Wärmenetzinfrastruktur sowie zur Wärmeübergabe ins Gebäude.

Lösungen für die Raumluft

Innovative Raumlufttechnik verbessert die Luftqualität in (Nicht-)Wohngebäuden, Rechenzentren, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie Produktions- und Einzelhandelsflächen. Innovative raumlufttechnische Anlagen und Geräte zur Verbesserung der Raumluft für mehr Wohlbefinden und Komfort zeigen in diesem Bereich Aussteller wie ebm-papst, Helios, Howatherm, Kampmann, Swegon, Systemair, Trox und Wolf in den Hallen 8.0 und 10.1.

Lösungen für die intelligente Gebäudesteuerung

In Halle 11.1 liegt der Fokus auf Gebäudeautomation, Energiemanagement, Smart Home & Home Energy Management sowie Wartung. Zu diesen Themen präsentieren Aussteller wie ABB, EQ-3, Hosch, KNX, Loytec, Phoenix Contact, Sauter-Cumulus, Schneider, Siemens und Wago Geräte und Systeme, die durch Vernetzung für mehr Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit innerhalb eines Gebäudes sorgen.

Softwarelösungen

Digitale Technologien und Softwarelösungen sind entscheidend für die Planung und Effizienzsteigerung in Neubau und Bestand. Sie sind zudem essentiell für Gebäudemanagement, Büro und Betrieb. Halle 8.0 ist der zentrale Ort für diese Entwicklungen. Zu den Ausstellern gehören hier Hero, Hottgenroth, liNear, pds, OneCrew, Streit, ToolTime und Trimble.

Lösungen für die Herstellung von SHK-Produkten

Für die Herstellung von SHK-Produkten ist eine umfassende Palette von qualitativ hochwertigen Komponenten erforderlich. Sie müssen die spezifischen Anforderungen der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik erfüllen. In der neuen ISH-Hallengestaltung sind die Anbieter von Komponenten dem jeweiligen thematisch passenden Lösungsfeld direkt zugeordnet. Aussteller sind z.B. Afriso, Belimo, Möhlenhoff, Neoperl, Flühs, Sermeta, Thermokon und Wieland-Werke.

Innovationen erleben, Zukunft gestalten

Mit dem einzigartigen Angebot, den passgenau zugeschnittenen Lösungsfeldern sowie ihrer hohen internationalen Reichweite ist die ISH 2025 der unverzichtbare Branchentreffpunkt. Die Industrie präsentiert hier Trends und Technologien, die den Weg in eine nachhaltige Zukunft ebnen – ein Pflichttermin für alle, die die Zukunft der Gebäudetechnik aktiv mitgestalten möchten.

Wissen vernetzen, Inspiration finden

Neben den Innovationen der Aussteller bietet die ISH 2025 begleitend ein umfangreiches Eventprogramm, das Wissenstransfer, Vernetzung und kreative Impulse verbindet. Die „Value of Water Conference“ beleuchtet die Bedeutung von Wasser als Ressource, während die „Building Future Conference“ zukunftsweisende Themen der Bau- und Gebäudetechnik in den Fokus rückt. Die „Design Plaza“ ist der Treffpunkt für Trends und Gestaltung für Designer, Architekten und kreative Köpfe. Zusätzlich bieten inspirierende Sonderflächen, Treffpunkte für Experten unterschiedlicher Gewerke sowie geführte Rundgänge eine ideale Möglichkeit, sich gezielt zu informieren und Kontakte zu knüpfen.

ISH – Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft findet vom 17. bis 21. März 2025 statt.

