Vielfältiges Angebot mit Top-Ausstellern: ganzheitliche Innenraumgestaltung auf der Heimtextil 2026

Objekteinrichter*innen und Einkäufer*innen für Hospitality und Handel finden an einem Ort die neuesten textilen und non-textilen Materialinnovationen. Starke Marken und aufstrebende Newcomer sind bereits für eine Teilnahme angekündigt. Dabei schafft das neue Hallenlayout gezielte Synergien für einen effizienten Messebesuch.

Die textilen Einrichtungslösungen sind so vielfältig wie nie. Sie umfassen Wandbekleidung, Sonnenschutz, Möbelstoffe, Boden, Bett- und Tischwäsche, Matratzen, Bad- sowie Dekotextilien und vieles mehr. Raumausstatter*innen, Interior Designer*innen, Architekt*innen, Retail- und Hospitality-Einkäufer*innen suchen nach dem vollen Sortiment. Gefragt sind die innovativsten Produkte mit funktionalem Nutzen und modernem Design. Auf der Heimtextil finden Professionals alles für die textile Innenraumgestaltung – und noch viel mehr: non-textile Bodenbeläge feiern 2026 Premiere.

„Der internationale Markt hat sich verändert. Architekt*innen, Interior Designer*innen und Einkäufer*innen suchen nach einem kompletten Sortiment an einem Ort. Mit dem breiten Angebot auf der Heimtextil und der Erweiterung um non-textile Bodenbeläge schaffen wir genau das. Wir bieten ein großes Spektrum – von funktionalen Möbelstoffen über Tapeten und Böden bis hin zu fertigen Produkten. Das neue Hallenlayout macht den Messebesuch noch strukturierter“ , sagt Bettina Bär, Director Heimtextil, Messe Frankfurt.

Interior Design-Konzepte

Die Halle 3.0 fasst mit Tapeten, Teppichen, Gardinen sowie Sicht- und Sonnenschutz Interior Design-Konzepte für Einrichtungsprofis strukturiert zusammen. Dazu gehören zum einen wichtige Key Player wie Forest Group (Niederlande), Höpke (Deutschland), Ifi Aebe (Griechenland), Linder (Frankreich), Marburger Tapetenfabrik (Deutschland), Paulig Teppichweberei (Deutschland), Sarlas (Griechenland), Tanriverdi (Türkei), The Wallfashion House (Belgien) und York Wallcoverings (USA), die ihre neuesten Kollektionen vorstellen. Zum anderen zeigen das DecoTeam und seine Mitglieder mit gemeinschaftlichen Markenangeboten ganzheitliche inspirierende Einrichtungskonzepte – komplementiert durch die Design Lounge powered by DecoTeam. Ergänzend dazu macht die neue Installation von Patricia Urquiola integrierte Innenraumgestaltung auf höchstem Design-Niveau erlebbar.

Größtes Angebot bei Möbel- und Dekostoffen

Ob Outdoorstoffe, Kunstleder oder Fasern und Garne für den Objektbereich – Funktionalität und Design stehen im Fokus und entwickeln sich Jahr für Jahr weiter. So präsentieren in den Hallen 3.1 und 4.1 internationale Aussteller das weltweit größte Angebot an Webern für Möbel- und Dekostoffen. Ein Schwerpunkt in Halle 3.1 sind Objektstoffe, Echt- und Kunstleder sowie Fasern und Garne für Möbel- und Dekostoffe. Indorama Ventures Fibers Germany sowie Manifattura Filtes, Novartiplast und Martinelli Ginetto aus Italien zeigen hier neben vielen weiteren Anbietern ihr neuestes Angebot. Halle 4.1 versammelt hochwertige Dekostoffe, Polster- und Objektstoffe. Dazu gehören neben vielen anderen Herstellern die Aussteller Edmund Bell (Großbritannien), Manuel Revert (Spanien), Vanelli Tekstil (Türkei) und Vescom Velvets BV (Niederlande).

Carpets & Rugs wächst und wird um Bodenbeläge erweitert

Das Teppichsegment der Heimtextil wächst weiter. So widmen sich die Hallen 11.0, 11.1 und 12.0 hand- und maschinengewebten Teppichen, Unikaten und Fußmatten. Erstmals ergänzen mit dem neuen Produktsegment Flooring & Equipment non-textile Bodenbeläge das Angebot. Die Heimtextil führt damit die ganzheitliche textile und non-textile Raumgestaltung an einem Ort zusammen. Objekteinrichter*innen und Einkäufer*innen finden eine Vielzahl von sich ergänzenden Angeboten mit nur einem Messebesuch. Zu den angemeldeten Ausstellern gehören Heritage Overseas (Indien), Oriental Weavers Carpets Factory (Ägypten), Ragolle Rugs (Belgien) und Universal XXI (Spanien). Bodenbeläge haben u. a. Chene de L‘est (Frankreich), Welspun UK und Zipse (Deutschland) in ihrem Portfolio.

Funktionale Fertigprodukte für Hospitality

Wer nach Fertigprodukten für die Objektausstattung, Hotellerie und Gastronomie sucht, wird in Hallen 5.0, 5.1, 6.0 und 6.1 im Bereich Bed, Bath & Living fündig. Hier präsentieren Aussteller Bettwäsche, Badtextilien, Tischwäsche, Decken und Wohnaccessoires. Das starke und internationale Marken- und Private-Label-Angebot bietet hohe Qualität, kurze Lieferwege und flexible Mengen. Mit dabei sind Formesse (Deutschland), Hermann Biederlack (Deutschland), Lameirinho – Indústria Textil (Portugal), Marzotto Lab (Italien), Mundotextil – Industrias Texteis (Portugal), Veritas Tekstil (Türkei) und viele weitere. Bettwaren, Zudecken, Kissen und Matratzen sind im Bereich Smart Bedding in Halle 4.0 positioniert. Badenia Bettcomfort (Deutschland), Boyteks Tekstil (Türkei), f.a.n. Frankenstolz Schlafkomfort H. Neumeyer (Deutschland), Hefel Textil (Österreich), OBB Oberbadische Bettfedernfabrik (Deutschland), Proneem (Frankreich) und viele weitere Aussteller präsentieren hier State-of-the-Art von Schlaflösungen.

Auf der Heimtextil werden ganzheitliche Innenraumgestaltungen gezeigt

Gesamtkonzepte für Objekt und Einkauf

Ein Besuch auf der Heimtextil 2026 hält für Architekt*innen, Interior Designer*innen, Raumausstatter*innen und Einkäufer*innen für Hospitality und Handel alles bereit, was sie für die textile und non-textile Innenraumgestaltung brauchen. Strukturiert zu finden mit Top-Ausstellern an Bord. Funktionale Eigenschaften sind dabei stark gefragt. Sie entwickeln sich rasant weiter und bieten immer mehr neue Möglichkeiten – ob bei Outdoorstoffen, Teppichen oder Bettwäsche.

Die Heimtextil 2026 findet vom 13. bis 16. Januar 2026 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt