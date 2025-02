Marktbedürfnisse fest im Blick: Heimtextil 2026 nutzt Wachstumspotenziale mit gezielter Produktgruppenkombination

Mit einem neuen Hallenkonzept baut die Heimtextil auf die erfolgreiche letzte Ausgabe auf, die steigende Besucher- und Ausstellerzahlen verzeichnete, und reagiert auf aktuelle Marktanforderungen der Textilindustrie: „Gestiegene Internationalität und Nachfrage zeichneten die Heimtextil 2025 aus. In 2026 nutzen wir diese starke Ausgangslage, um durch gezielte Platzierung und Kombination relevanter Produktgruppen das Angebot noch stärker auf alle Messeteilnehmer abzustimmen – und damit weitere Wachstumspotenziale zu heben“, so Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies.

Das neue Konzept festigt die Heimtextil als führende Branchenplattform, die textile und non-textile Innenraumgestaltung ganzheitlich denkt. In herausfordernden Zeiten bietet sie der Branche eine starke Basis. Dank sich überschneidender Besucherzielgruppen erhöhen Aussteller ihre Reichweite und werden von potenziellen Neukund*innen wahrgenommen. Die Nutzung sämtlicher Eingänge schafft zusätzliche Effizienz und unterstützt Einkäufer*innen dabei, neue relevante Geschäftspartner*innen zu finden. Content-Herzstücke wie die Heimtextil Trends sorgen für weiteren Traffic und verstärken die Sichtbarkeit der Hersteller.

Textile und non-textile Innenraumgestaltung

Das neue Zentrum für hochwertige textile und non-textile Innenraumgestaltung sowie Deko- und Möbelstoffe bilden die Hallen 3.0, 3.1 und 4.1.

In Halle 3.0 Interior Design Concepts: Window, Wall & Floor erwartet Besucher*innen ein vielfältiges Angebot: von Tapeten und Digitaldruck über Textilverlage, Gardinen und Bodenbeläge bis hin zu Sicht- und Sonnenschutz. Die Kombination hochwertiger Einzelprodukte und Gesamtkollektionen schafft ganzheitliche Raumkonzepte, die optimal auf die Anforderungen von Raumausstatter*innen, Interieur Designer*innen sowie Baumärkten und Fachhändlern abgestimmt sind.

Die angrenzenden Hallen 3.1 und 4.1 ergänzt dieses Spektrum durch Decorative & Furniture Fabrics. Gemeinsam bieten beide Ebenen das größte internationale Sortiment an Deko- und Polstermöbelstoffen, Objekttextilien, Kunstledern, Outdoor-Textilien sowie die Vorstufe Fibers & Yarns an.

Besondere Highlights sind die Interior.Architecture.Hospitality Library in Halle 3.1 sowie die Designinstallation von Patricia Urquiola in Halle 3.0. Sie machen den Bereich zum zentralen Hub für Designer*innen, Architekt*innen und Hospitality-Entscheider*innen.

Schlaf und Textildesigner: direkte Anbindungen

In Halle 4.0 präsentiert Smart Bedding eine umfassende Auswahl an Bettwaren, Zudecken, Kissen, Matratzen, Schlafsystemen sowie Fasern & Garnen.

Die Verbindung zu Bed, Bath & Living in den Hallen 5.0, 5.1, 6.0 und 6.1 ermöglicht Bettenfachhändler*innen sowie Entscheider*innen aus Hotellerie, Objektausstattung und Facheinzelhandel kurze Wege. Dort präsentieren Marken und Private Label-Anbieter Bettwäsche, Badtextilien, Tisch- und Küchenwäsche, Dekokissen und Wohnaccessoires.

Neu in 2026 ist die Platzierung von Textile Design in der Halle 6.1. Designstudios und CAD/CAM-Anbieter finden hier ein kreatives Umfeld direkt neben den Heimtextil Trends 26/27 – mit Designs, die nahtlos auf Kollektionen von morgen abgestimmt sind.

Leicht erreichbar: umfassende Plattform für globale Bodenbelagsindustrie

Carpets & Rugs verdreifachte 2025 die Zahl der Aussteller. Dank der neuen Hallenstruktur erhält das erfolgreich etablierte Segment zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Darüber hinaus wird es um den neu eingeführten Produktbereich Flooring & Equipment ergänzt. Die Kombination aus textilen und non-textilen Bodenbelägen maximiert Synergien für Architekt*innen, Raumausstatter*innen und Baumärkte – und öffnet neue Perspektiven für Fachhandel und Handwerk.

In den modernen Hallen 11.0 und 12.0 präsentieren führende Anbieter maschinen- und handgewebte sowie handgeknüpfte Teppiche, Unikate und Fußmatten. Direkt angrenzend präsentiert Flooring & Equipment in Halle 12.0 elastische Bodenbeläge, Designbeläge, Kork, Laminat, Parkett und Outdoor-Lösungen. Sonderpräsentationen ergänzen die Vielfalt um geschäftsfördernden Content.

Global Home und Global Home Excellence: bewährte Konzepte und neue Chancen

Das bewährte Konzept von Global Home in Halle 8.0 und 9.1 sowie Global Home Excellence in Halle 9.0 wird 2026 fortgeführt. Internationale Produzenten und Länderpavillons präsentieren ein breites Spektrum – unmittelbar an den Eingängen Galleria und Torhaus. Zusätzlich wird Global Home und Global Home Excellence in den Hallen 10.1, 10.2 und 10.3 platziert. Die Anbindung an Carpets & Rugs und Flooring & Equipment schafft wertvolle Synergien: Die Zusammenführung ergänzender Zielgruppen stärkt die Messe als Europas größte Plattform für Sourcing hochwertiger Heimtextilien.

Die Heimtextil 2026 findet vom 13. bis 16. Januar 2026 statt.

Weitere Informaionen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt /Foto: Pietro Sutera