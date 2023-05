Bodenbeschichtungen in Österreich 2023 – deutliche Erosion bei Industrieböden

Am Markt für Industrieböden breitet sich die Erosion mit zunehmender Geschwindigkeit aus. Laut aktuellem BRANCHENRADAR Bodenbeschichtungen in Österreich entwickelt sich die Nachfrage nach Bodenbeschichtungen bereits seit 2020 rückläufig. Im vergangenen Jahr brach der Absatz um mehr als elf Prozent ein. Damit verlor der Markt seit 2019 über ein Fünftel seines ursprünglichen Volumens. In den beiden letzten Jahren wurde der sinkende Bedarf erlösseitig von substanziellen Preiserhöhungen zugedeckt. Im Jahr 2022 schaffte man mit einem Anstieg der Verkaufspreise um im Schnitt nahezu dreizehn Prozent gegenüber Vorjahr jedoch nur noch knapp eine schwarze Null. Die Herstellererlöse stagnierten bei knapp 33 Millionen Euro. Dabei stand ein Umsatzplus von 5,2 Prozent gegenüber Vorjahr bei Dünnbeschichtungen einem ebenso deutlichen Minus bei Dickbelägen gegenüber. Grundierungen und Versiegelungen entwickelten sich seitwärts.

Marktentwicklung Bodenbeschichtungen in Österreich | Herstellerumsatz in Mio. Euro Weitere Informationen finden Sie unter www.branchenradar.com

Quelle: Branchenradar