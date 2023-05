immcologne – Inspirierendes Programm für Design-Community und Interior-Fans im Juni in Köln

Mit der imm Spring Edition (04.–07.06.2023) freut sich die Branche auf Deutschlands größte Einrichtungsmesse. Dank der Entscheidung der Koelnmesse, die Wiederaufnahme der imm cologne mit einer Spring Edition zu begehen, kann sich die Stadt am Rhein mit ihrer vielfältigen Designszene von einer neuen Seite zeigen: Die internationalen Besucher erwartet im frühsommerlich in Köln eine inspirierende Woche mit vielen Aktionen der Flagship Stores und der großen Einrichtungshäuser, mit dem über viele Stadtviertel verteilten PASSAGEN-Programm, mit klassischen Playern wie dem MAKK und der Design Post, aber auch neuen attraktiven Locations wie etwa dem Technikhof Kalk.

Endlich wieder Einrichtungsmesse: Menschen treffen, Lifestyle erleben und das urbane Outdoor Living genießen! Die imm Spring Edition schafft Gelegenheit für neue Perspektiven auf die Welt des Designs, macht Lust auf progressive Inszenierungen und interaktive Design-Rezeptionen. Netzwerken geht während der imm Spring Edition auch außerhalb der Messehallen mit Leichtigkeit – in den Design-Locations und auf den Straßen Kölns oder an Abenden am Rhein.

PASSAGEN wechseln anlässlich der imm Spring Edition auch einmalig ins Frühjahr

Vom 2. bis 7. Juni findet mit den PASSAGEN nach Angaben des Veranstalters (Büro Sabine Voggenreiter) die größte deutsche urbane Designveranstaltung mit rund 140 Ausstellungen im gesamten Kölner Stadtgebiet statt. Gezeigt wird ein spannendes Cross-Over-Event zu Design, Architektur, Innenarchitektur und Urbanismus. Das Programm bietet atmosphärische Präsentationen und Inszenierungen, Happenings, Veranstaltungen und Vernissagen. Und der neue Veranstaltungstermin im Spät-Frühling macht diesmal die Einbeziehung der ganzen Stadt möglich: Interior Design steht nun auch mit Outdoor-Bereichen, bei Open Airs und im öffentlichen Raum, in Gärten und Höfen, auf der Straße und auf Dächern im Programm.

Alte und neue Hotspots: Design Post und Technikhof Kalk bündeln Marken und Macher

Schon im näheren und weiteren Umfeld der Koelnmesse können die Besucher und Besucherinnen der imm Spring Edition zwei weitere Hotspots erkunden. Während der imm Spring Edition präsentiert, die Design Post eine Vielzahl von Sonderausstellungen und spannende Produktneuheiten der 34 ausstellenden Marken. Eine imposante, florale Installation – ein temporäres Kunstwerk bestehend aus rund 1.000 Orchideen – passt zum Frühlings-Motto der imm Spring Edition. Der warmen Jahreszeit entsprechend wird auch die Outdoorfläche gezielt eingebunden: Die Markenpartner Arper, Carl Hansen & Son, Ethimo, Habit, Marset, Prostoria, String Furniture, Thonet, Vestre und Wagner werden die 800 Quadratmeter große Außenterrasse der Design Post bespielen – Party inklusive.

Mit dem Technikhof im Kölner Stadtteil Kalk will die „machwerkstadt“ ein lebendiges Kleinod der Industriekultur aus den 30er-Jahren behutsam zu einem Zentrum für Design und Urbane Produktion weiterentwickeln: zum „Machwerkhaus Köln“. Während der Design Week Cologne 2023 werden hier Kreative in einer Preview-Ausstellung für Design und Urbane Produktion – unter Einbindung des gesamten (Outdoor-) Geländes – ihre Arbeiten, Produkte und Projekte präsentieren. Schon heute sind hier diverse Firmen ansässig, die an der Schnittstelle von Design, Handwerk und Technologie gestalten, entwickeln, planen, produzieren und agieren: zwanzigzwanzig (Konzept.Foto.Design), buschfeld Design (Licht-Industriemanufaktur), Lill + Sparla (Landschaftsarchitektur), mosaico (Zementfliesen-Manufaktur) und Scherf Design (Schuh-Design). Mit Führungen und Workshops wird es Einblicke in ihre Produktion geben. In der Kantine des Technikhofs und geplanten machwerkhauses stellen Unternehmen und Projekte aus, die sich mit Kreislaufwirtschaft im Kontext von Food-, Shoe-, Textile- und Urban Design befassen.

Einrichtungsmarken auf dem Kölner Ring

Der Kölner Ring (Höhe Kaiser-Wilhelm-Ring) ist ein weiterer Hotspot während der inspirierenden Interior Woche in Köln. Das alteingesessene Einrichtungshaus Pesch ist wieder einmal während der internationalen Einrichtungsmesse aktiv und zeigt eine Ausstellung der italienischen Manufaktur Henge 07. Der Lichtspezialist Occhio stellt in seinem Kölner Flagshipstore erstmalig die lichttechnisch ausgefeilte Lampe Luna vor, die dank der Lichtquelle ‚Fireball‘, an das Licht des Mondes erinnert. Unverwechselbare Möbel, Interieurs, Dekorationen und Wohnaccessoires findet man bei Lambert, wo ebenfalls aktuelle Messeneuheiten gezeigt werden. Die von Paul Smith für DePadova entworfene Kollektion Everyday Life wird im Showroom von Boffi | DePadova vorgestellt. Roche Bobois, Bretz und Reform komplettieren die Riege der Designlabels am Hohenstaufenring.

Kölsches Gold von Sebastian Herkner im MAKK

Das Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK) hat die Designerinnen Maren Dessel und Isabel Hamm sowie den Künstler Lutz Fritsch aus Köln eingeladen, exklusiv für das MAKK Arbeiten zu realisieren, die als zeitgenössische Design- und Kunstobjekte einen konkreten Bezug zum Museum und dessen Sammlungen herstellen. Und der Designer Sebastian Herkner legt zusammen mit dem Möbelspezialisten Thonet seinen Erfolgsstuhl Thonet 118 als Sonderedition „Kölsch Gold“ für das MAKK auf: Die auf 77 Stühle limitierte Edition mit signiertem Zertifikat steht ab dem 4.6. zum Verkauf.

Das Haus auf der Ehrenstraße

Fabrikat89, ein innovatives Handelskonzept für Designer und Künstler, das Pop-up-Events in leerstehenden Immobilien mit Netzwerken verbinden, lädt zu einer immersiven Installation ein – eine Pop up-Installation im Haus auf der Ehrenstraße. Aufstrebende Talente wie Zigzagzürich, Rahmlow Design, Berlin Glass Works, Black Velvet Circus, GOFURNIT, Haus Üger, Saar Scheerling, Art Can Break Your Heart, Tanja Gletsch, Janina Bauer und die Künstlerin Lara Fritsche haben Textilien, Keramiken, Holz und Glas in fesselnde und technisch fortschrittliche Stücke verwandelt.

Und noch einmal Gold

Die Designerin Meike Harde, Shootingstar der deutschen Design-Szene, entwickelt nur fünf Fahrradminuten von der Koelnmesse entfernt in ihrem Köln-Mülheimer Studio Möbel, Lampen und Einrichtungsgegenstände für Labels wie pulpo, Northern, Please Wait to be Seated und Fest Amsterdam. Die erfolgreiche Botschafterin einer kreativen Stadt und Vorbild für junge Gestalterinnen ist das beste Beispiel für die Entwicklung einer jungen Kreativen zur deutschen Top-5-Designerin. Im Einrichtungshaus Goldkant (www.goldkant.de) in der Kölner Südstadt stellt Meike Harde während der Design Week einige ausgewählte Entwürfe aus.

Iconic Awards 2023: Rat für Formgebung zeichnet innovatives Interior Design aus

Der Rat für Formgebung veranstaltet im Rahmen der internationalen Einrichtungsmesse imm Spring Edition ein Netzwerk-Event für die Gewinner und Gewinnerinnen der Iconic Awards 2023: Innovative Interior. Neben der rund 100 qm großen Ausstellung der prämierten Wettbewerbsbeiträge, die in diesem Jahr parallel zur imm Spring Edition in der Kölner Design Post präsentiert wird, fördert der Rat für Formgebung damit ganz besonders die Vernetzung der Einrichtungsindustrie mit Architekt:innen und Objektentwickler:innen.

Lebendige Kreativwirtschaft in Köln: Zeichen stehen auf Wachstum

Der Standort Köln ist eines der bedeutendsten Zentren der Designwirtschaft in Deutschland. Rund 2.000 Büros, Agenturen, Netzwerke und Selbstständige erwirtschaften in der Stadt einen Umsatz von mehr als 550 Millionen Euro im Jahr. Die Konzentration von Designern und Designerinnen ist dabei in Köln doppelt so hoch wie im bundesweiten Durchschnitt.

Bemerkenswerter Designenthusiasmus weht vor allem zur imm cologne und zu Messen wie der interzum, der Orgatec, der spoga+gafa oder der LivingKitchen durch die City. „Während auf der Messe das Geschäft im Dreiklang von Business, Inspiration und Networking im Vordergrund steht, bietet diese Woche unseren Besuchern bei angenehmen Temperaturen eine zusätzliche Gelegenheit, entspannt die Stadt zu entdecken und weitere Inspirationen für den Einrichtungsmarkt zu sammeln“, so die Empfehlung von Bernd Sanden, dem Direktor der imm cologne.

Die Wirtschaftsförderung KölnBusiness intensiviert ihre Bemühungen in Sachen Kreativwirtschaft und stellt aktuell die Weichen für weiteres Wachstum. Das Europäische Institut für Innovation und Technologie (EIT) eröffnet Anfang 2024 den Hauptsitz seiner Innovationsgemeinschaft für Kultur und Kreativwirtschaft (KKW), kurz EIT Culture & Creativity, in Köln. Von hier aus wird sie verschiedene Partner zusammenbringen, um kreative Denkansätze und Innovationen der Branche europaweit zu fördern.

