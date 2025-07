Branchenprofi Björn Huhnold verstärkt das Küchenteam von GfMTrend

GfMTrend-Geschäftsführerin Monika Simon erklärt: „Er kommt genau zur richtigen Zeit zu uns. Wir haben die Talsohle im Küchensegment in diesem Jahr mit einem deutlichen einstelligen Plus durchschritten und sind marketingseitig – etwa mit dem neuen Tool M-Connect – bestens aufgestellt, um das vorhandene Potenzial zu heben. Wir freuen uns auf Björns Expertise und seine tatkräftige Unterstützung.“

Erfolgreiche Karriere mit Küchenfokus

Björn Huhnold absolvierte von 1999 bis 2002 eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel bei der damaligen Beko Möbel Einrichtungshaus GmbH in Limburg an der Lahn. Kurz nach seinem Abschluss wechselte er zu Segmüller, einem der leistungsstärksten Möbelhändler Deutschlands. Dort begann er als Küchenverkäufer und stieg rasch zum Abteilungsleiter Küche im Haus Parsdorf auf. Es folgte eine langjährige Tätigkeit in Weiterstadt, wo er im August 2004 tatkräftig an der Eröffnung des neuen Standorts mitwirkte, zunächst als Assistent der Verkaufsleitung, später als Verkaufsleiter. Seit April 2013 war der Wahl-Bayer schließlich als Produktmanager im Zentraleinkauf für die Bereiche Küche und Bad am Unternehmenssitz in Friedberg tätig. In dieser Funktion baute er vertrauensvolle Beziehungen zu vielen Industrieunternehmen aus allen Küchensegmenten auf.

Erfahrungen in der Verbandsarbeit

Darüber hinaus engagierte sich Huhnold seit 2021 als Mitglied im Küchenausschuss des Europa Möbel-Verbunds – ein Amt, das ihm in seiner neuen Funktion bei GfMTrend zugutekommt. Sein besonderes Augenmerk wird dabei auf neuen Gründungskonzepten und der Profilierung des Küchensortiments liegen, um GfMTrend und der Küchenspezialistenschiene APlus zu noch mehr Stärke zu verhelfen.

Neues Engagement für mehr als 700 Gesellschafter

„Bei Segmüller habe ich mehr als zwei Jahrzehnte lang in unterschiedlichen Funktionen die Ausrichtung mitgestaltet. Jetzt freue ich mich auf ein neues Kapitel, das ich schreiben möchte. Es reizt mich, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass über 700 engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Geschäft im Verband erfolgreich weiterentwickeln können“ , sagt Björn Huhnold.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gfm-trend.de

Quelle. GfMTrend