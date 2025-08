Innovative Wege in der Markenkommunikation bei nobilia

Entwickelt in Zusammenarbeit mit den Spezialisten von Seven.One Media – dem offiziellen Vermarkter der ProSiebenSat.1 Media SE – setzt die Kampagne neue Maßstäbe für die digitale Markeninszenierung und adressiert eine breite Zielgruppe in der deutschen Medienlandschaft.

Der Spot wurde auf Basis bestehender statischer Produktbilder entwickelt und mithilfe KI-gestützter Technologien von Seven.One Media zu einem dynamischen Film animiert. Vom ersten Storyboard über die Visualisierung bis hin zur Vertonung kamen ausschließlich KI-Anwendungen zum Einsatz. „Künstliche Intelligenz verändert unsere gesamte Branche in der Planung, im Service und vor allem auch in der Markenkommunikation. Gemeinsam mit den Experten von Seven.One Media ist es uns gelungen, einen völlig neuen Weg in der Bewegtbildwerbung zu beschreiten. Die Kampagne zeigt eindrucksvoll, wie Technologie, Kreativität und Markenstärke zusammenwirken können“, sagt Dr. Lars Bopf, Vorsitzender der nobilia Geschäftsführung.

Ausgestrahlt wird der Spot exklusiv auf den digitalen Plattformen von ProSiebenSat.1 und Joyn, mit dem Schwerpunkt auf internetfähige TV-Geräte und Streaming-Dienste. Die gesamte Kampagnenplanung, einschließlich Umfeldauswahl und Ausspielung, wurde KI-basiert durchgeführt. Durch gezieltes Targeting sollen Reichweite und Sichtbarkeit in der relevanten Zielgruppe optimiert und die Markenbekanntheit weiter gestärkt werden.

Technologische Kompetenz in der Vermarktung

Der neue Werbespot unterstreicht den Anspruch von nobilia, digitale Innovationen frühzeitig zu identifizieren und praxisnah in den Markt zu überführen. Bereits seit 2019 verfolgt das Verler Unternehmen eine klare Digitalstrategie, die darauf abzielt, den Fachhandel entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit professionellen KI-Lösungen zu unterstützen. Mit KI-gestützten Planungs- und Inspirationstools wurden früh intelligente Systeme für Beratung und Planung etabliert. So lassen sich etwa KI-generierte Bilder erzeugen, die Inspiration für die individuelle Wunschgestaltung liefern. Auf diese Weise möchte nobilia Fachhändlern nachhaltige Wettbewerbsvorteile verschaffen und die Digitalisierung der Branche vorantreiben.

Mit dem KI-Spot rückt auch die Markenkommunikation zunehmend in den Fokus dieser Entwicklung. „Wir betrachten KI nicht allein als technologisches Werkzeug, sondern als integralen Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, sagt Sonja Diermann, Leitung Marketing bei nobilia. „Die Kooperation mit einem etablierten Medienpartner wie ProSiebenSat.1 ermöglicht es uns, neue Formate zu erproben und unsere Markenpräsenz auf innovativen Wegen auszubauen.“ Der Spot gilt als Novum in der Branche und ist ein weiterer Schritt von Europas größtem Küchenhersteller, um das Potenzial von KI in der Markenführung voll auszuschöpfen.

Hier gelangen Sie direkt zum KI-generierten Werbespot von nobilia

Weitere Informationen finden Sie unter www.nobilia.de

Quelle: Nobilia