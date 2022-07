Brüsseler Möbelmesse – SAVE THE DATE: 6 bis 9 November 2022

Und ja, das darf bereits jetzt gesagt werden: die BRÜSSELER MÖBELMESSE 2022 verspricht, eine sehr schöne Edition zu werden. Mit einer wohltuenden Ausstrahlung, schönen Produkten, zahlreichen Neuheiten, großartigen Ständen und vor allem einer höchstangenehmen Atmosphäre für Geschäftsabschlüsse. Dafür legt sich das erfahrene Team der Messe Team voll ins Zeug. Es setzt alles daran, dass es eine gastfreundliche, übersichtliche Messe wird, wo Sie mit offenen Armen in Brüssel herzlich empfangen. Immer das große Ziel vor Augen:

to BUBBLE UP YOUR BUSINESS

Merken sie bereits jetzt in Ihrem Terminkalender den Besuch der BRÜSSELER MÖBELMESSE vor, zu dem Sie von Sonntag, dem 6. bis zum Mittwoch, dem 9. November gerne begrüßt werden. Freuen Sie sich bereits jetzt auf ein zugkräftiges Angebot von Ausstellern aus Belgien und dem Ausland. Das Team der Möbelmesse Brüssel erwartet mit Freude Ihren Besuch!

Meet the professionals…

Als Fachbesucher freuen Sie sich natürlich auf ein innovierendes Messeangebot. Mit der notwendigen Vielfalt, aber vor allem einem attraktiven Mehrwert, sodass alles vorhanden ist, damit Sie Ihr Geschäftssortiment optimal zusammenstellen und erneuern können. Die Aussteller sind sich dessen sehr bewusst und setzen alles daran, um hier mit innovierenden und geschäftsträchtigen Kollektionen aufzuwarten. So bekommen Sie eine klare Übersicht und erfrischend anregende Ideen.

Vor allem will die Messe Brüssel auch 2022 ihrem Ruf als gastfreundlichste Messe im Möbelsektor wieder alle Ehre antun. Mit einer kundenfreundlichen Besucherregistrierung, einer Ausstellerliste, die auf den eigenen Bedarf abgestimmt werden kann (ab September online), einer Gestaltung voller Überraschungen und den kostenlosen Bars wird Ihr Messebesuch zu einem angenehmen Ausflug.

Zugkräftige Newcomer boosten Ihr Business

Die Möbelmesse 2022 verspricht unbedingt wieder eine sehr schöne, ausgebuchte Messe zu werden. Und bereits das erfüllt das Messeteam mit großer Freude. Mit einem interessanten und kommerziell attraktiven Angebot bleibt die Brüsseler Möbelmesse ein wichtiges Treffen für den Möbelsektor. Die Möbelmesse kann auf viele treue Aussteller zählen, aber das Messetam schaut sich auch jedes Jahr nach zugkräftigen Newcomern um, die das Angebot bereichern. Auch in diesem Jahr gibt es einige schöne Überraschungen. Welche, das erfahren Sie in einem der nächsten Newsletter. Der Veranstalter setzt auf jeden Fall seinen ganzen Ehrgeiz daran, das Angebot für Sie noch interessanter zu gestalten. Sie können sich getrost aufmachen zur Entdeckungsreise nach neuen Geschäften. Bubble up your business.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelmessebruessel.be

Quelle: MB Brussels