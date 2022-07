Für energieeffiziente Heldentaten im Haushalt: elektrabregenz bringt neue Waschmaschine auf den Markt

Auch sonst hat die Bluetooth-fähige Waschmaschine einiges zu bieten und kommt sogar gegen große Wäscheberge an, dank den 9kg Platz im Inneren. Ab sofort ist sie im Handel erhältlich.

Nach einem langen Sommerspaziergang kommt man/frau schon mal ins Schwitzen und auch die leckeren Früchte, die in der heißen Jahreszeit verspeist werden, hinterlassen den ein oder anderen Fleck auf der hellen Sommerkleidung. Für die Waschmaschine WAFS 91460 kein Problem, denn sie ist mit der neuen elektrabregenz Wasserfall-Technologie ausgestattet, die sich genau darum kümmert.

Wasserfall: Schneller, schonender & energieeffizienter

So funktioniert die neue Technologie: Wasser und Waschmittel werden vorgemischt. Diese Mischung wird dann gebündelt – ähnlich einem Wasserfall – von oben in die Waschtrommel gesprüht. So werden die Kleidungsstücke schneller eingeweicht und gründlicher gewaschen. Dies geschieht mittels eines eigens entworfenen Paneels mit Sensorik. Zwei integrierte Sensoren stellen dabei sicher, dass sich die Waschtrommel in der richtigen Position befindet, wenn das Wasser einläuft – so wird nichts verschwendet. Wenn sich das Paneel oben befindet, wird die Rotationsbewegung gestoppt und die Wasser-Waschmittel-Mischung fließt von oben auf die Wäsche. Zudem wurde ein neuer Waschzyklus entwickelt, bei welchem abwechselnd rotiert und intensiv gespült wird. Dadurch verringert sich die Anzahl der Trommelzyklen, was sowohl die Dauer als auch die Belastung für die Kleidungsstücke um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu den herkömmlichen Waschprogrammen reduziert. Die Wäsche wird um bis zu 50 Prozent schneller und bis zu 50 Prozent sanfter gereinigt. Die Ergebnisse dank der Kraft des Wassers: Weniger Trommelbewegungen, kürzere Waschdauer, schonendere Behandlung der Textilien und sauberere Wäsche. Vor allem durch die Verringerung der Waschzeit ist sie besonders energieeffizient. Daher ist die WAFS 91460 auch in der höchsten Energieeffizienzklasse A.

Saubere Wäsche dank Dampfkur

Die WAFS 91460 hat aber noch eine weitere Funktion, die Flecken den Kampf ansagt: Dampfkur. Vor dem Programm steigt Dampf vom Boden der Trommel auf, der Schmutz so eingeweicht wird und löst sich daher ganz leicht. Am Ende sorgt der nochmalige Dampf für einen zusätzlichen Knitterschutz. Egal, welches Material oder wie hartnäckig der Schmutz ist, die Lieblingsklamotten werden mit der WAFS 91460 so im Nu wieder sauber.

Immer das passende Programm

Keine Zeit für Handwäsche? Kein Problem! Mit dem Wool/HandWash-Programm werden empfindliche Kleidungsstücke oder Wollwäsche schonend gereinigt und können frisch duftend aus der Maschine genommen werden, ganz ohne mühsame Handwäsche. Aber nicht nur zarte Wollkleidung braucht eine besondere Behandlung, sondern auch andere Textilien haben oft spezielle Pflegebedürfnisse. Synthetische Stoffe verlangen nach einem anderen Waschgang als Feinwäsche oder Sportkleidung. Damit jeder Stoff richtig gepflegt wird, hat die Waschmaschine WAFS 91460 gleich 15 Programme zur Auswahl, die den verschiedenen Materialien und Ansprüchen gerecht werden. Von Hygiene+ über Outdoor/Sports bis hin zu Eco und Stain sind alle wichtigen Funktionen integriert, um jede Art von Kleidung schonend zu säubern, sodass die Stoffe auch nach mehrmaligem Waschen aussehen wie neu.

Steuerung über HomeWhiz

Die WAFS 91460 lässt sich bequem via Bluetooth einstellen, steuern und überwachen. Dies ist über die HomeWhiz App möglich, die über den Apple App-Store oder Google Play Store heruntergeladen werden kann. Smartphone oder Tablet werden so mit der HomeWhiz App zur Fernbedienung für die Waschmaschine. Hier lässt sich die Waschmaschine nicht nur über Bluetooth steuern, sondern es können auch selbst eigene Lieblingsprogramme definiert und so das Gerät personalisiert werden. Mit der HomeWhiz App kann man/frau weitere Spezialprogramme zuschalten oder die bekommt entsprechende Empfehlungen.

Innovativ und sicher

Vor unangenehmen Überraschungen wie einer Überschwemmung im Badezimmer schützt aquasafe, eine Innovation von elektrabregenz, mit der auch die Waschmaschine WAFS 91460 ausgestattet ist. Die smarte Funktion erkennt sofort, falls in einem der Schläuche oder innerhalb des Geräts eine undichte Stelle entsteht, und stoppt unmittelbar die Wasserzufuhr. So gibt es keine Wasserschäden mehr. Zusätzlich gibt es in der WAFS 91460 einen Überlaufschutz.

Preis und Verfügbarkeit

Die elektrabregenz Waschmaschine WAFS 91460 ist ab sofort zur unverbindlichen Preisempfehlung von 919 Euro im Handel erhältlich.

Energieeffiziente Heldin im Haushalt: Die neue Waschmaschine von elektrabregenz ist dank Wasserfall besonders energieeffizient.

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrabregenz.com

Quelle: © elektrabregenz / Beko Grundig Österreich AG