Brüsseler Möbelmesse 2022: voller Erwartung wird einer wieder spitzenmäßigen Messe entgegen gesehen

Nach der erfolgreichen Edition des vergangenen Jahres, und das trotz der widrigen Umstände, hat das Team der Möbelmesse Brüssel nun motivierter denn je die Vorbereitung der Brüsseler Möbelmesse 2022 in Angriff genommen. Es ist optimistisch, dass es wieder eine Topmesse wird.

Möchten Sie als Aussteller Teil dieses Erfolges werden?

Profitieren Sie gleich auch von dem Frühbucherrabatt, indem Sie sich jetzt anmelden.

Möchten Sie Näheres wissen? Dann zögern Sie nicht, mit der Möbelmesse Brüssel Kontakt aufzunehmen oder hier das Anmeldeformular herunterzuladen.

Hier noch einige lobende Worte, die die Aussteller auf der vorigen Messe für die Messe fanden, für Sie zum Mitlesen.

Alle zeigten sich mit ihrer Messeteilnahme auf jeden Fall sehr zufrieden.

“Die erste Teilnahme an der Brüsseler Möbelmesse als Bega Gruppe war für uns ein Erfolg! Vielen Dank an den Veranstalter für die Unterstützung, was diese Teilnahme erleichtert hat. Wir freuen uns bereits auf eine Wiederholung.”

– J. Möller – Bega Gruppe

“Die Brüsseler Möbelmesse ist für uns die beste Plattform, um unsere alljährlichen Neuerungen unseren Beneluxkunden vorzustellen. Gute Organisation, übersichtlich und gesellig!”

– P. van Winkel – Saunaco

“Brussels by Night bleibt für uns die wichtigste Plattform für die Bettenindustrie in den Beneluxländern. Wir sind bereits seit Jahren sehr zufriedene Aussteller und regelrechte Fans der Brüsseler Möbelmesse. Die Messe ist sehr gut organisiert und setzt alles daran, um die richtigen Kunden anzuziehen. Die Zusammenarbeit ist topp, wir fühlen uns eher wie ein Partner als wie ein Kunde.”

– J. Reijmers – Polypreen

“Der persönliche Kontakt mit den Organisatoren vor, während und nach der Messe vermittelt uns das Gefühl, ein geschätzter Kunde zu sein. Sie kommunizieren gut und schnell und zeigen Gesicht. Das sind Dinge, wo manch andere Veranstalter noch einiges lernen können. Klasse”

– M. Tiggeler – Richmond Interiors

“Eine der wichtigsten internationalen Messen in Europa. Für uns ist es wichtig, uns hier aufs Beste zu präsentieren, das hat die Messe wohl verdient. Es ist eine Investition, die die Mühe lohnt, jedes Mal mit entsprechend gutem Widerhall.”

– G. Gagliardi – Egoitaliano

Die Brüsseler Möbelmesser profiliert sich international mit Besuchern aus 38 Ländern (60,09 % kommen aus dem Ausland) und eine zugkräftige Einladungspolitik für VIP-Gäste bürgt für die Qualität der Besucher.

Die Brüsseler Möbelmesse bietet:

• ein professionell organisiertes Forum von sehr attraktivem Niveau im Sinne eines guten Geschäftsklimas in optimaler Atmosphäre

• fachkundige Organisation durch ein erfahrenes Team mit persönlichem Service und Einsatz, Koordinierung und weiterer Betreuung

im Sinne einer reibungslosen Teilnahme

• eine professionelle tragfähige Kampagne, die die richtigen Besucher und Ihr Angebot zusammenbringt

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelmessebruessel.be

Quelle: MB Brussels