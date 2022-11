BRÜSSELER MÖBELMESSE 2022 – Wieder auf Kurs

Thomas Hibert (Marketingleitung) Glenn De Maeseneer (Geschäftsleitung) MB Brussels



Die Brüsseler Möbelmesse versteht es wie kein anderer, die altersschwachen Hallen der Brussels Expo in einen wahren Möbeltempel zu verwandeln. Nach dem Scannen der Eintrittskarte gelangten die Besucher wie in eine Blase, völlig abgeschottet von der Außenwelt. Und das war bei dieser Edition der Möbelmesse durchaus wörtlich zu verstehen, denn viele waren gleich am Eingang von der beeindruckenden, ganz im Zeichen des Bubbel-Themas Rezeption und Bar ganz verblüfft. Der Ton war also sofort angegeben: Die Corona-Blasen waren endgültig den festlichen Blasen gewichen. Und so wurde es wieder ein Fest im Möbelland!

Das Team von ADA auf der MB Brussels

Schöne Stände, raffinierte Dekorationen und viele neue Kollektionen standen hinter dem, was oft als inspirierender Besuch beschrieben wurde, der sich durch Originalität, Schönheit und Eleganz auszeichnete. Aber die harte Arbeit und die Investitionen der Aussteller wurden vor allem mit erfolgreichen Geschäften belohnt. Denn das bleibt natürlich das Hauptanliegen. Obwohl nach Angaben der meisten Aussteller weniger Aufträge erteilt wurden als bei der Nach-Corona-Edition, übertrafen die Resultate die Erwartungen bei weitem.

Dieselbe Ansicht war auch in Halle 6, wo der Großteil der Aussteller aus dem Bereich Schlafzimmer versammelt ist, zu vernehmen. Ein Kompliment für die Aussteller. Und für die Organisation, die durch die positiven Ergebnisse in ihrem Glauben und ihrer Überzeugung bestärkt wurde, dass Brüssel in naher Zukunft auch für das Schlafsegment wieder eine bedeutende Rolle spielen kann.

Voglauer präsentierte sich ebenfalls auf der Brüssler Möbelmesse

Denn wie bereits mehrfach erwähnt, möchte die Brüsseler Möbelmesse zu einem Treff für alle Akteure auf dem Möbelmarkt werden. So ist auf dem Plan eine deutliche Zunahme der Aussteller zu verzeichnen, die auch auf dem Objektmarkt aktiv sind, wie auch ein leichter Anstieg der Besucher, die sich auf diesen Markt spezialisiert haben. Der Objektmarkt ist eindeutig ein Segment mit Zukunft, das in Brüssel durchaus seinen Platz hat. Wir behalten das im Auge! Auch für „Bubble Up Your Store“, die neue Plattform für Aussteller im Möbelhaus von morgen, wird es auch eine Fortsetzung geben. Etwas weiter in Halle 3 stand dann das “Design pur” im Mittelpunkt. In puncto Kreativität und Inspiration konnten sich die Leistungen der Mischung aus jungen und etablierten Designern durchaus sehen lassen. Hierüber wird ab Dezember 2022 der Blog der Möbelmesse (blog.moebelmessebruessel.be) berichten.

Balthazar-Preisverleihung

Das buchstäbliche Rampenlicht fiel am Dienstagabend zu Beginn der Balthazar-Preisverleihung als Erstes auf Boukje Adriaensen. Ihr wurde eine besondere Erwähnung für “Best of Design Street – Design Academy” zuteil. Als Gewinner des Balthazars 2022 wurden aus einer noch nie dagewesenen Anzahl von eingereichten Produkten (110) Mobitec (Best of Belgium), Kler (Best international), The Beds (Love at first sight) und Sofar (Beste Innovation) ausgewählt. Die Balthazar Awards 2022 symbolisieren somit die Dynamik, die unsere Branche so begeistert.

Ohne diesen ansteckenden Elan und diese positive Einstellung könnte die Brüsseler Möbelmesse nicht so herzlich, festlich und kommerziell attraktiv sein. Wir schließen daher ab mit einem aufrecht empfundenen Gefühl der Dankbarkeit und einem großen Wunsch nach “mehr”.

Hans van den Driessche von Metallounger

Die nächste Ausgabe findet vom 5. – 8. November2023 statt.



Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelmessebruessel.be

Quelle: MB Brussels