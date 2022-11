Alliance, Der Küchenring und KüchenTreff führen Assistenzsoftware für sehschwache Menschen ein

Die drei Verbände, die seit 2020 in enger Kooperation zusammenarbeiten, setzen mit der Software ein deutliches Zeichen für Inklusion und digitale Teilhabe. „Die ersten Informationen über neues Mobiliar und Küchen werden im Internet eingeholt“, sagt Jürgen Feldmann, der als Geschäftsführer von Alliance und Der Küchenring das Projekt mitverantwortet. „Dieser erste Kontaktpunkt muss allen Menschen zur Verfügung stehen. Deswegen waren wir von der Eye-Able-Software-Lösung sehr angetan.“ Eye-Able ermöglicht es den Nutzer:innen die Inhalte über 25 Funktionen wie beispielsweise Kontrastmodi, Screenreader, adaptive Vergrößerung oder Farbenblindheitsfilter visuell an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Eric Braun, Co-Founder und CFO von Eye-Able, geht es dabei in erster Linie um die Menschen: „Assistenztechnik wie unsere gibt jedem Menschen unabhängig von seiner Behinderung die Möglichkeit, bestmöglichen Zugang zu erhalten.“

Team Eye-Able

„Wir wollten die Probleme verstehen, die Menschen mit der Nutzung unserer Seiten haben könnten, und diese Probleme dann beseitigen“, so Marko Steinmeier, Geschäftsführer der drei Verbände im kaufmännischen Bereich. Und sein Kollege Daniel Borgstedt, Geschäftsführer von KüchenTreff und Alliance, ergänzt: „Die Lösung von Eye-Able ist gerade durch ihre Individu­alisierungsmöglichkeiten ideal. Jeder Mensch ist anders – und jeder Mensch wünscht sich individuell passendes Mobiliar. Bei der Auswahl wollen wir für jede und jeden, ganz unabhängig von allen Stärken und Schwächen, die gleichen Voraussetzungen schaffen.“ Zukünftig können alle 1.600 Küchenstudios und Möbelhäuser der drei Schwesterverbände die Software in ihre eigenen Websites einbinden. Die Websites der Verbände Alliance, Der Küchenring und KüchenTreff gehen bei dem Thema voran: „Wir denken, dass solche Erleichterungen in unserer Branche zum Standard gehören sollten“, sagt Marko Steinmeier. „Deswegen haben wir Eye-Able so schnell wie möglich in unsere Verbandswebsites integriert. Auf diese Weise können die Händler:innen auch direkt die Vorteile der Software testen.“

(v.l.n.r.) Geschäftsführer Jürgen Feldmann, Daniel Borgstedt, Marko Steinmeier

