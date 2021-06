Brüsseler Möbelmesse > Let’s meet again!

Natürlich wird es auch weiterhin die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen geben, wie sie konkret aussehen werden, ist jedoch noch nicht bekannt. Auf jeden Fall sorgt die Messe dafür, dass Ihr Messebesuch unter Einhaltung aller gebotenen Vorsichtsmaßnahmen erfolgt!



Noch wichtiger ist aber, dass die Messe wieder zu einem Fest für die gesamte Möbelbranche wird. Wenn wir eins aus dem letzten Jahr gelernt haben, dann wie wichtig persönliche Begegnungen sind. Auch für unseren Sektor. Und eine Messe besucht man ja nicht, um einfach nur Geschäfte zu machen, sondern auch wegen der persönlichen Kontakte. Nichts kann ein Gespräch von Mensch zu Mensch ersetzen. Wie sich gezeigt hat, ist die digitale Kommunikation keine vollwertige Alternative, wohl aber eine willkommene Ergänzung.



Also LET’S MEET AGAIN! Nicht sofort, aber Anfang November. Genau gesagt vom 7. bis zum 10. November. So, wie Sie es von der Möbelmesse Brüsssel gewohnt sind, erwarten Sie immer noch ein gastfreundlicher Empfang und das zugkräftige Angebot zahlreicher Aussteller aus Belgien und dem Ausland. Das Team freut sich mehr denn je auf Ihren Besuch. Haben Sie den Termin bereits vorgemerkt? Also vom 7. bis zum 10. November.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelmessebruessel.be

Quelle: Möbelmesse Brüssel