BRÜSSELER MÖBELMESSE – THE FUTURE IS FURnature

Mehr König denn je

Die Kollektionen bieten noch größeren Freiraum für individuelle Wohnwünsche. Man hat Nuancen stärker im Blick, denn der Geschmack ist dafür sehr empfänglich. Die Produkte werden smarter, sowohl was den Bedien- als auch den Wohnkomfort anbelangt. Die Unternehmenssoftware wird noch effizienter und zukunftsorientierter: Back- und Frontoffice sind in einem Paket gebündelt. Der Kunde ist noch mehr König, denn je – ob Verbraucher oder Händler spielt da keine Rolle.

Meet the professionals

Module und Solitärstücke

Von De Eeekhoorn gibt es diesmal zweierlei Neuheiten. Zum einen modulare Regale und Schränke, zum anderen besondere Solitärstücke. In beiden Fällen prägen sie das Erscheinungsbild Ihres Interieurs.

One-Stop-Lighting

Der deutsche Konzern Trio Lighting Group präsentiert sich auf der Brüsseler Möbelmesse zum ersten Mal. Unter dem Dach der Gruppe findet man die Beleuchtungsmarken Trio, Cinque, Reality, Trio Select sowie die Kollektion Mirrors and More. Kurz gesagt geht es um One-Stop-Shopping für dekorative Beleuchtung, Spiegel und mehr.

Die ersten Schritte

Die zentrale Zielgruppe bestand bei Vipack immer aus Kleinkindern, Schulkindern und Teenagern. Bestand, denn jetzt richtet sich Vipack auch an andere Altersgruppen. Für Babys wurde das Label Jaxx geschaffen, für Heranwachsende die Bettenkollektion Moon.

BRUSSELS BY NIGHT: Ein Traum wird wahr …

Schlafkomfort ist eine Welt für sich. Dieses Nischenprodukt ist das Terrain von Spezialisten. Seit 2007 treffen sie sich in Halle 6. Auch in diesem Jahr verspricht Brussels by Night eine traumhafte Schlafmesse zu werden. Das exquisite Angebot zeugt von Fortschritten in jeder Hinsicht. Erst wenn das Niveau stimmt, kommen auch die Zahlen.

Wie zeigt sich Brussels by Night in diesem Jahr? Rund 3.500 m² sind belegt, gegenüber 3085 m² im vergangenen Jahr. Die Zahl der Aussteller ist gleich geblieben, setzt sich aber zum Teil anders zusammen. Unter den vertrauten Namen finden Sie z.B. Polypreen, Van Landschoot, Mahoton und Key West Bedding. Revor kommt von seinem kleinen Stand vom letzten Jahr wieder zurück zur ursprünglichen Größe. Bekannte Namen sind wieder da, nachdem sie (kurzfristig) abwesend waren, wie Nill Spring, Haarhuis & Jansen und Hukla und Hilding Anderssen. Zu den neuen Namen gehören u.a. Aya aus Schweden, Dauny (NL) und Arctic Living (NL). Ungeachtet dieser Verschiebungen hat das Traumniveau Bestand.

Mit Brussels by Night ist das Nischenangebot jedoch nicht komplett. Über die gesamte Möbelmesse verstreut finden Sie weitere schlafbezogene Kollektionen. Diese bekommen eine Plattform in The Woods, einer Überschau über das Schlafzimmerangebot in den anderen Hallen. Die Produkte werden in einem Walddekor präsentiert. Sie laden dazu ein, bei den Ausstellern vorbeizuschauen. Denken Sie zum Beispiel an Vipack, Poldimar, Alcos, Glam-more, Forte, Belgian Sleep Systems, Bega.

Das pulsierende Herz von Brussels by Night ist die Bar ─ in neuem Antlitz, an einem zentraleren Ort,0} wo Sie sich bei einem kostenlosen Getränk und Imbiss entspannen und mit anderen austauschen können.

Fresh Works

Von schick bis robust

Bauwens Raphael

Das Landleben hat viele Gesichter, mit unterschiedlichen Bau- und Einrichtungsstilen. Für die Möbelsaison 2023/2024 präsentiert die Bauwens-Gruppe die vielfältigen ländlichen Atmosphären: vom herrschaftlichen Landhaus über das romantische Cottage bis hin zum rustikalen, robust gebauten Bauernhaus. Es werden Variationen des helleren Eichentrends und des neuen Farbthemas Noce Black gezeigt. Die Kollektionen stammen aus den Häusern Bauwens (KD) und MDR (Premium).

Weiter lesen >>

Interaktives Ladengeschäft – jetzt!

COLIJN-IT Homepage

Der Verbraucher ist dazu bereit. Statisch und passiv sind out, jetzt sind dynamisch und interaktiv angesagt. Immersive Technologie ist kein Spiel für Nerds, sie ist die Zukunft ─ insbesondere der Möbelbranche! In Brüssel wird iONE JS vorgestellt, ein branchenorientiertes ERP-System. Welch ein Fest für die Möbelbranche!

