DER KREIS macht Tempo: Mit neuen Unterstützungs-Tools für Mitglieder und Charity

Für diese hatte die Leonberger Verbundgruppe auf ihrem Stand eine spannende Charity-Racing Aktion unter dem Slogan „Rennen für den guten Zweck – mit Ihrem guten Namen fördern Sie Bildung in Entwicklungsländern!“ gefahren. Standbesucher konnten einfach ihren Namen oder E-Mail angeben, Rennen auf der rund 20 qm großen Carrera-Bahn fahren und Gutes tun: Denn für jeden Eintrag spendet DER KREIS jeweils 5 Euro an Fly & Help. Der Spendenstand lag zum Messe-Ende bei erfreulichen 2.780 Euro.

Erfreulicher Spendenstand bei Messe Ende: 2.780 Euro für Fly & Help. DER KREIS erhöht die Summe auf 4.000 Euro

„Fly & Help ist eine vom ehemaligen Reiseunternehmer Reiner Meutsch 2009 gegründete Stiftung. Deren primäres Ziel ist die Förderung von Schulbildung. Mit Hilfe der Spenden errichtet die Stiftung neue Schulen in Entwicklungsländern. Bis heute konnten so insgesamt schon fast 600 Schulprojekte initiiert werden. DER KREIS und ich unterstützen diese Aktivitäten für bessere Bildung und ich erhöhe daher den Betrag gerne auf 4.000 Euro! Vielen Dank an alle, die für den guten Zweck mitgemacht haben“, so DER KREIS Gründer Ernst-Martin Schaible.



Warum die Carrera-Bahn? DER KREIS unterstützt Rennfahrer Bernd Albrecht, der sich leidenschaftlich für „Fly & Help“ einsetzt, mit der digitalen Endverbrauchermarke kuechenspezialisten.de. Das Logo ist prominent auf seinem Rennfahrzeug – ab kommendem Jahr ein VW Beetle RSR – angebracht, der beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring „für den guten Zweck“ in der „Grünen Hölle“ auf die Strecke geht. Sämtliche Erlöse kommen Fly & Help zugute.

„Auf die Strecke geht DER KREIS auch mit erweiterten und neuen Dienstleistungen und Präsentationskonzepten, damit unsere Mitglieder im Wettbewerb weiter die Nase vorne haben“, betont Ulf Triebener, DER KREIS Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, und nennt zwei konkrete Ansatzpunkte: Erhöhung von Sichtbarkeit und Frequenz für mehr Umsätze sowie praxisorientierte Fachhandelskonzepte.

„Das Fachhandels- und Ladenbaukonzept KÜCHE 3000 präsentierte DER KREIS in Löhne erstmals der breiten Öffentlichkeit als ein modulares System mit beleuchteten Cubes und Lounge-Atmosphäre, das deutlich weniger Raum beansprucht und damit neben Shop-in-Shop-Lösungen auch für City-Lagen schon ab 60-70 qm umsetzbar ist.“ Ein Küchenstudio benötigt keine 15 oder 20 Küchen mehr, denn dank digitaler Tools wie VR und Planungstischen lässt sich vieles auch virtuell darstellen. KÜCHE 3000 ist besonders gut auch für Neugründer geeignet und unterstützt dies mit einem gut gefüllten Existenzgründer-Paket, inklusive umfangreicher Coaching- und betriebswirtschaftlicher Beratungsleistungen.

Ernst Martin Schaible ( mitte); Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter von DER KREIS, Patrick Florea ( l.); Geschäftsführer Varia und Ulf Triebener ( r.); Geschäftsführer Vertrieb und Marketing von DER KREIS freuen sich über die gute Besucherfrequenz.

Priorität Nummer 1 ist es, die Sichtbarkeit seines Küchenstudios und die Kundenfrequenz zu erhöhen. DER KREIS offeriert hierfür kostengünstige Lösungen, die persönliche Visitenkarte, den Online-Auftritt, up-to-date zu halten. Ein effektiver Booster, um die Wahrnehmbarkeit des eigenen Geschäfts zu steigern, ist das überarbeitete Onlinemarketing-Tool, das bereits erfolgreich von vielen Mitgliedern genutzt wird. Damit lässt sich sehr leicht Online-Werbung erstellen und einfach im Netz posten.

Dazu wurden jetzt acht Kampagnen entwickelt, welche die DER KREIS Mitglieder auf den Kanälen Facebook, Instagram und Google Ads nutzen können – zusätzlich sind auch individuelle Kampagnen möglich. Der Erfolg kann über die Klicks auf der Seite direkt gemessen werden. DER KREIS Mitglieder müssen so keine teuren Agenturen für ihre Online-Aktivitäten beauftragen, sondern erhalten durch das Inhouse-Tool bei geringstmöglichen Kosten die bestmögliche Effizienz!

Mit Blick auf seine B2C-Aktivitäten hat DER KREIS in Löhne ebenfalls eine weitere Neuerung vorgestellt: Die digitale Endverbrauchermarke und das Portal kuechenspezialisten.de wurde 2017 ins Leben gerufen mit dem Ziel, DER KREIS Mitgliedern ein besonderes Differenzierungsmarkmal und Endverbrauchern bei der Suche nach einem passenden Küchenspezialisten bessere Orientierung zu geben. Dieses Profil wurde nun geschärft durch die Präzisierung des kuechenspezialisten.de-Portals in „Ihr Kompass zum Küchenglück“. Kücheninteressenten können ihren geeigneten Partner für die Traumküche per optisch hervorgehobener Postleitzahlensuche noch schneller finden. Mit dem roten Kochhandschuh hat DER KREIS zudem ein immer bekannter werdendes Markenzeichen mit hohem Wiedererkennungswert kreiert: das Freundschaftssymbol echter Küchenspezialisten.

Das moderne Franchiseunternehmen Varia setzte sich als interessanter Partner für Existenzgründungen in Szene, die gerne ein fest umrissenes Konzept suchen, aber auch ihre unternehmerischen Freiheiten behalten wollen. „Varia-Partner können zudem auch Punkte mit unserer Nachhaltigkeitskampagne sammeln, bei der für jede neue Küche ein neuer Baum gepflanzt wird“, freut sich Varia-Geschäftsführer Patrick Florea.

Nicht nur die besonderen DER KREIS Dienstleistungen, sondern auch das spannende Charity Racing für Fly & Help waren A nziehungspunkt für den area30 Stand.

DER KREIS bedankt sich bei allen Gästen des area30 Standes: „Durch Ihren Besuch haben Sie dazu beigetragen, dass unser Messeauftritt 2023 ein voller Erfolg geworden ist“, zieht DER KREIS-Chef Ernst-Martin Schaible ein hocherfreuliches Messefazit und freut sich über die hervorragende Resonanz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.de

Quelle: DER KREIS